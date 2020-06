Los funerarios y el INE coinciden en que la cifra de fallecidos por coronavirus se acerca a los 45.000

Nunca se podrá saber exactamente cuántas personas han fallecido en España por el coronavirus, lo que sí parece cada día más claro es que, en cualquier caso, las cifras oficiales se alejan notablemente de la realidad. Las cifras que ofrece el Ministerio de Sanidad son confusas, cambiantes y con fallecidos que un día cuentan y al siguiente, no.

Un ejemplo muy claro es que las autoridades sanitarias han estado unos días sin reportar fallecimientos, cuando las CCAA sí han registrado muertes por la covid-19. En medio de la confusión, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios (AESPROF) han presentado sus propios datos, que, reconociendo que tampoco darán con la cifra exacta, se acercan por separado sorprendentemente a la cifra de 44.000.

No marca tanta diferencia, pero la OMS, incluso, ha cifrado este jueves en 29.858 los fallecidos en España por la covid-19 cuando el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) contabiliza 27.128 muertos, lo que son 2.730 decesos menos.

Así, el INE ha puesto en marcha una estadística experimental para tratar de seguir semanalmente la evolución de las muertes por coronavirus en España. Según la estadística que ha publicado este miércoles, entre el 1 de enero y el 24 de mayo, en España han muerto 225.930 personas, lo que son 43.945 más que el año pasado en el mismo periodo de tiempo.

Aunque el INE aclara que estos datos reflejan la mortalidad sin distinguir causas, por lo que no se puede establecer una relación directa entre el repunte de la mortalidad y el virus, este desfase supone un aumento del 24,1% de los decesos que coincide con los meses más duros de la pandemia de coronavirus.

Por su parte, AESPROF afirma que el numero de fallecidos por coronavirus en España es de 43.985 personas, lo que suponen 15.876 más que la cifra oficial que reconoce el Ministerio de Sanidad. Así, los profesionales de los servicios funerarios han elaborado un informe con datos de personal de cementerios, de registros civiles e Institutos de medicina legal que se aleja mucho de la cifra de 28.109 fallecidos que apuntaba el Gobierno a 23 de mayo.

Su presidente, Juan Antonio Alguacil, ha explicado a El Imparcial que, como asociación, lo único que quieren es que “si se va a hacer un reconocimiento de todos los fallecidos, que se haga de todos, porque si solo lo haces de 27.000, ¿a quién dejas fuera?”.

Este aumento tan notable en la cifra se debe principalmente a que AESPROF ha incluido en sus cuentas también a los fallecidos desde el 23 de marzo hasta el 23 de Mayo que son “sospechosos de covid-19” en las residencias de personas mayores, en los domicilios y en los centros hospitalarios.

“Lo que hemos hecho ha sido simplemente una contabilización provincia por provincia, comunidad por comunidad, de fallecidos por covid-19 con PCR positivo, es decir, con test de detección realizado, pero también los fallecidos por supuesto covid-19 a los que no se ha realizado el test en domicilios, hospitales y residencias de ancianos”, ha explicado Alguacil.

Comparando datos

A través de los compañeros de todas las asociaciones funerarias, se han puesto en contacto con los registros civiles de todas las comunidades autónomas para pedir datos que han comparado con los propios de los servicios funerarios y que sumados a los del anatómico forense y médicos con los que están en contacto todos los días nos mostraban que “la situación se había disparado”, apunta el máximo responsable de AESPROF.

Y lo explica: “Las cifras oficiales no cuentan los sospechosos de covid, pero ponemos tres certificados para que se pueda ver cómo se estaban realizando estos informes y por qué no se contabilizaban, pero hemos hablado con médicos de Atención Primaría que atendían a personas mayores en sus domicilios y por el historial médico nos decían que era por covid. ‘Porque no se les han realizado el test, si no saldría positivo’, nos decían. De hecho, nosotros, a los sospechosos de covid aplicábamos el mismo protocolo, avisados además por los propios facultativos”.

De esta forma, han elaborado un informe y le han enviado al Jefe del Estado un estracto “para que tenga una visión clara de cuál ha sido la situación y por qué se nos han ido tantos fallecidos”, apunta.

Juan Antonio Alguacil subraya por qué decidieron realizar este informe tan crítico con las cifras del Ministerio: “Esto no es una cuestión de ir contra el Gobierno ni contra nadie, pero yo trabajo para los fallecidos. Para mi todos los fallecidos son iguales, independientemente de su religión o raza, y lo que estábamos viendo es que bastante sufrimiento se tiene ya cuando una persona deja de ver a un familiar 15 días o ya ha fallecido o no ha podido velarlo, situaciones que han ocurrido a lo largo del periodo de estado de alarma, sobretodo en las primeras fases, para que además se mintiese sobre las cifras de fallecidos. No lo podíamos consentir bajo un criterio profesional y moral”.

Por otra parte, añade, “la carga de trabajo que estábamos teniendo, especialmente en marzo y abril, era tan grande que sabíamos que algo estaba ocurriendo y ahí es donde nosotros levantamos la perdiz, sobre todo después de ver que las cifras oficiales descontaron 1.900 fallecidos hace dos semanas”.

“Algo sabemos de fallecidos y el que lo está el lunes, lo está el martes también. Los fallecidos no van y vienen y si hay 6.000 muertos un día, no puede haber 4.200 un día después”, explica, para insistir que por esto decidieron hacer el informe: “Se lo íbamos a enviar al Ministerio de Sanidad, Presidencia del Gobierno y la Jefatura del Estado, pero después de lo visto solo se los hemos enviado al Jefe del Estado. Es una incongruencia mandárselo al ministerio y al presidente del Gobierno cuando descuentan fallecidos, que sus razones tendrán, pero nosotros no entramos a valorar cuáles son”.

