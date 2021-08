Leo Messi: «Estaba convencido de que iba a seguir, hice todo lo posible por quedarme»

El jugador argentino Leo Messi ha asegurado que “no” estaba “preparado” para despedirse del FC Barcelona y que estaba “convencido” de que iba a seguir en su “casa”, además de reconocer que le hubiese gustado marcharse escuchando “una última ovación” del Camp Nou.

Muy emocionado que, entre lágrimas, ha asegurado que “estaba convencido de que iba a seguir”. “No sé si voy a poder hablar. Estoy bloqueado. Es muy difícil esto para mí, después de todos estos años. No estaba preparado. El año pasado, cuando se formó todo el lío, estaba preparado, pero este año no. Estaba convencido de que iba a seguir en mi casa”, declaró un Messi que no pudo evitar las lágrimas desde el primer minuto.

En este sentido, recalcó que tanto él como su familia siempre sobrepusieron el “bienestar” al dinero. “Queríamos estar en nuestra casa, en Barcelona. Hoy me toca despedirme de esto. Llevo toda la vida aquí, llegué siendo muy chiquito. Después de 21 años, me voy con mi mujer, con tres catalanes-argentinos. No puedo estar más orgulloso. Después de unos años fuera, volveremos a nuestra casa”, apuntó.

El club catalán anunció el pasado jueves que no podría renovar a Messi por razones “económicas y estructurales”, ya que le era imposible inscribir al jugador en LaLiga, al no poder cumplir con el ‘fair-play’ financiero. Tras la comparecencia del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, explicando su versión sobre la ruptura de las negociaciones, es el turno de Leo Messi, que había llegado a un acuerdo por cinco temporadas con la entidad azulgrana, pero que finalmente tendrá que buscarse otro equipo en la recta final de su carrera.

“Sí tengo claro que yo sí hice todo lo posible. El club y Laporta dijeron que no se pudo por un tema de La Liga”

Una versión compartida por Messi. “Sí tengo claro que yo sí hice todo lo posible. El club y Laporta dijeron que no se pudo por un tema de La Liga. Se dijeron muchas cosas de mí, de por qué no seguía, y puedo asegurar que por mi parte hice lo posible para quedarme, quería quedarme. El año pasado no quería quedarme pero este año sí e hice todo lo posible, pero no se pudo”, se sinceró.

“Siento tristeza, mucha, porque me tengo que ir de este club que amo y en un momento que no esperaba. Como dije, nunca mentí, fui de frente y el año pasado quería irme pero este no, por eso la tristeza”, ahondó.

Tanto quería seguir en el Barça que fue claro con los gestos que hizo para no llegar a este desenlace. “Me había bajado un 50 por ciento mi ficha, cerramos el contrato y luego no se me pidió más nada. Es mentira que me pidieran bajar un 30 por ciento más. Hicimos todo lo posible, y no se pudo. Y hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. Así fue todo”, aportó.

“No se puede hacer por La Liga, ¿para qué estirar más esto si es un caso imposible? Tengo que pensar también en mí y en mi carrera y en lo que me toca a partir de ahora. Ya hice todo lo posible por quedarme y no se pudo. No puedo decir más que esto, que hicimos todo lo que se pudo”, reiteró, preguntado por qué no apuraron, club y él mismo, hasta finales de agosto para intentar poder inscribirle en La Liga.

Negó también que se sienta engañado por Laporta o el club. “No, hicimos todo lo posible y no se pudo hacer. Pero hablo por mí, que siempre fui de cara por el socio culer, siempre fue transparente y fui de frente con la gente”, alegó.

“Cuando pasaron las elecciones fui a comer con el presidente Laporta y hablamos y después de esa comida estaba bastante convencido de que iba a seguir. Mi contrato nunca fue un problema. Después, pasó lo que pasó y no se pudo hacer. Y falsas esperanzas, no. Tan claro era que teníamos todo arreglado y sin ningún problema, que siempre le fuimos sinceros a la gente, por lo menos de mi parte. No se dio por lo que se dijo (La Liga) y comentó Laporta”, reiteró.

Por otro lado, quiso agradecer a todos los compañeros su “ayuda”. “Siempre intenté manejarme con humildad, con respeto, espero que eso sea lo que quede de mí, además de la suerte que tuve de estar aquí. Pasé muchas cosas hermosas, también malas, pero eso me hizo crecer y ser la persona que soy hoy. Di todo por esto club y esta camiseta”, valoró.

E insistió en que, su adiós soñado, hubiera sido en un Camp Nou rendido a él. “Agradezco el cariño de la gente, me hubiese gustado despedirme de otra manera, con la gente en el campo, haber escuchado una última ovación. Extraño su aliento, tenerlos cerca, festejar un gol con ellos, escuchar mi nombre y una ovación, y me retiro sin verlos en más de año y medio. Imaginaba un adiós con el Camp Nou lleno, estando con la gente”, se sinceró. Eso sí, prometió volver para el homenaje público que le pueda hacer el club en un futuro.

Messi se marcha arropado. En esta comparecencia de despedida, en el Auditori 1899 del Camp Nou, estaban los 35 títulos ganados, su familia, los directivos encabezados por Joan Laporta, su último entrenador, Ronald Koeman, toda la plantilla y compañeros y hasta vinieron dos excapitanes y excompañeros; Xavi Hernández y Carles Puyol.