Las fotitos de VOX Málaga

José Carlos Reina (Remitido) Esta mañana he visto la reunión de todos los cargos de la provincia, ahí pavoneándose y me he acordado del pobre hombre mayor de Antequera, ahí solito en su mesa informativa.

¿Dónde estaban esos compañeros que no estaban con el? Algunos en Marbella exhibiéndose y otros en sus casas, porque eso no era motivo de celebración ni de darse a conocer.

Señores, dejad de exhibirse tanto y a trabajar, que todo está muy abandonado, el trabajo se muestra trabajando en lugar de tanta manifestación pública, nos inundan a diario con fotos de aquí y allá pero poco más.

Veo que su periódico se ha convertido en el medio de protesta de los afiliados, y ahí va mi aportación para decir “ que basta ya de autobombo”.

¡Patricia Rueda por aquí, el presidente por allá y venga fotos y más fotos , pero contenido el mínimo!

Hoy toca fiesta, abrazos y mas fotitos para engatusarnos, para que nos creamos que están haciendo una gran labor y volverán a irse a un buen restaurante como hace unos días, es que recuerdo cuando antes las fotos sobraban, sin tanta tontería. ¿Se creen que sin fotos no hay nada? Parece un pase de modelitos, el rodaje de una película, cualquier cosa menos un grupo político que lleva años de andadura en Málaga.

La nueva directiva ha perdido el rumbo, hace meses que el rumbo se perdió y me temo que las cosas no harán más que empeorar si no hay un cambio en la dirección.