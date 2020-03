¿Logrará Podemos que el Gobierno nacionalice los bancos aprovechando la devastación económica que ellos mismos han provocado?

AR.- Las dimensiones de lo que se nos viene encima son espantosas y más graves de lo que todo el mundo imagina.

Mi consejo a mis amigos es que es el momento de guardar dinero en cajas fuertes. También de reducir el consumo al máximo y liquidar lo ineficiente de forma definitiva.

La negligente gestión de la crisis del coronavirus por parte del Gobierno arrastrará a millones de españoles a la indigencia. La confianza del mercado turístico tardará años en recuperarse. El desempleo alcanzará a millones de trabajadores del sector servicios. Miles de pequeños comerciantes disponen de muy limitados (o casi nulos) recursos económicos para hacer frente al cierre de sus establecimientos por orden gubernativa. Más de diez millones de españoles dejarán de tener soporte económico alguno en cuestión de días. Se asoman a la indigencia de forma alarmante. Los comedores sociales serán la única esperanza para ellos.

La parada técnica de la economía por el coronavirus no es una posibilidad, es una evidencia a corto plazo. Se da por hecho que los comunistas de Podemos van a aprovecharse de la situación, que en parte ellos han provocado (8M), para poner sobre la mesa la nacionalización de las entidades financieras . La cuestión es saber cuándo.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en pleno brote del coronavirus en Madrid y con su propagación por el resto de España, ha defendido abiertamente el artículo de la Constitución que permite al Estado intervenir las empresas y la economía. Sin explicaciones, ni adornos, Echenique ha escrito en Twitter un mensaje con «128.2», haciendo referencia al artículo y al punto de la Carta Magna que recoge dicha idea.

«Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general», refleja el apartado. Echenique se encuentra en estos momentos en cuarentena tras haber tenido contacto con la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, que ayer dio positivo en Covid-19.

El artículo 128 ha sido aireado en más ocasiones por Unidas Podemos. Por ejemplo, lo defendió en Twitter el año pasado el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y lo apoyó el hoy vicepresidente sefgundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para intervenir Alcoa y evitar despidos.

España entrará en depresión acuciante en cuestión de días. Recopilen dinero fresco y ténganlo a mano. No es alarmismo, son consejos reales. No lo retrasen pensando en que hay tiempo. No tendrán tiempo. No trabajen ninguna operación a plazos superiores a los 12 meses. Nadie puede garantizar eso. Utilicen modelos de inversión actualizable y recuperable rápidamente y si no los encuentran, a la caja todo. Busquen lo necesario para vivir medio año sin VISA. Si sus escenarios de uso son más largos afiance inversiones en Alemania o Francia, poco más. Si su escenario es a muy largo plazo, compre gestión norteamericana no ubicada en la costa Oeste. Compren “arroz” o platino. El oro no será tan eficiente pero será un refugio cierto.

Como sabemos, esto no será una crisis coyuntural, ni de etapa, será sistémica y durará años. Detrás de este telón no hay ningún escenario. Hay otro teatro, otro sistema, pero España no se está preparando ni por asomo. Todo lo que se hace es parchear e improvisar, con lo que todo será más largo, duro y dramático.

Y sobre todo, no crean nada de cuantos nos digan los mandatarios políticos. El engaño en ellos es tan habitual como el aire que respiran.

Como muestra, este botón: con el argumento de participar en una reunión en la que se discutirían “medidas de una enorme relevancia para la población”, Iglesias violó la disposición que el Gobierno intenta hacer cumplir al resto de la población, y hasta podría haber puesto en riesgo de contagio a funcionarios y ministros.