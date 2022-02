Lilly Téllez: la senadora del PAN que propone llevar a AMLO a juicio

Aún falta al menos un año para que en 2023 inicien las carreras de cara a la renovación de la presidencia en México -en 2024-, cuando en teoría deberá irse Andrés Manuel López Obrador (AMLO) del poder, de no ser que pueda concretar su plan de perpetuarse mediante mañas legaloides, de esas que el socialismo blando ha usado ya antes con Hugo Chávez, con Rafael Correa, con Daniel Ortega y con Evo Morales.

Por desgracia, del lado opositor no se ven aún opciones fuertes para vencer en unas elecciones al partido Morena (de AMLO), que tiene mayoría en prácticamente todo: en la cámara de diputados, en la de senadores, y en los estados.

Por ejemplo, quien fue candidato en 2018 por el Partido Acción Nacional (PAN) y otros partidos a la presidencia, Ricardo Anaya, está fuera del país, perseguido por la justicia, acusado de incongruencias que nadie en su sano juicio puede creer. Pero Anaya para el gobierno técnicamente es un prófugo que no se apersonó en el juicio que se le lleva por supuestamente haber recibido sobornos para aprobar reformas legislativas cuando fue diputado.

Hay algunas otras figuras por ahí, aunque son más bien “liber-progres”, liderazgos que se dicen de derecha, pero que no son pro-vida, ni pro-familia, sino que apoyan el aborto como si fuera un “derecho de la mujer”, y en realidad suscriben toda la agenda del progresismo globalista, siendo cercanos a las élites del Partido Demócrata de los Estados Unidos.

Los gobernadores de oposición, unos son cercanos a AMLO, agradecidos por respaldo que han recibido, o buscaron recibir algún beneficio personal a cambio de facilitar que Morena ganara en su entidad. Otros “tienen cola”, y mejor se quedan calladitos, para no ser perseguidos por la “justicia”.

En este contexto de ausencia de liderazgos reales, Lilly Téllez, una senadora del Partido Acción Nacional (PAN), ha cobrado gran auge en los últimos meses. Diversas razones influyen en ello: su carácter fuerte (norteño), ser muy guapa, ser una experiodista muy conocida a nivel nacional, y haber protagonizado declaraciones muy frontales contra AMLO y su movimiento, al que señala por corrupción e ineptitud, entre muchas cosas más.

Curiosa es la historia reciente de Téllez, quien llegara al senado por invitación del propio AMLO, y se integrara a las filas de Morena, para luego -dice ella- aburrida de tantas irregularidades, no ser ni servil ni cómplice, y declararse independiente primero, para luego adherirse al PAN.

La señora Téllez hoy está brillando en la oposición como ninguna otra figura e incluso algunas encuestas –como la de Arias Consultores- la refieren como una de las punteras para la presidencia en 2024. La sonorense advirtió incluso que si llegara a ser presidenta, metería a AMLO a la cárcel. Lo dijo durante un “espacio” de twitter, que reunió a miles de personas el 17 de febrero.

Las redes sociales explotaron en reacción positiva, hambrientas de que haya alguien que ponga un alto a todas las ocurrencias socialistas del tabasqueño y sus abusos e poder. “No estaba en mis planes entrar a la política, si yo fuera presidente no hay nada que me gustaría más que meter a prisión a López Obrador, a su gabinete y a otras personas. Pero yo no lo veo como un acto de venganza, sino como un elemental, fundamental y muy necesario acto de justicia’‘, expresó en esa plataforma que permite intercambios de audio.

López Obrador contestó en su “Aló presidente” versión mexicana del 22 de febrero: “Imagínense, hay políticos, mujeres, hombres, que nosotros les dimos la oportunidad”, dijo aludiendo a la senadora Téllez, sin decir su nombre. “Yo soy responsable, soy culpable, porque los invitamos a participar y sin nada, sin haberles hecho nada traicionaron al movimiento. Eso no pasa con la gente humilde, con la gente pobre”.

Y continuó: “Yo a veces digo: Y esta señora que me quiere meter a la cárcel ¿qué le hice?, si lo único fue que cometí a lo mejor el error de invitarla, pero ¿en qué la dañé? No, en nada. Es un pensamiento conservador, también lo entiendo, pero eso es lo que está sucediendo”.

Tras esas alusiones a su persona, Lilly Téllez, quien está por cierto enferma de Covid-19 por ahora, tuiteó: “Confirmo que el Presidente López Obrador cometió un error conmigo: creyó que iba a ser cómplice y servil a cambio de la cercanía con su poder; que sería sumisa por interés político y económico como los parásitos que le rodean. Que no se victimice, pues bien sabía de mi carácter”. “El presidente debería ir a prisión por violar el artículo 4º constitucional”, tuiteó también Téllez este martes 22 de febrero.

Y se explicó: “No ha garantizado el derecho a la protección de la salud de los mexicanos. Su política ante COVID, el desabasto de medicamentos y la destrucción del sistema de salud, han provocado miles de muertes”. Y siguió: “El presidente de México podría ser enjuiciado por dejar en libertad a Ovidio Guzmán, de conformidad con el artículo 150 del Código Penal Federal”. Ovidio es uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocido narco mexicano.