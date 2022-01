“Los herejes de lo urbano”

Alejandra G.P.- El tiempo pasa muy deprisa y afortunadamente para algunos, a nuestro favor. Templanza y esperanza deben de ir unidos para afrontar un gobierno municipal como el que acarrea La Coruña desde hace casi 3 años.

Y digo para algunos, porque para otros ya no hay vuelta atrás para enmendar gestiones que ya no pueden ejecutarse en tiempo y forma. Ya solo queda tiempo residual, visitas sin fundamento, falsos propósitos, falsa oratoria y tourné de barrios y asociaciones, alguna institución para convencer con falacias lo que sí se puede hacer, lo que se puede “No” hacer y lo que con justificaciones alegará la Sra. Inés Rey que se pudieran realizar, pero en un mandato solo no llega.

En fin, no me canso de repetir que sigue la suciedad en nuestras calles, las ratas, más de 100 ocupaciones y van creciendo, atascos, obras inválidas e ineficaces, falta de aparcamiento. Hosteleros, comerciantes y demás trabajadores hartos de tanta herejía urbana. Paralización de la ciudad aunque quieras hacer un lavado de tu mandato en Madrid y presumir de lo que hacen los demás. Pues no va y dice que La Coruña es un referente del turismo cultural y de grandes eventos, claro que sí, pero saliendo esto de su boca choca un poco, porque desde luego que es así, pero gracias al Presidente de la Xunta y a su equipo, grandes embajadores de Galicia allá donde van. Y no lo digo yo, solo tiene que leer, es muy importante leer, no es la primera vez que se lo digo, si no tendrá que hacer caso a lo que le cuenten y eso aparte de triste la aboca a vivir en una ignorancia permanente.

No vemos fotos tuyas en La Torre de Hécules, ni en tramos del Camino de Santiago, ni en exposiciones, ni en el puerto, ni en parques, ni siquera por nuestras calles, ni en Museos. Eso sí, orgullosa de salir con la sardina de 40.000 euros, salir en la radio muy a menudo para decir nada, no salir del Consistorio habitualmente (yo creo que su silla está imantada y la atrae con mucha facilidad) , en algún pregón navideño, sin mascarilla y sin respetar los protocolos recomendados, cosas sin transcendencia pero con gran gasto municipal. Ineptitud con miras a superar todavía más.

Que La Coruña y en general Galicia sean un referente cultural, no es producto de la casualidad, es producto de mucho esfuerzo, aunque la materia y el paisaje ya lo tengamos de serie, no nos vamos a engañar, pero lo demás hay que pelearlo, lucharlo para que los Fondos Europeos lleguen, para que los Presupuestos del Estado tengan equiparidad en todas las Comunidades Autónomas, para mantener, cuidar y dar categoría a nuestro Patrimonio Cultural, nuestros campos, nuestra carne, nuestro pastoreo, nuestra flota pesquera y por supuesto nuestro Camino de Santiago que tantas alegrías nos ha dado y nos sigue dando este Xacobeo bienal.

Así que menos alardear de cosas que hacen los otros y más decirle a tu jefe que reparta los Presupuestos de igual manera en todas la Comunidades y no solo lleguen a proetarras y separatistas entre otras especies inmundas por un puñado de sucios votos que le pasarán una factura muy dura.

Pronta recuperación de su positivo en Covid y no tenga prisa en volver, nada cambiará.

Termino con una frase de Miguel de Cervantes que dice: “Nadie tienda más la pierna que cuanto fuere de larga la sábana”.

