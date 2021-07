Las patentes de óxido de grafeno en vacunas Covid existen y son reales

Gonzalo Carlos Novillo Lapeyra.- Hay al menos tres patentes de vacunas Covid que contienen grafeno, son reales y están alojadas en las siguientes Oficinas de Patentes:

– Oficina Europea de Patentes (worldwide.espacenet.com) (Enlace1), (enlace2), (Copia1a), (Copia2a). (Copia1b), (Copia2b).

– Oficina de Patentes de EEUU (patentimages.storage.googleapis.com), (patents.google.com), (copia1), (copia2).

– Oficina Española de Patentes y Marcas (www.oepm.es).

Antes de empezar conviene tener presente y no olvidar que hay mucha investigación y evidencia de que el óxido de grafeno, potente conductor electromagnético, es altamente tóxico y dañino para la salud.

Observaciones

Las tres patentes.

Por sí solas no confirman que las vacunas que se están suministrando a la población contengan óxido de grafeno. Son una pista circustancial, muy poderosa, pero circustancial. No son concluyentes.

Para confirmar si las vacunas Covid contienen óxido de grafeno hay que analizar los viales que se inoculan a la población y, a continuación tenemos una, para mí, confirmación de la sospecha.

Profesor Pablo Campra Madrid

A finales de junio de 2021, el Prof. Dr. Pablo Campra Madrid de la Universidad de Almería, España (la firma se puede verificar), publicó un Estudio Observacional en Macroscopía Óptica y Electrónica (28 junio 2021), (enlace a PDF), que técnicamente no es concluyente pero a mi parecer sí lo es, no necesito más pruebas pata constatar que la vacuna Pfizer lleva grafeno.

Y este estudio sí que es incontestable y una auténtica bomba para toda conciencia honrada.

En el siguiente artículo se recoje el estudio del Prof. Dr. Pablo Campra Madrid: https://www.orwell.city/2021/06/vaccination-vial-analysis-explained.html

«óxido de grafeno inyectable que reacciona a estímulos externos,«

La sección «Description» de la patente KR20210028065A contiene 140 definiciones o breves explicaciones tipo test, y aparece la palabra Graphene en 129 ocasiones. La narrativa de esta patente es un despropósito de principio a fin. por decirlo suavemente. Dejo un ejemplo:

Google Translate

“[0005] [Documento de patente 1], número de solicitud: 10-2012-0037752, fecha de solicitud: 12 de abril de 2012, título de la invención: una composición para formar un hidrogel de óxido de grafeno inyectable que reacciona a estímulos externos, y un método para preparar un hidrogel usando el mismo método de formación de gel in vivo usando esto”.

La principal sospecha que recae sobre el óxido de grafeno en las vacunas, es por ser un súper conductor muy pontente y sensible a la radiación electromagénita de las redes de telefonía móvil (la antenas sobre los edificios). Y casualmente, se está implantando una nueva generación de estas redes, la 5G, denunciada desde su concepción por su excesiva potencia.

Conclusión



Estas patentes, la pandemia y la situación son una gran farsa orquestada por la poderosa masonería y es más que evidente. Se ven capaces de traer un Nuevo Orden Mundial y lo están llevando a cabo, simple y llanamente. No hay mucho más detrás de esto y del inmenso ruido que generan.