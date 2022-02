Las vacunas Covid contienen grafeno, afirma un nuevo informe de un laboratorio británico

Desde entonces, se han obtenido más viales que cubren a los tres principales fabricantes del Reino Unido: Pfizer, Moderna y AstraZeneca.

El contenido de los viales de inyección ha sido examinado forensemente y ahora se ha publicado oficialmente un informe de laboratorio.

El informe titulado “Evaluación cualitativa de las inclusiones en las vacunas Moderna, AstraZeneca y Pfizer Covid-19” se presentó a la policía involucrada en el caso penal del Reino Unido, 6029679/21, que se dice que les proporciona sospecha razonable más que suficiente de que se han cometido delitos procesables en relación con la administración de tratamientos experimentales.

Contiene los informes de toxicología de los viales de inyección que han sido examinados forensemente, con hallazgos que brindan “motivos más que suficientes” para que la policía solicite la orden judicial de la Ley de pruebas policiales y criminales de 1984 y confisque los viales de inyección para ellos mismos.

Luego, la policía podrá enviarlos a un laboratorio del Ministerio del Interior con el fin de replicar los hallazgos y les permitirá poseer sus propias pruebas sólidas para respaldar delitos graves procesables.

Además, se ha solicitado a la policía, en cumplimiento del deber de atención al público, que solicite el cese inmediato de la implementación del tratamiento experimental.

Cuatro viales de vacunas fueron objeto de la investigación.

Se recolectaron dos muestras de Moderna, 1 de AstraZeneca y 1 de Pfizer para examinarlas con el fin de analizar los contenidos e identificar si había componentes no declarados en ellas.

Aquí está la lista de ingredientes declarados en cada vacuna por los fabricantes:

Las inclusiones que no son declaradas por los fabricantes fueron el foco de este análisis en particular, principalmente grafeno y nanoestructuras relacionadas con el carbono en forma de compuestos de carbono o grafeno, grafeno en asociación con polietilenglicol, óxido de grafeno, compuestos de óxido de hierro y calcita.

Los cuatro viales

El análisis de los cuatro contenidos de los viales identificó objetos que son similares y se han definido e ilustrado en el informe individualmente.

Las inclusiones identificadas fueron:

Nanocintas de grafeno recubiertas con polietilenglicol Forma compuesta de grafeno 1. Forma compuesta de grafeno 2. Calcita Microcristalina con inclusiones Carbonáceas. Graphene Nano Form con y sin fluorescencia Nano objetos de grafeno Pergaminos nano de grafeno

Moderna 01

La primera muestra que se evaluó fue la Moderna 01 que fue examinada por espectroscopía Raman. La investigación mostró claramente que todas las inclusiones dentro de la vacuna tienen una fuerte señal de carbono con composiciones de grafeno confirmadas de algunas formas representativas.

Se obtuvieron dos señales claras de dos objetos. Las inclusiones planas en forma de cinta exhibieron espectros de grafeno claros integrados con el espectro de glicol y otros compuestos menores. La otra señal clara se obtuvo de una forma microcristalina de calcita y las formas compuestas de carbono también tenían una señal clara de grafeno.

Es importante señalar que algunas formas de nanocarbono amorfo mostraron una señal clara de grafeno, sin embargo, estas formas también exhibieron fluorescencia que enmascaró el pico de grafeno.

Moderna 02

Las partículas que transportan la carga de ARNm se vieron claramente y el compuesto de grafeno 01 estuvo presente de manera prominente incluso a baja resolución y los objetos Graphene Nano estuvieron presentes en “gran abundancia”. dentro de la muestra del vial.

AstraZeneca

AstraZeneca fue la tercera vacuna que se evaluó para su inclusión, y como era casi transparente, hizo “un poco más fácil la detección de colores inherentes”. Bajo la observación microscópica húmeda, la solución exhibió un movimiento instantáneo de material particulado nanoscópico que, cuando se observó de cerca, parecía ser impulsado por la corriente de convección.

Cuando estaban secas, las partículas exhibieron movimiento de tracción. En la figura 3.21. la forma microscópica es claramente visible ya que se encuentra sobre la película sólida mientras que las nanopartículas todavía están en movimiento en el fondo, como puede verse por la posición cambiante de la sombra. Un resultado claro de este mecanismo fue que, a medida que el medio se solidificaba, se hacía más difícil para las nanopartículas navegar a través del material viscoso.

Las inclusiones confirmadas dentro de AstraZeneca fueron de la presencia de grafeno en todas las formas representativas identificadas. Los compuestos de carbono son de dos formas como lo son en las vacunas de Moderna. Estas dos formas mostraron distintas firmas de grafeno. Además, además del grafeno, el espectro está dominado por el óxido de hierro y otras formas de asociaciones de carbono.

Pfizer

Pfizer fue el cuarto vial de vacuna que se evaluó por sus inclusiones. El espécimen de pipeta mostró algunas inclusiones extremadamente interesantes. A medida que la pipeta succionaba el material, se veían distintas láminas translúcidas a transparentes flotando, como se ve en la figura 3.28.

Tres de estas muestras mostraron firmas compuestas de carbono con posible grafeno. Las señales de materiales amorfos similares al carbono eran extremadamente complejas con carbono junto con óxido de hierro y varios otros compuestos en ellos.

Las formas de cinta de microformas casi transparentes se encuentran en buena cantidad en la diapositiva. Estos a menudo están medio incrustados en la solución con un extremo que se proyecta fuera del material. Los compuestos de carbono de las formas 1 y 2 también están presentes en gran número. La forma 1 se asienta sobre el material mientras que la forma 2 se encuentra en niveles medios del medio solidificado. Las nanoformas de grafeno están presentes en cantidades considerables dentro del material de la diapositiva junto con algunos rollos. Figura 3.32. Inclusiones representativas encontradas en la vacuna de Pfizer.

Las señales de los materiales amorfos similares al carbono eran extremadamente complejas con el carbono junto con el óxido de hierro y varios otros compuestos en ellos. El complejo de grafeno 1 es grafeno con señal de polietilenglicol que forma la mayor parte del espectro. Aunque, para evaluaciones iniciales, este estudio puede confirmar la presencia de grafeno en Pfizer.

En particular, una de las muestras mostró una buena influencia de la fluorescencia.

Para concluir

Las tres vacunas suelen emplear nanopartículas lipídicas autoensamblables como mecanismos de administración de fármacos. Donde el hallazgo central de este proyecto ha sido la confirmación de la presencia de grafeno en las cuatro muestras, es importante evaluar este hallazgo en el contexto del tema mismo.

También es importante mencionar que la fuente de fluorescencia dentro de las muestras se desconocía mientras se realizaban las investigaciones y, debido a los plazos ajustados, no se pudo investigar en ese momento.

Se puede ver una revisión de acceso abierto que destaca la toxicidad de las nanopartículas de la familia del grafeno aquí .

En conclusión, se puede afirmar que las cuatro muestras de vacunas (Moderna 1, Modern 2, AstraZeneca, Pfizer) contienen una cantidad significativa de compuestos de carbono, compuestos de grafeno y óxido de hierro.

Estos ingredientes no fueron declarados por los fabricantes y no figuran en la lista de ingredientes de las vacunas. Sin embargo, los estudios muestran cuán peligrosa es la familia del grafeno, pero las personas no se han dado cuenta de que se les está inyectando la sustancia mortal.

El informe de laboratorio se puede leer en su totalidad aquí .