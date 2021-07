‘Los húngaros han apoyado nuestras leyes. Eso es lo que nos importa, no lo que nos digan desde Moscú o ahora Bruselas’ – La Gaceta de la Iberosfera

[embedded content]

La Gaceta de la Iberosfera entrevista a Enikő Győri, eurodiputada del partido húngaro Fidesz y exembajadora de Hungría en España.

La europarlamentaria defiende en este encuentro la ley contra la pedofilia que ha impulsado el Gobierno de Viktor Orbán y que ha sido tan criticada por la Unión Europea (UE), e insiste en que es una normativa «que no tiene nada de malo, que no discrimina a nadie» y cuyo «único objetivo es la protección de la infancia«.

Según Győri, lo más importante para el Gobierno de Viktor Orbán es que el pueblo ha respaldado los cambios legislativos que su Ejecutivo ha puesto en marcha desde que llegó al poder en el año 2010. «Desde hace once años, y con un Gobierno que ha sido reelegido dos veces, hemos conseguido grandes cambios porque los húngaros han estado de acuerdo con ellos. Eso es para nosotros lo importante, no tanto lo que nos digan desde Moscú, o ahora desde Bruselas», explica en referencia a las críticas recibidas de la UE por la ley húngara que busca proteger el derecho de los padres a educar a sus hijos en libertad.

Sobre la pertenencia al bloque comunitario, la eurodiputada aclara que sus diferencias con Bruselas no significan que Hungría quiera abandonarlo. «No somos antieuropeos. Somos ‘eurorealistas’. Quisiéramos una Europa basada en naciones soberanas e iguales en la que las instituciones no tengan el derecho de sobrepasar sus tratados e imponer sus reglas sobre las de los países», apunta.

El Fidesz insiste en que la defensa de los valores tradicionales y cristianos en Europa es imprescindible y que, «aunque puede haber debate» sobre estos asuntos, el Gobierno húngaro no acepta, ni aceptará, «que otros nos digan cómo vivir o educar a nuestros hijos».

Győri acude a los tratados de los padres fundadores de la UE para justificar la idea de Europa que desean desde Hungría. «No estamos convencidos con la nueva estrategia de un ‘súperestado europeo’. No vemos ninguna ventaja en él», opina.

Sobre la invasión migratoria que amenaza al continente, y en concreto a España, y teniendo en cuenta sus años en el país como embajadora de Hungría, Győri considera que el problema español está en la falta de políticas duras: «Tenéis guardias civiles y gente muy capaz en las fuerzas de seguridad. Lo que falta es voluntad política».

Preguntada por la salida de su formación del Partido Popular Europeo (PPE), la europarlamentaria explica que el grupo había dejado de representar los mismos principios y valores que el Fidesz. «El PPE no es el partido de antes. No quería encontrar aliados en la derecha, sino el consenso en la izquierda. Lo que antes eran líneas rojas para el PPE, temas como el aborto o la eutanasia, ya no lo son. Siempre quieren la posición que tenga la mayoría y por eso dan concesiones a la izquierda, para no quedarse solos», concluye.