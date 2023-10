Lo peor no es la amnistía, por Joaquín Leguina

Sobre la constitucionalidad de la amnistía existe una abrumadora mayoría de especialistas que entiende que no es constitucional. Por ejemplo, el profesor Manuel Aragón que lo ha dicho con toda claridad. Se dice que como la Constitución no habla de la posibilidad de amnistía, por tanto podría haberla porque no lo prohíbe. Pero es todo lo contrario. Sería necesario que la Constitución hablara de amnistía para que eso fuera posible.

Y es que la Constitución no habla de amnistía porque entiende que España no sufre una dictadura, pero sí que habla de los indultos y dice que los indultos generales no son posibles. Un indulto lo que hace es simplemente eliminar el cumplimiento de la pena pero sigue existiendo el delito, mientras que una amnistía borra el delito.

Pero si Sánchez gana la investidura abordará otras cosas mucho más graves. Para empezar, despejará la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para invadirlo, como ha invadido el Tribunal Constitucional (TC). Estaremos, pues, ante la destrucción de la división de poderes, asunto clave en cualquier democracia.

Además iremos inexorablemente hacia una España confederal. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Josep Maria Castellà lo ha descrito así en El Mundo (30-IX-2023):

«Han provocado que sea una crisis del sistema constitucional, no habiendo condiciones objetivas para que tuviera que ser así. Desde la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero el PSOE inicia un camino, que ahora ha culminado con Pedro Sánchez, de negación de lo que fue la Transición en términos de pacto político y también de la necesidad del pacto para las grandes cuestiones de Estado. Poco a poco se han ido desmantelando elementos capitales de ese pacto, como vemos ahora con la posible amnistía o el mismo concepto de autogobierno. Otro ejemplo de este proceso es el cuestionamiento de la Monarquía. Cada una de las piezas que desembocaron en la Constitución se están viendo cuestionadas y no solo por grupos minoritarios».

«Sánchez está resuelto a rodearse de quien sea necesario, con tal de hacer inviable la alternancia en el poder»

De lo que no cabe duda es de que Sánchez está dotado de tragaderas infinitas y está resuelto a rodearse de quien sea necesario y firmar cualquier cosa, sin remilgos ideológicos ni jurídicos, con tal de hacer inviable de facto la alternancia en el poder en España, al menos mientras él lo ocupe. En el momento en que esto escribo, la política española se reduce a dos opciones: O Gobierno ultraprecario de Sánchez sometido al chantaje permanente por sus peligrosas compañías o repetición de elecciones el 14 de enero. En este caso, la campaña electoral, en términos utilizados por el analista Ignacio Varela («Y ahora, ¿qué? Estado de guerra en la política española», en elconfidencial.com) «sería la más sucia y destructiva vivida en España desde 1936; de nuevo el Frente Popular contra el Frente Nacional en una escalada suicida de abominaciones recíprocas. Sólo dos cosas nos salvan de un desenlace trágico como el de entonces: el talante de la sociedad española de 2023, que detesta el fratricidio, y el providencial paraguas protector de la Unión Europea».

En verdad, desde la noche del 23 de julio la cosa quedó clara en la calle Ferraz: todos juntos en pos de un gobierno progresista.

Respecto a la autodeterminación que reclama el separatismo, recogeré aquí el Artículo 92, apartado 1, de nuestra Constitución: «Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». No sólo de los catalanes.

Y, amables lectores, les advierto —con Ignacio Varela— que «no pierdan ojo a los movimientos del PSC, siempre sinuosos. Después del 23-J, el PSC manda en el PSOE como nunca y Salvador Illa, erigido en barón único, es la persona capaz de condicionar la voluntad de Pedro Sánchez».