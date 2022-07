Los escándalos de los centros de menores de Oltra llegan a la UE: estudiará los abusos, fugas y drogas

La Unión Europea toma cartas en el asunto de forma definitiva. El caso Mónica Oltra y el resto de escándalos que rodean a los centros de menores bajo la etapa de mandato de la ya ex vicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra van a ser estudiados el próximo 8 de septiembre después de que el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo haya aceptado el asunto. Oltra y el propio Ximo Puig arrancarán el curso tras las vacaciones con presión sobre los escándalos de abusos sexuales, fugas, drogas y hasta sospechas de prostitución en los centros de menores tutelados de la Comunidad Valenciana.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular y vicesecretaria de política social del PP, Elena Bastidas, ha confirmado que «el próximo mes de septiembre, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo debatirá sobre el caso de los abusos a los menores tutelados».

La presión sobre el conglomerado de partidos de izquierda en este territorio se convierte, de este modo, en creciente. Ya no sólo tendrán causas en los tribunales, como la imputación de la propia Mónica Oltra acusada del encubrimiento de los abusos sexuales de su entonces marido a una menor, sino que, además, contarán con la investigación del Defensor del Pueblo valenciano por los últimos informes de la Fiscalía de Menores en los que apuntaba la institución al consumo de drogas, fugas y hasta abandono de los centros de menores de esta región, y, por último, la Generalidad Valenciana tendrá que contar con la presión del Parlamento Europeo. Y todo ello, en rampa electoral.

Bastidas asegura que «esta investigación avanza en el Parlamento Europeo y ha recordado que fue el GPP quien a raíz de la sentencia al exmarido de Oltra por abusar de una menor tutelada y de conocer varios casos de abusos, drogadicción y prostitución en centros de menores de la Generalitat Valenciana decidió llevar el caso ante Europa».

La portavoz adjunta del GPP insiste en que «Puig mintió en sede parlamentaria cuando dijo que Europa había dado carpetazo a la investigación sobre los abusos de menores tutelados. Espero que pida perdón a los valencianos por mentir en un asunto extraordinariamente sensible. El máximo responsable de la gestión y de la política de menores es Puig, ahora ya no tiene el parapeto de Oltra. Tiene que tomar las riendas del asunto y llegar hasta las últimas consecuencias. No se puede seguir dando la espalda a una situación tan dramática y grave».

Hay que recordar que la UE siempre ha defendido un principio básico en materia de protección de menores: la exigencia a los poderes públicos de que garanticen el acceso a toda una red pública de apoyo a la víctimas de casos de abuso sexual. Es más, esa asistencia debe ser inmediata: desde el primer instante en el que se conocen las denuncias de abuso sexual. Y justo eso es lo que no ocurrió en el caso Oltra.

Mónica Oltra está acusada de hacer exactamente lo contrario: de restar credibilidad a la menor abusada. Y, encima, el abusador era el entonces marido de Oltra. Y, para colmo, los centros de menores eran justo la competencia de la Consejería de la líder de Compromís.

La Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo establece normas mínimas donde se detallan los derechos y protección de las víctimas de delitos. Se trata del nivel mínimo a partir del cual los estados pueden elevar su nivel de apoyo a las víctimas todo lo que quieran. Pues bien, en este caso, lo que va a analizar el Parlamento Europeo es si respeto el nivel mínimo admisible en un estado de derecho.