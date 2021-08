Laurent Mucchielli, director del Centro Nacional francés para la Investigación Científica, denuncia que se está encubriendo la «mortalidad sin precedentes» de las vacunas

Laurent Mucchielli, director de investigación del Centro Nacional francés para la Investigación Científica (CNRS), lanza una alerta global: “estamos afrontando una mortalidad sin precedentes y hay que poner una moratoria a esta vacunación”. Y afirma taxativo: “Encubrir tal peligro de una forma u otra es simplemente criminal frente a la población”.

Así lo pone de manifiesto en su blog, que mantiene dentro de la web del digital informativo Mediapart. Este artículo de Muchielli, titulado “Una mortalidad sin precedentes”, aparece también firmado por Hélène Banoun (farmacéutica, bióloga, doctora y exinvestigadora del Instituto Nacional de Salud e Investigaciones Médicas), Emmanuelle Darles (profesora de informática en la Universidad de Aix-Marsella), Vincent Pavan (profesor de matemáticas en la Universidad de Aix-Marsella) y Amine UMLIL (farmacéutico y médico hospitalario de la Unidad de Farmacovigilancia del Centro Hospitalario Cholet).

La conclusión de los autores es rotunda: “Se niega la farmacovigilancia de las vacunas Covid porque amenaza la ideología de la vacunación completa que llevan las industrias farmacéuticas, los Gobiernos y los principales medios de comunicación. Esta vacunación masiva, sin embargo, conduce a una mortalidad sin precedentes en la historia de la medicina moderna. Es urgente suspenderla para evaluar el balance beneficio/riesgo caso por caso”.

Los autores comienzan su texto recordando que en artículos anteriores ya habían mostrado cómo y por qué la mayoría de los periodistas franceses que trabajan en los “principales” medios de comunicación han traicionado ciertos principios éticos básicos de su profesión, dejando de ejercer su papel de ‘frenos y contrapesos’ para convertirse, por el contrario, en simples relevos de comunicación gubernamental. “En particular, el fin del periodismo de investigación, reemplazado por ‘la verificación de datos en la oficina’, que no es más que un periodismo falso. En cuanto a la seguridad de las vacunas Covid, el pseudoperiodismo buscará negar la realidad de los efectos adversos, en línea con el discurso gubernamental. Un ejemplo, entre muchos otros, lo proporcionan ‘verificadores de hechos’ del grupo de televisión TFI-LCI que, desde enero de 2021, se han esforzado por negar las consecuencias médicas negativas de la vacunación. El argumento sigue siendo el mismo, y es bien conocido. En todos los sitios de farmacovigilancia del mundo, encontramos las mismas precauciones interpretativas que indican que los informes de reacciones adversas atribuidas a un medicamento en particular son solo una presunción de causalidad (imputabilidad) y que solo un examen completo podría encontrar una relación de causalidad”.

“Esto es obvio y está bastante claro que todo lo que vamos a leer a continuación se basa en una presunción de causalidad”, asegura Laurent Mucchielli, “pero este hecho es cierto para la farmacovigilancia en general, y veremos que la comparación con otros medicamentos muestra que, de hecho, está sucediendo algo completamente nuevo para estas vacunas genéticas contra el Covid-19. Como es habitual, los periodistas están cegados por su dependencia del poder político y de fuentes institucionales directamente vinculadas al Ministerio de Salud, y muestran un espíritu crítico de geometría extremadamente variable. Las mismas precauciones se aplican, por ejemplo, al recuento de muertes atribuibles al Covid, un tema sobre el que casi nunca hemos leído un artículo crítico en la prensa”.

Los autores explican que “en Francia, la Agencia Nacional de Seguridad de los Medicamentos (ANSM) publica un “seguimiento semanal de los efectos adversos de las vacunas” a partir del cual “hemos examinado los informes detallados sobre cada una de las cuatro vacunas utilizadas en el país. Observaremos sistemáticamente lo que se dice sobre los efectos “graves” (en contraposición a los efectos no graves que son las pequeñas reacciones locales inmediatas a la inyección)”.

En cuanto a la vacuna AstraZeneca, la ANSM indica que al 8 de julio de 2021 se habían administrado 7,2 millones de dosis, principalmente en la población destinataria de las recomendaciones vacunales para mayores de 55 años, pero “sin embargo, observamos 623 dosis rastreadas como administradas a pacientes menores de 16 años”. En la misma fecha, más de 22.071 eventos adversos fueron declarados, exclusivamente por profesionales de la salud (recordamos que estaba reservado para ellos como una prioridad al principio, de acuerdo con la recomendación de la Haute Autorité de Santé del 2 de febrero de 2021), incluidos 5.191 hechos “graves” (casi una cuarta parte del total). Estos casos graves afectan a todos los grupos de edad pero se concentran entre los 30 y los 74 años. De estos 5.191 eventos graves, una cuarta parte requirió hospitalización, 247 fueron potencialmente mortales, 121 resultaron en discapacidad o incapacidad y 170 resultaron en muerte.

