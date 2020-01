Los 20 votos socialistas que puede frenar el suplicatorio de Puigdemont

El fugado Carles Puigdemont junto con Toni Comín hicieron ayer el paseíllo en el Parlamento Europeo con menos repercusión de la que esperaban. Quedó reflejado en sus caras el enfado cuando el presidente de la eurocámara, David Sassoli, declarara el asiento de eurodiputado de Oriol Junquera como vacante y no considerara que dispone de inmunidad. A su entrada al Parlamento de Estrasburgo y ya dentro, en rueda de prensa mostró su confianza en que los eurodiputados del PSOE voten en un futuro en contra de levantar su inmunidad como representantes de la Eurocámara, en línea con la postura de Pedro Sánchez de caminar hacia la «desjudicialización de la política». «El suplicatorio es una consecuencia directa de la judicialización de la política y por tanto estoy convencido de que serán coherentes y esta consecuencia de la judicialización de la política no la van a apoyar», dijo.

Y es que los 20 eurodiputados socialistas podrían cambiar la decisión unitaria de defender a España en Europa si Sánchez así lo ordena, o al menos existe esa sombra de duda. El foco está puesto en ellos porque si deciden modificar lo que hasta ahora han estado defendiendo, el resto de miembros del Grupo socialista de otros países se mirarían en ellos y votarían en la misma dirección, porque deciden las mayorías. Sin embargo, fuentes socialistas indicaron que apoyarán el suplicatorio contra Puigdemont ya que siempre han actuado así y han colaborado con la Justicia. Si hay o no unidad sobre este asunto en todo el Grupo Socialista es algo sobre lo que aún no se ha tratado.

El jueves se reunirá la comisión de Asuntos Jurídicos de la eurocámara, encargada de dar respuesta al suplicatorio. La comisión que se celebra a puerta cerrada tendrá que debatir sobre la inmunidad de Puigdemont y Comín. Según fuentes del Parlamento Europeo este proceso puede dilatarse meses e incluso llegar a un año. Por un lado los independentistas quieren convertir esta comisión en un juicio político, por el otro PP, Cs y Vox han emprendido una cruzada para agilizar dichos trámites y que no se dilate en el tiempo. La presidenta de dicha comisión es la británica Lucy Nethsingha y dejará de serlo el próximo 31 de enero por el Brexit por lo que habrá que nombrar un nuevo presidente lo que dilata ya de por sí un mes más todo. Después se alargaría según las personas que cite la comisión para que comparezca entre los que también estará Puigdemont y Comín. Al final, tras la resolución de lo que dicte la comisión de Asuntos Jurídicos, la decisión de retirar la inmunidad a Puigdemont y Comín iría a Pleno, en la que ya votaría todo el arco parlamentario y de nuevo el foto estaría en los socialistas. «Si Sánchez cambia de criterio, se acabó», indicaban eurodiputados de PP, Cs y Vox. «Lo que está claro es que PP y liberales no vamos a cambiar».

La portavoz de la delegación española del PP, Dolors Montserrat espera que se mantenga la «unidad de acción» entre los partidos constitucionalistas porque «hasta ahora ha sido así» y confío plenamente en que continúen defendiendo las instituciones españolas en Europa. Los populares trabajan activamente para que la reforma y mejora de la euroorden en una ponencia que además recayó en el eurodiputado español Javier Zarzalejos y también están emprendiendo acciones para que se considere «inelegible» a un fugado. «Empieza la cuenta atrás, ya no hay más atajos», dijo Montserrat. «Espero que el PSOE no traicione en Europa a los españoles como si lo está haciendo en España», aseguró. Los populares destacan la unidad de acción que siempre han mantenido el Grupo Socialista y el Grupo Popular en el Parlamento Europeo, porque, aseguran que si el resto de países ven que se flaquea en la defensa de España «estamos perdidos». «Visto lo que he visto en España hago un llamamiento al PSOE para seguir defendiendo el Estado de derecho como hemos hecho hasta hoy».