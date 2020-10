Los afiliados de Vox en Málaga temen que actúe la mano negra de Enrique Cabanas, sin darse cuenta de que ya lo ha hecho

Xavi Altamirano.- No creo en habladurías ni en fantasmas, pero llevo oyendo el rumor de pucherazo en estas primarias desde un año antes de que se convocaran. A día de hoy sigo sin creer que VOX meta la mano en las urnas telemáticas. Pero ni ahora ni nunca, ya que para conseguir sus objetivos no lo necesita: sólo ordena, manda y se hace obedecer.

Cuando preguntas por Enrique Cabanas en los entornos de la cúpula, te dicen que es el «factótum». Necesité ir a Wikipedia a ver qué era eso. Y sí, me quedó claro: es esa persona de plena confianza que atiende y ejecuta las acciones que la cúpula decide; también se dice de la persona que se mete en todo, incluso en las que no debe. Pues bien, este es el caso en Málaga. No tenía que haberse metido, pero, lamentablemente, lo ha hecho. En Málaga no tenía que haberlo hecho por higiene democrática; toda la afiliación conoce su relación personal con José Enrique Lara, desde los inicios de VOX.

Cabanas, tú que eres hermano, hijo, nieto y biznieto de militares, has sido hasta ahora la herramienta al servicio de la cúpula de VOX para apagar todos los incendios prendidos –y con razón– por la afiliación en la gran mayoría de las provincias. Pero a partir de ahora tienes que recoger velas y hacer ver a tus compañeros de «arriba» que este partido nació con vocación democrática.

Lo que has hecho en Málaga es muy fácil de explicar; te ha bastado una llamada –o un e-mail a través del Comité Electoral– para acallar no sólo a las dos candidaturas, sino a toda la afiliación. Es increíble ¡Qué poder! ¡Qué sumisión de toda la afiliación! ¡Qué miedo ilógico a tus represalias!

Debemos preguntar a los afiliados activos si consideran injusta la actitud del CEL con la candidatura de Enrique de Vivero; por qué aguantan que los callen de esta forma; por qué quieren seguir perteneciendo a este partido capaz de quitarte lo más importante que tienen: su palabra, su pensamiento, su libertad y su dignidad.

¿Qué pretendes conseguir de esta organización que obliga sin la más mínima razón lógica, a callar los grupos de whatsApp de los afiliados que no pertenecen a la candidatura, que son afiliados libres de pronunciarse a favor de una o de otra alternativa?

Esta ha sido tu mano negra en Málaga, tu «pucherazo de diseño» antes de que empiece la segunda consulta. De este modo, favoreces a la alternativa que te resulta allegada, servil y cómoda, ya que José Enrique Lara te conoce a la perfección y no tendrías que domar a ningún Comité Provincial nuevo.

Esta candidatura que va a ganar las primarias, asumirá no sólo que ellos deberán callarse, sino que deben callar a los afiliados que los siguen; te van a resultar igual de fáciles. Esperemos que cambien de actitud, por el bien y el futuro de nuestro partido.

Pero recuerda, Enrique Cabanas, muy pronto pertenecerás a un partido democratizado y los galones en estos son de quita y pon.

