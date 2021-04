Los artistas del régimen covidiano (Reflexiones desde la trinchera)

Por Mártin Sánchez.- Todo régimen totalitario y reaccionario que se precie, debe contar siempre con una facción bien pertrechada de miembros del “sector cultural” a su servicio, untados y con buenas tragaderas, dispuestos a dar la cara y afianzar las versiones oficiales, por muy sucias e infames que estas sean.

El régimen covidiano actual, presente en muchos países, no podía ser menos, y cuenta desde el principio, con una nutrida camarilla de músicos, actores, humoristas, presentadores… que le ríen las gracias a sus gobiernos, y promocionan bozales, vacunas, encierros y agendas globalistas, sin ningún tipo de pudor o remordimiento aparente.

A nadie se le olvidan aquellos videos esperpénticos, protagonizados por esa caterva de idiotas que se dedicaba a cantar en los balcones durante el confinamiento, lanzando aquellos eslóganes tan repugnantes como “quédate en casa”, “es por nuestro bien”, “ponte la mascarilla”, “resistiré”, etc, retratándose para la posteridad como la viva imagen de la vergüenza y la ignominia.

Pero de todas las disciplinas artísticas, afectas al régimen, hay una que llama especialmente la atención, me refiero al sector de los “Rockeros” los que presuntamente deberían estar mostrando su cara más irreverente e inconformista, los que tendrían que promover la desobediencia civil y la rebeldía, o al menos mostrar su disconformidad ante el atropello de libertades y derechos, de esta dictadura sanitaria, (salvo honrosas excepciones) se han dedicado a apuntalar las versiones oficiales desde el minuto 0.

Sé de buena tinta que para algunos de ellos (los más conocidos), esto solo es un negocio, que consiste en poner su imagen al servicio de la marca (covid 19), y cobrar sus buenos emolumentos a cambio, por lo que, podríamos decir que son simplemente unos miserables, pero en el caso de los menos conocidos, los que les siguen el juego a estos, sin otra contraprestación que la clásica palmadita en la espalda, no se me ocurre otro calificativo que el de imbéciles integrales, y posiblemente me quede corto.

Algunos nos hemos llevado grandes decepciones durante estos últimos meses, yo el primero, pues pertenezco a este sector desde hace más de 25 años, y he visto como muchos compañeros de profesión a los que consideraba íntegros e inteligentes, han demostrado ser lo opuesto, por suerte he tenido la oportunidad de conocer a otros, que han dado un paso al frente, se han posicionado, ya sea de forma directa o más discreta, y ahora se encuentran entre mis amigos, estos últimos son pocos, pero desde luego son los mejores.

El circo del coronafraude se caerá, y con el, la careta de todos estos impostores, creo que no he visto nada más patético y retorcido en mi vida que alguien que dice ser rebelde, con un bozal en la cara, recomendando a sus simpatizantes que sigan las normas del régimen y presumiendo de haberse inoculado una vacuna de arn transgénico, solo me queda pensar que toda esa pose anterior de indomables, outsiders e iconoclastas, no era más que un mero y triste artificio, tan carente de consistencia, como los argumentos de esta farsa monumental a la que llaman pandemia.