En cuanto a la vacuna de Pfizer, más de 42,5 millones de dosis se administraron a 1 de julio de 2021 (incluidos 700.000 jóvenes de 16 a 18 años) y 31.389 casos de eventos adversos reportados, principalmente por los profesionales de la salud. Entre ellos, 8.689 eventos “graves” ocurridos a partir de los 30 años (27,7% de todos los eventos adversos), incluidos 2.551 eventos potencialmente mortales, 460 discapacidades o incapacidades y 761 muertes.

En cuanto a la vacuna de Janssen, la ANSM indica que a 8 de julio de 2021 se habían realizado 608.489 inyecciones, incluyendo el 7% de personas de 16 a 49 años e incluso 407 niños de 0 a 15 años, “¡en contra de las recomendaciones nacionales de reservar esta vacuna para personas mayores de 55!”. En la misma fecha, se notificaron 243 eventos adversos, principalmente por parte de profesionales de la salud . Entre estos eventos, hay 39 hospitalizaciones, 4 pronósticos vitales, 1 invalidez o incapacidad y 7 muertes.

En cuanto a la vacuna de Moderna, la ANSM indica que al 8 de julio de 2021 se habían administrado 5,2 millones de dosis, incluidas casi 53.000 a menores. A la misma fecha, se habían declarado alrededor de 6.000 eventos adversos, incluido el 14,4% de los casos graves y la misma cantidad de “casos inesperados” (desafortunadamente no sabemos qué cubre esta categoría), reportados aquí casi tanto por individuos como por profesionales de la salud. De los 1.050 eventos graves, hay 312 hospitalizaciones, 50 situaciones que ponen en peligro la vida, 25 discapacidades y 44 muertes (incluidos algunos casos de muertes fetales). Los principales problemas observados entre estos casos graves son de tipo hematológico/vascular (trombosis, ictus, embolia pulmonar), neurológicos (parálisis facial, convulsiones generalizadas), cardíacos (arritmias, miocarditis), a los que se suman “28 muertes súbitas inexplicables”.

Pero, ¿qué efectos secundarios son estos precisamente?

Al 8 de julio de 2021, al final de aproximadamente seis meses de la campaña de vacunación, la farmacovigilancia francesa de la vacuna AstraZeneca informó de un total de casi 43.000 eventos adversos, incluidos 9.637 (22,5%) clasificados como “graves”. Se trata de reacciones inmediatas a la vacunación, afecciones del sistema nervioso (parálisis en particular), problemas vasculares (trombosis, ictus en particular), problemas respiratorios y cardíacos graves, finalmente problemas cutáneos muy graves, trastornos hematológicos y alteraciones graves de la visión y/o la audiencia.

El mismo análisis se puede hacer en las cuatro vacunas que tienen efectos secundarios graves parcialmente diferentes (especialmente neurológicos y nerviosos para Moderna y Janssen, más cardíacos para Pfizer).

Finalmente, si sumamos las consecuencias más graves, mencionadas anteriormente para cada una de las cuatro vacunas, llegamos a la observación de más de 15.000 eventos adversos graves, incluidas cerca de 1.800 hospitalizaciones, más de 2.800 lesiones potencialmente mortales. y casi 1.000 muertes. Todo en solo seis meses. En comparación, indiquemos, por ejemplo, que hubo 863 homicidios en Francia durante todo 2020. Por lo tanto, por sí solas, las vacunas contra el Covid reclamarían más del doble de víctimas que los homicidios.

La farmacovigilancia en otros países occidentales

En Reino Unido, el Departamento de Salud informa que el 14 de julio de 2021 se administraron alrededor de 20 millones de primeras dosis y 12 millones de segundas dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech; 25 millones de primeras dosis y 23 millones de segundas dosis de la vacuna de AstraZeneca y alrededor de 1,3 millones de primeras dosis de la vacuna Moderna. En total, más de 46 millones de personas recibieron al menos una dosis y más de 35 millones recibieron dos dosis.

El informe de farmacovigilancia de 22 de julio comienza afirmando que las vacunas son seguras y promueve la inmunización general. El inicio del informe oficial también afirma que las vacunas tienen efectos secundarios a corto plazo que no son muy graves. Por ejemplo, para Pfizer, “los efectos secundarios más comunes en los ensayos fueron dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor en las articulaciones y fiebre; cada uno de estos se ha informado en más de 1 de cada 10. Estas reacciones fueron generalmente de intensidad leve o moderada y se resolvieron a los pocos días de la vacunación”.

