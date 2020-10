Los futuros de Wall Street operan con subidas monitorizando atentamente la evolución médica de Trump

Los futuros de Wall Street operaban al alza durante la noche, con el Dow Jones sumando más de 100 puntos mientras el S&P 500 y el Nasdaq 100 subía más de medio punto porcentual, mientras los inversores monitorizan la evolución del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A última hora del domingo, Trump saludó a sus seguidores frente al Centro Médico Militar Walter Reed, en Bethesda, Maryland, a bordo de su vehículo después de publicar un video en su cuenta de Twitter adelantando su «visita sorpresa». En la grabación, el mandatario agradeció la labor de las enfermeras y médicos que le atienden. También reconoció «estar recibiendo excelentes informes de los médicos» y aprendiendo de primera mano mucho sobre el covid-19.

Por tercer día consecutivo desde el pasado viernes, el presidente permaneció ingresado en el hospital militar donde está siendo tratado de su infección por covid-19 y podría recibir el alta tan pronto como la jornada de este lunes, según adelantó su equipo médico.

Durante el fin de semana, el mandatario recibió al menos dos dosis de Remdesivir sin mostrar complicaciones y mantendrá dicho tratamiento hasta completar un total de cinco días. Su médico personal, el comandante de la Marina, Sean Conley, explicó el domingo que el republicano continuaba mejorando tras sufrir «altibajos» relacionados con la evolución de la enfermedad.

Conley y el grupo de especialistas que trata al republicano aprovecharon su intervención para clarificar los detalles que el sábado generaron una profunda incertidumbre sobre el estado real del presidente de EEUU, quien llegó a publicar a última hora en Twitter un vídeo donde dijo sentirse mucho mejor y agregó que quería recuperarse rápidamente para poder terminar la campaña presidencial.

Trump también utilizó la grabación para justificar su positivo dado que no había tenido más remedio que estar en público durante la pandemia y correr así el riesgo de contraer el virus para seguir liderando el país.

Many of us in #AZ05 are praying for President @realDonaldTrump as he battles COVID-19. He’s looking and sounding very good tonight.

Get well soon, Mr. President! https://t.co/gYGK6ivWEC

— Rep Andy Biggs (@RepAndyBiggsAZ) October 4, 2020