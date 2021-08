Leo Messi tarda 48 horas en olvidarse de Cataluña: «Mirando la plantilla del PSG uno se ilusiona»

“Messi es el único jugador que ha ganado seis veces el Balón de Oro, el mejor jugador del planeta, y estamos encantados por nosotros mismos y por todos los aficionados que podrán disfrutar de él a partir de ahora”, ha manifestado el propietario del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, durante la presentación del astro argentino.

Leo Messi toma la palabra

“Estoy muy feliz. Dejar el Barça fue muy duro y son difíciles los cambios después de tanto tiempo, pero al llegar aquí la felicidad es enorme. Quiero que pase todo esto rápido aunque lo estoy disfrutando mucho, quiero empezar a entrenar. No aguanto más las ganas de encontrarme con mis compañeros y empezar esta nueva etapa”.

“Quiero agradecer a todo el club por cómo me trataron desde que salí del Barcelona. Fue todo muy rápido y muy fácil en tan poco tiempo. Quiero agradecer el trato, estoy muy feliz, con muchas ganas y tengo las ganas intactas de seguir ganando”.

“Este club está preparado para luchar por todo. Mi objetivo es seguir creciendo y seguir ganando títulos”.

“Mi llegada fue una locura, quiero agradecérselo a toda la gente de París. Estoy seguro que vamos a disfrutar mucho este tiempo juntos y vamos a pelear por los objetivos que este club tiene”.

MBAPPE

“Es una felicidad compartir el día a día con esta plantilla y con sus espectaculares fichajes”.

“Todo lo que me pasó en esta última semana fue duro por un lado y al mismo tiempo rápido y emocionante, sin dejar obviamente atrás todo lo que me tocó vivir. Estoy ilusionado por esta nueva etapa mía y de mi familia. Fui asimilando mis sentimientos como venían y como podía”.

AFICIÓN



“Estoy muy agradecido a la gente que estaba en la calle para recibirme desde antes que empezaran las conversaciones. Habrá tiempo de poder vernos en la ciudad, vamos a disfrutar muchísimo”.

CHAMPIONS LEAGUE



“No es fácil ganar una Champions. Hay veces que puedes tener el mejor equipo del mundo y no ganar. Los pequeños detalles te pueden dejar fuera. El PSG teniendo un equipazo no lo pudo conseguir. No sé lo que hace falta para ganar la Champions pero hay que ser un grupo unido, fuerte y hace falta un poco de suerte”.

NEYMAR



“Tengo amigos y conocidos dentro del vestuario. Mirando la plantilla del equipo me ilusiono y creo que tenemos posibilidades de conseguir los objetivos que quiero. El París y yo buscábamos los mismos objetivos antes de estar separados. El contacto con Neymar hizo mucho para elegir este lugar”.

“Todo el vestuario del PSG influyó en mi decisión, hizo mucho para elegir este club”.

MENSAJE A LOS AFICIONADOS DEL BARÇA



“Antes de irme del Barcelona les dije que siempre iba a estar agradecido por el cariño. Fueron muchas cosas vividas con ellos, sabían que iba a venir a un equipo competitivo. No tengo duda que el Paris tiene los objetivos de ganar y de seguir siendo más grande como club. Si nos enfrentamos con el Barçaa será lindo volver a Barcelona y por otro lado será muy raro, pero esto es futbol y puede pasar”.

“Crecí a nivel personal y futbolístico en Barcelona. Lo que puedo decir es que tengo la misma ilusión y las mismas ganas de cuando era un nene. Amo el futbol y daré lo mejor de mí para conseguir los objetivos”.

PARÍS



“Cuando hablé con Leonard le dije que lo que esperaba es que mi familia estuviera bien y se adaptase a la ciudad y al país. El futbol es igual en todos lados y el tener amigos en el vestuario me facilitará las cosas. Estoy muy ilusionado y con ganas de entrenar y de estar con mis compañeros. Esto es nuevo para nosotros pero estoy preparado, será una experiencia hermosa, estoy en una ciudad espectacular y la vamos a disfrutar también”.