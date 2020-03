Los casos de coronavirus se disparan en España: suman ya más de 70 y el Gobierno, entre tanto, no ve motivos para que se suspendan las Fallas

Mientras el Ministerio de Sanidad no ve motivos para que se suspendan eventos o celebraciones como las Fallas de Valencia con motivo del coronavirus, Suiza prohíbe toda actividad con más de mil personas a causa del coronavirus. He aquí la diferencia entre países que se toman en serio la no propagación de la enfermedad y otros como España que no. El Gobierno ha decidido que no hay motivos para la suspensión de las Fallas de Valencia, que congrega cada año a cientos de miles de personas pocedentes de los cinco continentes. Se trata por tanto de una decisión política que puede tener consecuencias devastadoras para la salud de los ciudadanos.

Entre tanto, el Ministerio de Sanidad ha elevado a 73 los casos de coronavirus en España (dos de ellos son personas ya curadas), y nueve casos no tienen nexo o enlace con que haya sido por importación. Lo ha dicho el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en la rueda de prensa tras la reunión diaria del Comité de Seguimiento del Coronavirus, presidida por el ministro, Salvador Illa. España se sigue manteniendo en el escenario 1 de alerta, el denominado de contención, ha añadido Simón.

Ya son 13 las comunidades donde se han confirmado casos de coronavirus, después de que en los últimas horas se hayan registrado los primeros casos en Extremadura, concretamente cuatro, y uno en Castilla-La Mancha.

En concreto, hasta las 9.00 horas de este domingo se han registrado los siguientes casos en España:

– 15 en la Comunidad Valenciana. – 12 en Andalucía. – 10 en Madrid. – 7 en Canarias (uno dado de alta). – 6 en Cataluña. – 4 en Extremadura. – 3 en País Vasco. – 3 en Castilla y León. – 2 en Baleares (uno dado de alta). – 1 en Navarra. – 1 en Asturias. – 1 en Cantabria. – 1 en Castilla-La Mancha.

En esta lista facilitada a las 9.00 por el Ministerio de Sanidad no figuraban tres nuevos casos en Cataluña, confirmados esta misma mañana de domingo por la Consellería de Salud de la Generalitat, lo que elevarían a nueve los casos en Cataluña y a 69 el total en el país.

Estos tres nuevos casos, que se suman a otros seis ya detectados, son dos hombres, de 25 y 26 años, y una mujer, de 62. En un comunicado este domingo, la Conselleria ha informado de que los dos hombres, uno residente en Barcelona y el otro en Milán, estuvieron en Milán del 20 al 26 de febrero. La mujer, residente en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), estuvo en contacto con uno de los casos confirmados.

Los tres nuevos casos están en estado leve y han ingresado en el hospital, ya que el nuevo protocolo -que contempla que los casos leves se queden en su domicilio y se les trate allí- se implementará gradualmente la semana que viene, han informado fuentes de Salud.

Uno de los ocho afectados de coronavirus en Cataluña, un hombre de 59 años de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) confirmado este sábado, ha sido el primer caso de infección en el territorio sin haber salido de España.

Este domingo, el estado de Washington ha decidido decretar el estado de emergencia tras la muerte del primer ciudadano en Estados Unidos a consecuencia del Covid-19.

Mientras tanto, la epidemia sigue extendiéndose por Corea del Sur. En Francia se han registrado 100 casos en un mes y este sábado decidió impedir que se celebren concentraciones de más de 5.000 personas, como hizo Suiza, que marcó 1.000 el número máximo de concentrados.