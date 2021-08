López Obrador se muestra favorable a amnistiar a un peligroso narcotraficante – La Gaceta de la Iberosfera

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se mostró compasivo con un peligroso narcotraficante: Miguel Ángel Félix Gallardo. La mañana de este viernes dijo que por su edad ya podría purgar el resto de su pena en su casa, abandonando la prisión.

El mandatario socialista mexicano respondía a los saludos y opiniones sobre su gobierno, favorables, vertidas por el narcotraficante en una entrevista concedida para Telemundo, hecha por Issa Osorio, publicada el 18 de agosto pasado.

Ante las cámaras, quien fuera el líder que supo liderar a los distintos grupos locales de narcos mexicanos, tras 32 años encarcelado y habiendo perdido un ojo, dijo que tantos años preso han sido “una eternidad” para alguien que no cometió ningún delito.

Capturado en 1989, y originario de Culiacán, Sinaloa, nacido el 8 de enero de 1946, Félix Gallardo, apodado “el jefe de jefes”, inició el llamado “Cártel de Guadalajara” en los ochentas, luego de haber dejado la policía judicial federal, donde fue agente.

Fue condenado a 40 años de cárcel. Se le imputaron los delitos de homicidio, delitos contra la salud y cohecho. Pero en 2017 se le añadieron varios cargos más, que le sumarían hasta 37 años en la cárcel: se le acusó por el polémico caso de secuestro, tortura y asesinatos de Enrique “Kiki” Camarena Salazar, agente de la DEA, y del piloto Alfredo Zavala Avelar, ocurridos en 1985.

Su fama es tal que su historia se ve representada en varias series de televisión, como en Narcos: México, donde es interpretado por el actor Diego Luna, uno de los principales artistas que respaldó a López Obrador para llegar a la presidencia en 2018.

«¿Con la amnistía de López Obrador a reos mayores de 75 años, usted tiene esperanza?» –le preguntó la reportera de Telemundo al anciano que se halla en un área de máxima seguridad del penal estatal de Puente Grande, en Jalisco, en una silla de ruedas, con tanque de oxígeno, y supuestamente con la mitad del cuerpo paralizado.

«No estoy buscando eso. Sé que el señor presidente es un hombre de buena voluntad, que está combatiendo la desigualdad social, está dando pensiones, está dando muchas cosas, y yo no le quitaría su tiempo. Yo soy un cadáver el cual no aspira más que a ser enterrado en la raíz de un árbol. No le estoy pidiendo nada al señor. Al contrario, ojalá y le vaya bien», dijo el criminal.

A esto, López contestó:

-Le agradezco mucho sus buenos deseos, y yo también quiero que él comprenda mi situación, yo no quiero que sufra nadie, que nadie esté en la cárcel, yo soy un humanista –se autoproclamó el socialista tabasqueño.

Y siguió:

-Estoy formado en la escuela de la no violencia, pero gobierno para todos, y tengo que hacer que se cumplan las leyes. Que en su caso (de Gallardo), si se termina de revisar este asunto en la fiscalía, de que no tiene ya ningún pendiente, porque ya cumplió con estar en la cárcel, durante algún tiempo, y que si ya tiene derecho a salir, yo no me opongo a eso.

La reportera también le preguntó al socialista si le concedería la amnistía para mayores de 75 años al narcotraficante. López contestó que sí, si es que el presidiario cumple con los requisitos.

No es la primera vez que López muestra deferencias especiales por los capos del narco y sus familiares, como cuando se desvió en una gira en Sinaloa para ir a saludar de mano a su camioneta a la madre de Joaquín “el Chapo” Guzmán.

En otra ocasión incluso se disculpó por decirle “El Chapo”, a Guzmán Loera.

Las redes sociales estallaron ante estos dos casos, ya que a la familia de los LeBarón, con 9 miembros acribillados en Chihuahua, no quiso ni recibirlos, “para no hacer show”, en contraste con la madre del narco sinaloense. Y a los niños con cáncer que mueren por no proveerles de medicamentos oncológicos, a quienes no les pide disculpas.

Eso no es todo. López admitió el 19 de junio de 2020, que él mismo fue quien ordenó la liberación de Ovidio, un hijo de “El Chapo” Guzmán, quien ya estaba capturado, ante el temor a que cobrara venganza y murieran en represalia “200” personas inocentes.

López también fue criticado en redes sociales por su buen trato “humanitario” para con los criminales, cuando en cambio no oculta su odio permanente hacia la clase media.