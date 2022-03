Las FCSE apuntan a una posible invasión programada desde Marruecos: 'Actúan como si supiesen cuándo deben asaltar las vallas' - La Gaceta de la Iberosfera

Las últimas avalanchas de inmigrantes ilegales sobre las fronteras de Melilla están medrando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) mientras las autoridades marroquíes se muestran aparentemente incapaces de gestionar la situación.

Según las informaciones a las que ha tenido acceso La Gaceta de la Iberosfera, la comunicación entre agentes marroquíes y agentes españoles no atraviesa su mejor momento. Y es que desde los altos mandos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía no se explican cómo, a sabiendas de la ubicación geográfica de miles de inmigrantes ilegales de origen subsahariano en suelo marroquí, los agentes del país vecino no son capaces de actuar con determinación como ya han hecho en otras crisis similares.

“Llegan sin aparente oposición, como si alguien les hubiese guiado por el camino adecuado y supiesen exactamente cuándo deben asaltar las vallas”, explica un agente de las FCSE que se encuentra en estos días en comisión de servicio en Melilla.

Las declaraciones del agente tienen su confirmación en los vídeos que llegan a la Policía procedentes de contactos estrechos en la zona marroquí, que advierten de la ingente cantidad de inmigrantes ilegales que se aproximan a territorio español. En la filmación, grabada por agentes marroquíes en la mañana de este jueves, puede visualizarse una gran fila de miles de inmigrantes ilegales de origen subsahariano avanzando sin oposición alguna hacia las fronteras españolas.

Ante el inexplicable suceso, desde las autoridades marroquíes indican que, ante la magnitud de lo que está sucediendo, no pueden intervenir pues, según relatan a las FCSE, “una intervención en estos momentos solo empeoraría la situación”. Sin embargo, desde las autoridades españolas trasladan a este medio que, en otras ocasiones, han desarrollado operativos en las proximidades del Monte Gurugú (Marruecos) en las que miles de inmigrantes ilegales han sido detenidos y devueltos a las fronteras.

La situación actual tensa la necesaria colaboración de las autoridades españolas con sus homólogos marroquíes. Tensiones que en estos momentos no resultan favorables dada la actual presión migratoria sobre la Ciudad Autónoma. Por parte de las FCSE, se estima que, en el lado marroquí, se concentran aún más de 4.000 inmigrantes ilegales dispuestos a llegar a territorio español. Ante la indolencia de las autoridades marroquíes, todo hace presagiar que se trata de una nueva amenaza híbrida programada por Marruecos.