Es cierto que el ministerio también especifica haber registrado unos 325.000 informes de efectos adversos (incluidos dos tercios para AstraZeneca). Pero en detalle, especifica que “la abrumadora mayoría de los informes se refieren a reacciones en el lugar de la inyección (dolor en el brazo, por ejemplo) y síntomas generalizados como síndrome “similar a la gripe”, dolores de cabeza, escalofríos, fatiga, náuseas, fiebre, mareos, debilidad, dolor muscular y taquicardia. Por lo general, estos ocurren poco después de la vacunación y no están asociados con enfermedades más graves o duraderas”. En resumen: todo está bien. Como en Francia, el Gobierno inglés insiste en su informe en que “las vacunas son la mejor manera de proteger a las personas del Covid-19 y ya han salvado miles de vidas. Todas las personas deben seguir vacunándose cuando se les solicite, a menos que se especifique lo contrario”. Y aún hay más. todavía. Después de la introducción a mayor gloria de la vacunación, la segunda parte del informe detalla los efectos adversos: shock anafiláctico, parálisis de Bell (parálisis facial), trombosis (71 muertes de este tipo con AstraZeneca), trastornos menstruales y sangrado vaginal, miocarditis y pericarditis (especialmente con Pfizer), reacciones cutáneas severas (especialmente con Moderna), síndromes de Guillain Barré (especialmente con AstraZeneca) y finalmente “eventos fatales”, es decir, los muertos. En detalle, a 14 de julio de 2021, la agencia británica reconoce 999 muertes vinculadas a la inyección de la vacuna AstraZeneca, 460 vinculadas a la de Pfizer y otras 31, con lo que el total asciende a casi 1.500 muertes.

En los Países Bajos, el centro de farmacovigilancia (bijwerkinden centrum – LAREB) proporciona una actualización mensual sobre la vacunación y sus efectos adversos, siendo estos últimos principalmente informados por los ciudadanos. En su última actualización del 4 de julio de 2021, reportó 16,5 millones de dosis administradas, principalmente Pfizer (11,8 millones de dosis, frente a 2,8 millones de AstraZeneca, 1,3 millones de Moderna y 600.000 de Janssen). A esa fecha, se habían realizado 93.453 notificaciones de reacciones adversas sobre las consecuencias de la vacunación contra el Covid, incluida la trombosis en el caso de las vacunas AstraZeneca y Janssen. Finalmente, el centro tuvo 448 muertos relacionados con la vacunación, principalmente en los ancianos y principalmente con la vacuna Pfizer.

El sitio de farmacovigilancia de la Agencia Europea de Medicamentos es particularmente difícil de usar mediante ordenador, la carga de datos sobre las vacunas Covid es complicada de encontrar y extremadamente larga de realizar, cuando funciona. Sin embargo, dos investigadores franceses estudiaron pacientemente los datos a finales de junio y los presentaron en este vídeo. A finales de junio, la farmacovigilancia europea ya había registrado alrededor de 9.000 muertes relacionadas con la vacunación solo para la vacuna de Pfizer, en particular debido a complicaciones cardíacas, pulmonares o cerebrovasculares, incluidas las muertes por Covid (una vergüenza para las vacunas contra el COVID). Además, estos datos también arrojan un segundo hallazgo muy preocupante, que es el hecho de que estos riesgos de efectos secundarios graves afectan no solo a las personas mayores de 65 años, sino también a los bebés y adolescentes (de 12 a 17 años). En otras palabras, las vacunas genéticas contra el Covid utilizadas en Europa presentan riesgos de efectos adversos graves (hasta la muerte) en categorías de la población que de ninguna manera están amenazadas por el Covid. Profesionales de la salud del colectivo ReinfoCovid y la Coordinación Santé Libre han demostrado así que, por debajo de los 45 años, la relación beneficio/riesgo es muy desfavorable para la vacunación genética contra el Covid. En lo que respecta a la niñez y la adolescencia, incluso se relaciona con una forma de violencia contra los menores que, por lo tanto, sería criminal generalizar la inyección de estas vacunas.

Finalmente, en los Estados Unidos, donde la farmacovigilancia (como la transparencia de los datos de la administración pública, en general) está mucho mejor organizada y es más restrictiva que en muchos países europeos, se pueden utilizar datos muy precisos en el sitio web del Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas (VAERS). Y, contrariamente al argumento de los industriales, repetido una y otra vez por los periodistas (como los “verificadores de hechos” ya mencionados), estos datos son en gran medida fiables. Seis investigadores ingleses han llegado así a analizar una muestra de 250 informes de muerte atribuidos a vacunas contra el Covid en el VAERS. Como resultado, dos tercios de los informes fueron realizados por médicos y son confiables en un 86%. Sin embargo, la observación que surge de los datos estadounidenses es aún más sorprendente. Al buscar estos datos para las muertes relacionadas con la vacunación, no solo es posible tener un recuento detallado para cada vacuna contra el Covid, sino también poder comparar estos resultados con los de todas las demás vacunas administradas durante más de 30 años en este país. Al 16 de julio de 2021, cuando 160 millones de estadounidenses habían sido completamente inmunizados, las vacunas Covid están relacionadas con más de 6,000 muertes, siendo el 91% atribuible únicamente a las vacunas de Moderna y Pfizer (dos compañías farmacéuticas/biotecnológicas estadounidenses, siendo Janssen la subsidiaria belga de otra compañía farmacéutica estadounidense, Johnson & Johnson).

