López Obrador carga contra Ricardo Anaya y otros opositores en México

Continúa la persecución política contra los opositores por parte de los gobiernos del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el partido del presidente socialista Andrés Manuel López Obrador.

El ex candidato a la presidencia de México por el Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, vio pospuesta para el 31 de enero de 2022 una audiencia que estaba prevista para este lunes 8 de noviembre, en donde tendría que haberse apersonado, ante las indagatorias que se le siguen por supuestamente haberse dejado sobornar para emitir un voto favorable a la reforma energética.

En su consabida propaganda de cada mañana, el presidente abordó el tema, asegurando que Anaya debería salir a explicar su relación con el expresidente Enrique Peña Nieto, cuántas veces se habría reunido con él y qué temas habrían tocado, como si se hacerlo fuera una obligación legal para el panista Anaya.

“Hay una realidad, y eso es lo que él (Anaya) debería aclarar. Él estableció una muy buena relación con el expresidente Peña Nieto; eran como socios, políticamente hablando. De repente se rompió ese acuerdo. Y ya en campaña habló de que si ganaba iba a meter a la cárcel a Peña. O sea hubo buen relación y luego ruptura”, señaló López.

Dijo que él no ordenó que la Fiscalía investigara a Anaya, porque la “venganza no es su fuerte”, pero sí dice que el queretano debería enfrentar a la justicia y aclarar si recibió el dinero, cuántas veces se entrevistó con Peña y qué temas trataron. Estos no lucen como consejos muy democráticos en la voz de un presidente en funciones que está aludiendo personalmente a su principal competidor en los comicios de 2018.

López añadió otras cosas que considera debe exponer Ricardo Anaya ante la justicia: por qué amenazar durante la campaña electoral de 2018 a Peña de meterlo a la cárcel. ¿Quién le dio tal sugerencia? ¿Por qué lo hizo? ¿Si pensó que de esa manera iba a obtener más votos? y ¿Cuáles fueron sus motivaciones?

Esas recomendaciones para la oposición significan el intervencionismo del Jefe del Ejecutivo en una investigación que se supone realiza un instituto autónomo, la Fiscalía General de la República (FGR), y también vulnerarían el debido proceso.

El expresidente de la República, Vicente Fox, posteó: “Eres un tramposo López, bien sabes que lo vas a encarcelar!”, aludiendo a Anaya.

Paco Calderón, un ácido cartonista crítico del gobierno, tuiteó al respecto:

“En un estado de derecho, la sola presunción de culpabilidad contra Ricardo Anaya en las mañaneras haría inválida la detención del mismo. En el estado bananero que la 4T construye, la única ley son los rencores o venias del reyezuelo. A los amigos, gracia; a los enemigos, la ley”.

Y si eso es López Obrador, en una clara revancha contra Anaya, en la Ciudad de México la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es señalada por la diputada local, América Rangel, de querer meterla a la cárcel, operando a través de los diputados de Morena.

¿Por qué habría de querer hacer tal cosa la que se considera sucesora favorita de López para ocupar la silla presidencial en 2024? Por un simple “meme” que posteó América en twitter, en donde bromeaba con la ausencia de varios días por parte de Sheinbaum en la Ciudad que gobierna.

En el “meme” la jefa de gobierno era presentada como una persona desaparecida, y por esta causa se le acusa ahora de haber hecho algo así como una “falsificación” de un documento oficial.

Diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México estarían exigiendo en esta semana que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México actúe penalmente contra la opositora, por el presunto delito de “alteración y uso indebido de documentos”.

Una diputada de Morena, Xóchitl Bravo, es quien encontró tiempo para buscar linchar a su compañera en el Congreso capitalino, y presentará un punto de acuerdo en el que exige “prisión de uno a tres años”, para América Rangel, ya que el meme habría incurrido en usar indebidamente los logos y números de la fiscalía. Lo cual representaría una manipulación de una imagen para integrar la de Sheinbaum.

Representantes de Morena, haciendo funciones de “policía cibernética” de la corrección política. (Parte de una tendencia mundial de las izquierdas posmodernas. Una revolución neo-maoísta que impulsa la cultura de la cancelación, ahora también en México) también han tomado parte en el asunto.

La diputada Rangel, por supuesto, considera esto como un acto que acota la libertad de expresión, una postura dictatorial que busca intimidar e inhibir la crítica de la oposición al ejercicio de gobierno de izquierda, cercano al Foro de Sao Paulo.

“La jefa de Gobierno me quiere meter a la cárcel por un meme, es increíble el nivel de autoritarismo que estamos viviendo en México bajo el régimen de Morena. No cabe duda que vamos directo a la dictadura, pero no nos vamos a dejar, no nos vamos a callar y seguiremos denunciando los atropellos de este gobierno”, consideró América Rangel.