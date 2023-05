Los 43 pueblos en los que nadie quiere ser alcalde

Los vecinos de un total de 43 municipios no tendrán que acudir a las urnas en las elecciones municipales de este próximo 28 de mayo porque no hay nadie a quién votar. Prácticamente en todos ellos se produce el mismo fenómeno: el alcalde actual no desea repetir, pero no hay nadie dispuesto a cogerle el relevo.

Según los datos del Gobierno, el 86% de los municipios sin candidatos está en Navarra. La mayoría de esos 37 pueblos se encuentra en la zona del Pirineo, especialmente a los valles de Salazar, Aézcoa y Roncal. De este modo, la Comunidad Foral se convierte un año más en la región con más pueblos en los que nadie quiere ser alcalde ya que en las pasadas elecciones municipales otros 37 ayuntamientos no contaban con ningún candidato, de un total de 42 en toda España.

La lista de pueblos sin listas electorales la completan otros cuatro municipios en Burgos (Trespaderne, Torregalindo, Zael y Campolara), uno en Segovia (Cabezuelo) y otro en Teruel (Monroyo).

En estos 43 pueblos sin candidato, el alcalde actual deberá prorrogar el mandato hasta dentro de seis meses, cuando se celebrarán unas nuevas elecciones, según establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). En el caso de que dentro de seis meses tampoco se presentase ningún candidato, una comisión gestora se encargará del gobierno de la localidad.

Segundas municipales sin candidatos

Esta es la segunda vez que los municipios burgaleses de Torregalindo, Zael y Campolara carecen de listas. En el año 2019 ya votaron seis meses más tarde y a regañadientes. De hecho, en Campolara, como modo de protesta ante la llegada de ‘paracaidistas’ de Vox y Cs, solo ejercieron su derecho al voto cuatro personas de un censo de 54 y de esos cuatro votos, dos fueron nulos. Ganó Vox con dos votos.

En Zael, precisamente para evitar a los ‘paracaidistas’, la pasada legislatura se presentó a última hora un grupo de seis amigos que decidieron sortearse el reparto de siglas: tres concurrieron por el PP, uno por el PSOE, uno por Cs y el otro por Vox. Según las actas electorales, ganó el PP.

Más sorprendente resulta el caso de Trespaderne, una localidad de unos 735 habitantes según el censo de 2021. Su regidora, Isabel López, no quiere volver a presentarse. Ella misma ha reconocido que en estos últimos cuatro últimos años no ha tenido equipo de gobierno, por lo que ha gobernado prácticamente sola: «Estoy muy cansada, no me veo capacitada para otros cuatro años», ha subrayado en declaraciones a Europa Press.

Municipales 2023: listado de pueblos sin candidato