Los archivos norteamericanos permiten comparar la mortalidad por vacunas Covid con la mortalidad global por vacunas en este país durante 30 años (en relación con cientos de vacunas). Así, pueden comprobarse un total de 16.605 muertes por todas las vacunas durante todo el período. “Por lo tanto, por sí sola y en tan solo 6 meses, la vacunación contra el COVID ha representado el 36% de toda la mortalidad por vacunas en este país durante 30 años”. En comparación, en la misma base de datos, contamos el número de muertes causadas por la administración de diferentes vacunas contra la influenza estacional. En 30 años (1990-2020), estas vacunas han causado 1.106 muertes, lo que representa el 6,6% de la mortalidad total de la vacuna durante 30 años. Otra forma de expresar estos resultados es, por tanto, decir que, “en Estados Unidos, en seis meses, la vacunación contra el Covid mató a cinco veces más personas que la vacunación contra la influenza en 30 años. Esto confirma de otra manera que efectivamente estamos en presencia de vacunas de un nuevo tipo, cuya peligrosidad no tiene precedentes”.

A modo de conclusión, los autores del artículo aseguran que “la cuestión de los graves efectos adversos de las vacunas Covid es objeto de una negación y un silencio verdaderamente escandaloso por parte del Gobierno y las principales agencias de salud. Todo sucede como si fuera un verdadero tabú, tanto en Francia como en la mayoría de los países occidentales. De hecho, la importancia de estos efectos trae una contradicción demasiado flagrante y devastadora para la ideología de la vacunación integral que guía a los gobiernos que han optado por abandonarse en los brazos de la industria farmacéutica. Este último es, de hecho, el centro de toda la gestión de una epidemia que constituye para él una ganancia inesperada sin precedentes en la historia: ¿Qué producto comercial patentado tiene a toda la humanidad como mercado potencial, y además renovable cada año?”

“Los jefes y accionistas de estas empresas farmacéuticas y biotecnológicas se están haciendo inmensamente ricos. En vista de la forma (en caso de emergencia, para generar los máximos beneficios) en la que trabajaron estas industrias, particularmente en los Estados Unidos e Inglaterra, para desarrollar estas nuevas vacunas genéticas (ADN o ARN), podríamos así desde el principio temer que estos productos no son de muy buena calidad. Pero la realidad va más allá de estos miedos y muestra que estas vacunas tienen más efectos secundarios, más o menos graves que cualquier otra antes. Hemos visto que en Holanda se alcanza una tasa de 2,7 muertes por cada 100.000 vacunados. En Francia y Estados Unidos, esta tasa se eleva a alrededor de 3,7 muertes por cada 100.000 vacunados. Y en Gran Bretaña, esta tasa incluso sube a 4,3 muertes por cada 100.000 vacunados”.

“Esta mortalidad de la vacuna (que es solo la punta del iceberg de los efectos adversos graves) no tiene precedentes, es particularmente grave y su ocultación lo es aún más. Seamos claros: encubrir tal peligro de una forma u otra es simplemente criminal frente a la población. Incluso reducido a sus principios éticos más elementales (primum non nocere = lo primero es no hacer daño), el abordaje de esta cuestión en términos de salud pública debería llevar a suspender urgentemente la campaña de vacunación, a estudiar con mucho más detalle los datos de esta farmacovigilancia (en particular según los grupos de edad y según los diversos factores de riesgo) y, al final de un meticuloso análisis beneficio/riesgo, determinar a qué categorías específicas de la población es posible ofrecer vacunación sin el riesgo de que los efectos adversos graves sean más numerosos que las formas graves de Covid del que supuestamente los protegen. Cualquier otro enfoque no es una cuestión de salud pública sino de posturas ideológicas o marketing comercial. Y la historia ya lo ha demostrado (sobre el tabaco, los pesticidas, la contaminación por hidrocarburos, etc.) que estas posturas y este marketing fueron responsables de crímenes reales contra la población civil. Si estos delitos se cometen en nombre del bien o en nombre de la salud, de ninguna manera debe cegar su realidad y su naturaleza. Todos aquellos que se entregan a ella pueden ahora ser considerados cómplices de esta nueva vacuna de mortalidad sin precedentes en la historia de la medicina”.