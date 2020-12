Lorenzo Amor: “Con los 470 millones que se dedican a TVE…

27 de diciembre de 2020 (06:55 CET)

Con el estallido del coronavirus, la máxima de que los autónomos jamás cogían la baja saltó rápidamente por los aires: más de 180.000 enfermaron por culpa de la Covid-19 y otros 400.000 se declararon en cese de actividad por la pandemia. Si el Gobierno ya llegó tarde con el plan de rescate a la empresa, los autónomos encajaron buena parte del golpe: las ayudas solo alcanzaron el 14% de las pérdidas.

Desde su retiro vacacional en Jaén, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, atiende telefónicamente a Economía Digital para desgranar el impacto del virus en el colectivo. El también vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se muestra crítico con las decisiones del Ejecutivo y le lanza una advertencia: “No entendió que debía indemnizarnos”.

Sé que si hiciese la pregunta a cualquier dirigente patronal me prácticamente daría la respuesta, pero en su caso roza el tópico ¿Los autónomos son los grandes olvidados de esta pandemia?

El colectivo de autónomos ha sido el más castigado por la pandemia. En el ámbito económico ha sido sin duda el gran olvidado. Las administraciones creen que lo q han hecho con una ayuda de 600 euros por cese de actividad y una serie de préstamos que luego hay que pagar. Están orgullosos, lo que indica claramente que desconocen lo que es tener un negocio por cuenta propia.

¿Cuál es el sentir del colectivo ante la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez?

Solamente te voy a dar la valoración hecha por los autónomos en la última encuesta a la que se nos sometió: un 1,9 al Gobierno, un 3,68 a las Comunidades Autónomas y un 3,76 a los Ayuntamientos.

Un suspenso claro

Un ejemplo claro es el de las ayudas a la hostelería. El Gobierno llega tarde y no entiende algo que a nosotros nos parece obvio: cuando por orden administrativa se restringe una actividad, lo lógico es indemnizar.

«Muchos autónomos prefieren cobrar la prestación que estar dados de alta; se podría haber hecho mejor»

¿Cuánto dinero sería necesario para socorrer al colectivo?

Hay 400.000 autónomos que están en cese de actividad; muchos de ellos de manera ficticia porque prefieren cobrar la prestación que estar de alta. Quizás no somos un país rico, pero sí que se podría haber hecho más: en los Presupuestos se han dedicado 470 millones a apoyar a RTVE con los que se hubiera podido ayudar con 1.500 euros a 300.000 hosteleros.

La hostelería ha sido precisamente el sector que más ha sufrido las restricciones en esta segunda oleada

Sí, pero no los únicos. Muchas veces ponemos el foco en ellos, pero no hay que olvidar a todos los demás: los feriantes no han tenido una sola feria en todo 2020, el negocio infantil ha desaparecido, las agencias de viajes andan bajo mínimos, la peluquería sin eventos se ha desplomado, al taxi le cuesta infinito coger algún viajero y el textil, el comercio o la industria sufre como nunca.

Y sin hablar de aquellos autónomos que enfermaron. Economía Digital ya informó en verano de los problemas para acogerse a las ayudas gubernamentales, ¿cómo ha avanzado la problemática?

Aquellos autónomos que estuvieron de baja entre marzo y junio tuvieron muy difícil acreditar una caída del negocio del 75%. Con el segundo tramo, el oxígeno debía llegar a todos, pero para acceder al plan de otoño del Gobierno había que haberse beneficiado de la ayuda anterior. Por ello, hoy no están cobrando.

«He visto llorar a más autónomos en nueve meses que entre 2008 y 2013»

¿Y cuál es el caso de los 183.000 que enfermaron de coronavirus?

A los autónomos dados de baja por coronavirus les han obligado a pagar la cotización. Un autónomo con baja de actividad percibe alrededor de 900 euros mensuales en ayudas mientras que uno que sufra el virus solamente obtiene unos 400 euros.​

Con la actividad por los suelos y sin apenas ayudas, ¿cuánto podrán aguantar los autónomos?

La capacidad de aguante es cada vez menor. Esto no lo digo yo, lo dicen varias ONG: hoy hay muchos autónomos engrosando las colas del hambre. He visto llorar a más autónomos en los últimos nueve meses que en toda la anterior crisis económica, entre 2008 y 2013.

¿2021 será el año de la recuperación o el de la puntilla?

Es una incógnita. Todo dependerá de la efectividad y la velocidad con la que se vacune a la población. El PIB mejorará, pero no me atrevo a decir que también lo hará el empleo: es posible que muchos de los 800.000 trabajadores acogidos a un ERTE no se reincorporen. Y lo mismo sucederá con los 400.000 autónomos que declararon el cese de actividad.