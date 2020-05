Las feministas, ni mu: El portavoz de Podemos en Arroyomolinos (Madrid) llama «puta mierda» a Ayuso en una red social para menores

Sergio Casas López (@sercaspes), Secretario de Organización de Podemos Arroyomolinos y portavoz en el Ayuntamiento de Arroyomolinos ha escandalizado a los grupos políticos del Consistorio después de que colgara en las redes sociales un vídeo en el que llama “puta mierda” a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El portavoz de la formación morada aparece junto en el vídeo junto a un televisor en el que figura Isabel Díaz Ayuso en primer plano y digiriéndose a ella dice con gran efusividad: “¿Lo he puesto yo? No ¿Estaba aquí? Si, ¿Es una puta mierda? Si, pues entonces no me jodas”.

Lo que más ha llamado la atención es que Sergio Casas, que además es profesor en una escuela pública, haya compartido el vídeo en la red social para menores Tik Tok, además de hacerlo en Twitter y Facebook.

Lejos del pretendido humor con el que trata de difundir este vídeo en sus redes sociales, entre algunos concejales del Ayuntamiento se ha interpretado como “un ataque machista a una mujer, de la que su formación se erige día sí y día también, en defensor a ultranza”.

Como suele ser habitual cada vez que la víctima de los insultos machistas es una representante de la derecha, las feministas declinan pronunciarse sobre el asunto.