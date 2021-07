Los elogios de Ayuso a Feijóo, el ‘referente del PP’ que margina el español en Galicia – La Gaceta de la Iberosfera

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se deshizo en elogios el pasado viernes ante su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, por su «liderazgo», «firmeza» y «capacidad» para «cohesionar» Galicia.

«Son cuatro mayorías absolutas consecutivas que los demás envidiamos, que te permiten gestionar con liderazgo y firmeza; y las has conseguido porque los gallegos ven en ti a alguien de los suyos», añadió, al tiempo que pidió al presidente autonómico del PP que mantenga su «forma de ser». «Eres un hombre pragmático, que no has perdido el aplomo o la ironía. Eres un referente para todos», afirmó Ayuso, sobre el presidente de un Gobierno autonómico que margina el español, y que su web oficial llama «bandera nacional» y «escudo nacional» a los símbolos de Galicia.

Y todo en una región que, bajo el Gobierno de Feijóo, buena parte de la documentación oficial solamente está disponible en gallego bajo el argumento de que es la lengua «propia» de Galicia, aunque -según recuerda el blog ContandoEstrelas– el Tribunal Constitucional ya señaló en su sentencia 31/2010 que la condición de «lengua propia» no puede suponer «un desequilibrio (…) de la cooficialidad de ambas lenguas en perjuicio del castellano» y advirtió que las administraciones públicas en comunidades bilingües «no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales».

La asociación Hablamos Español ya denunció en su web que en Galicia a las personas mayores de 80 años reciben la primera dosis contra el coronavirus se les entregan tres páginas con información y recomendaciones solo en gallego. «Los sanitarios dicen que la Xunta no las elabora en español. Todo lo que se ve en los hospitales y centros de salud de Galicia, así como las campañas institucionales, es monolingüe en gallego», añadió.

Esta entidad apartidista -y sin ánimo de lucro- constituida para defender los derechos lingüísticos de los hispanohablantes pidió a Feijóo en noviembre del pasado año el cese de la coordinadora de la Red de Dinamización Lingüística de la Xunta, Alicia Padín, vinculada a la Consejería de Educación y Cultura, por asegurar que «hoy en día ninguna persona culta debería atreverse a hablar en público en castellano», una declaración que tildó de «inaceptable». «Muestra el fanatismo y el autoritarismo que subyacen a la política lingüística de la Xunta, que se viste de tolerante ante el resto de España, pero que ideológicamente no difiere de la que se lleva a cabo por cualquier gobierno de corte nacionalista», afirmó.

Los elogios de Ayuso a Feijóo llegan pocas semanas después de la creación de la Oficina del Español, un nuevo ‘chiringuito’ dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, y dirigido por el exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, para impulsar el español, «un activo cultural, social y económico compartido con casi 600 millones de personas en todo el mundo y que tiene un potencial extraordinario». Su fin -según anunció el Gobierno regional- es «la promoción de la Comunidad de Madrid como capital europea del español».