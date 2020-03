Los autónomos acusan a Sánchez de “dejarlos en la cuneta” con su plan de choque

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, además de PP y Cs, han criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por haber «dejado fuera» de su nuevo plan económico de choque contra el coronavirus a los autónomos.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha acusado al Ejecutivo de «dejar en la cuneta a los autónomos». «Facilita la prestación de paro que ya tenemos y cotizamos por ella pero no suspende las cuotas de autónomos en un momento donde no ingresamos nada. No está con los autónomos y no tiene ni idea de lo que necesitan autónomos», ha denunciado Amor a través de un vídeo en su cuenta de Twitter. Según el presidente de ATA, Moncloa debería haber suspendido las cotizaciones para aliviar la apurada situación que muchos autónomos comienzan a atravesar: «Si facturamos 0, cotización, 0», ha reclamado.

En la misma línea se ha expresado el diputado popular Jaime de Olano: «Sánchez deja tirados a 3.250.000 autónomos frente al coronavirus», ha lamentado. «Los autónomos empleadores dan trabajo a 877.200 personas más» ha incidido.

Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha indicado que, aunque su partido apoya el plan, ve necesario añadir mayor cobertura para los autónomos con la congelación de las cuotas y las cotizaciones a la Seguridad Social si no hay actividad, además de ampliar la moratoria fiscal.