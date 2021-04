Las preguntas sobre Plus Ultra que el Gobierno se niega a responder

Los diputados del Grupo Parlamentario VOX Víctor González Coello de Portugal, Rodrigo Jiménez, Pablo Sáez, Rubén Manso e Inés Cañizares han registrado una batería de preguntas al Gobierno relativas al que consideran el escándalo del mayor rescate estatal de la pandemia, gracias al que la compañía aérea Plus Ultra ha recibido 53 millones de euros por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Haciéndose eco de las últimas informaciones publicadas por el digital Vozpopuli –que eleva al 56,8% la parte venezolana de Plus Ultra- los diputados de VOX señalan que la citada empresa no podría operar en España y no debería haber sido rescatada con semejante cifra millonaria.

“Los últimos datos del registro mercantil detallaba que a 31 de enero de 2020, esa sociedad tenía el 45% de Plus Ultra. Se ha conocido que la sociedad FlySpain, que es dueña de todas las acciones de SNIP Aviation, cuyo administrador único es también Rodolfo Reyes Rojas, controlaba, por otro lado, a cierre de enero de 2020, el 11,47% de la aerolínea. De ser así, todos estos accionistas sumarían el 56,8% de Plus Ultra”, sostienen.

Desde la SEPI señalan que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) asesoró de forma favorable a la compañía en el proceso para la concesión del apoyo financiero y la Ministra de Hacienda aseguró en el Congreso de los Diputados que “Plus Ultra Líneas Aéreas es española”.

Por todo ello, el VOX pregunta al Gobierno:

· ¿Qué motivos concretos tiene el Gobierno y la AESA para conceder la licencia de explotación a la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas con la base accionarial directa e indirecta que dispone?

· ¿Va a promover el Gobierno la retirada de la licencia de explotación a la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas.

· ¿Cuántos accionistas de la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas tienen doble nacionalidad con España? De ellos, ¿cuántos han conseguido la nacionalidad española en los últimos tres años?

· ¿Cuántas empresas solicitantes del apoyo financiero por parte del Fondo de la SEPI se les ha denegado la ayuda por ser consideradas no nacionales o extranjeras?

· ¿Va a promover el Gobierno la retirada de la asistencia financiera por parte del Fondo de la SEPI a la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas?