Los bioeticistas advierten que la vacuna del coronavirus se hace con «fetos abortados»

Los bioeticistas cristianos en el Reino Unido y los Estados Unidos advierten contra una posible vacuna contra el coronavirus en la que los científicos británicos están utilizando células fetales de bebés abortados.

Según CruxNow Tuesday, a algunos especialistas en ética les preocupa que la vacuna que se está desarrollando en la Universidad de Oxford esté utilizando líneas celulares que se obtuvieron de un niño abortado a principios de la década de 1970.

Tanto el HEK 293 utilizado en Oxford como la línea celular PER C6 de la década de 1980 rastrean su origen a partir del tejido de un niño abortado, informó el medio.

El impulso para desarrollar una vacuna que detendrá el virus mortal se ha intensificado a medida que las tasas de infección y las muertes se han extendido por todo el mundo, particularmente porque algunos advierten sobre una segunda ola que llegará más adelante este año. Dada la atención, los centros católicos de bioética han publicado recientemente artículos sobre el tema.

«Simplemente, de hecho, el uso de tales líneas celulares en la producción de la vacuna COVID-19 puede crear problemas de conciencia para algunos de aquellos a quienes se les ofrece la vacuna y que se dan cuenta de su historia … Objeción de conciencia sobre el parte de los posibles receptores de vacunas crea sus propias demandas éticas para los tomadores de decisiones, incluidos aquellos que no comparten la objeción en cuestión «, dijo el documento del Anscombe Bioethics Center, con sede en Oxford.

«Tales preocupaciones deben considerarse con particular simpatía en el área del aborto, teniendo en cuenta que incluso aquellos que no se oponen a todos los abortos pueden oponerse al aborto particular del que se derivó una línea celular fetal».

En los Estados Unidos, el fiscal general de California Xavier Becerra dirigió una coalición de estados a fines de marzo, instando al presidente Trump a poner fin a su prohibición, promulgada en junio, sobre investigaciones financiadas por el gobierno federal sobre tejido fetal obtenido de abortos para ayudar Los científicos encuentran una vacuna. Becerra argumentó que los científicos de los Institutos Nacionales de Salud se vieron obstaculizados por la restricción y los fiscales generales de su coalición dijeron que la investigación del tejido fetal condujo al desarrollo de vacunas para otras enfermedades como la poliomielitis, la rubéola y el sarampión.

Los líderes religiosos y los bioeticistas en los Estados Unidos también denuncian la posibilidad de una vacuna COVID-19 desarrollada con líneas celulares de fetos abortados.

Citando las palabras del papa emérito Benedicto XVI en una carta de 1987, el obispo católico Joseph E. Strickland escribió en una carta pastoral del 23 de abril que «lo que es técnicamente posible no es por esa misma razón moralmente admisible».

«El hecho de que el delito de aborto se considere legal en nuestra nación no significa que sea moralmente permisible usar los cadáveres de estos niños para curar una pandemia global. Enfáticamente, esta práctica es mala», escribió Strickland, subrayando que otros medios éticos están disponibles y pueden resultar igual de efectivos en el desarrollo de vacunas.

«Los científicos con los que he hablado me aseguran que no hay necesidad médica de usar niños abortados para desarrollar la vacuna que tanto necesitamos para protegernos de esta cepa particular de coronavirus», dijo.

Joseph Meaney, presidente del Centro Nacional de Bioética Católica con sede en Filadelfia, dijo en una entrevista con Crux que se debe insistir en que la investigación científica ética no tiene vínculos con el aborto o la destrucción de embriones.

El uso de líneas celulares obtenidas de bebés abortados para una vacuna contra el coronavirus «es una causa de escándalo teológico grave», dijo el NCBC en un artículo propio sobre el tema.

«Hacer un llamamiento a los buenos objetivos y una ‘necesidad urgente’ fomentará la penetración más profunda de la investigación y el desarrollo poco éticos en la medicina, la política, el derecho y la cultura», dijo el periódico.

Según un artículo de enero de 2017 del Instituto de Ciencias de la Vida del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, algunas vacunas «consisten en virus vivos muertos o atenuados que se introducen en el cuerpo de un paciente para activar las defensas del cuerpo contra ese virus sin enfermarse. Por lo tanto, si el paciente entra posteriormente en contacto con el virus vivo, no podrá infectarlo, ya que tiene las defensas necesarias para hacerle frente, es decir, está inmunizado «.

Al preparar las vacunas, los virus deben cultivarse en las células de los laboratorios, explica el artículo.

«La dificultad ética aparece cuando estas células provienen de fetos humanos abortados quirúrgicamente. Del mismo modo, los virus mismos pueden obtenerse de fetos abortados que han sido infectados con un virus en particular.

«Las células fetales más utilizadas son WI-38 y MRC-5. Las células WI-38 fueron derivadas por Leonard Hayflick en 1962 del pulmón de un feto femenino de 3 meses [2]. Las iniciales WI se refieren al Instituto Wistar , un cuerpo de la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, y el número 38 del feto del que se obtuvieron las células. Las células MRC-5 se obtuvieron en 1966 de los pulmones de un feto masculino de 14 semanas [3]. Las iniciales MRC indicar Medical Research Council, un organismo de Londres «.