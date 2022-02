Los embalsamadores encuentran en los fallecidos vacunados venas y arterias llenas de coágulos gomosos “nunca antes vistos”

El norteamericano Richard Hirschman, director de una funeraria y embalsamador certificado, hizo un sorprendente descubrimiento en los cuerpos de algunos fallecidos. Reveló la existencia de arterias y venas llenas de combinaciones de coágulos de sangre no naturales con un extraño material fibroso que llenaba completamente el sistema vascular.

Según Hirschman, esto no se parece a nada que haya visto en sus más de 20 años de experiencia en la industria del embalsamamiento.

El embalsamador dio cuenta de sus descubrimientos al doctor Ruby, un profesional médico con experiencia en el desarrollo de fármacos y con más de 20 años de experiencia en procesos regulatorios para la aprobación de fármacos por parte de la FDA.

Hirschman señaló que otros compañeros consultados dijeron haber hallado los mismos coágulos de sangre en los cuerpos que procesan.

Explicó que comenzó a detectar estos coágulos de sangre fibrosos, largos y elásticos, en noviembre de 2020. Posteriormente se hallaron en el 50 % de los cuerpos que habían sido embalsamados. Hoy ese porcentaje se acerca al 80%.

Hirschman dijo también que pudo confirmar que algunos de los fallecidos que presentaban los citados estos coágulos de sangre habían recibido las vacunas contra el Covid-19, si bien no pudo confirmar que todos estuvieran vacunados o que las vacunas sean las causantes de este aumento de coágulos en los sistemas circulatorios del difunto.

Aumento de muertes por ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares



También se refirió al aumento de muertes por ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares “que llegan a mi mesa”, así como al hecjo de que “muchos compañeros se sienten nerviosos e intranquilos por lo que están encontrando”. Y apostilló: “Si esto es causado por la vacuna, y mi instinto me dice que lo es, no puedo probarlo, pero si esto es causado por la vacuna, imagínese la cantidad de personas que morirán en el futuro, ya que no es posible vivir con este tipo de sustancia flotando en sus vasos sanguíneos”.

En base a esa misma conclusión, consideró lógico el aumento de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. “Si uno de estos pequeños tejidos fibrosos llega al cerebro, vas a tener un accidente cerebrovascular. Si entra en tu corazón, te llevará a un ataque al corazón”, dijo.

De las 35 personas que embalsamó personalmente en noviembre, 24 presentaban los mencionados coágulos de sangre.

“No hace falta decir que esto debe investigarse de inmediato, si no por respeto a los fallecidos, al menos para descartar si estos coágulos de sangre largos y fibrosos son realmente un resultado fisiológico de las vacunas Covid-19”, concluyó.

