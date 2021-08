Los jueces denuncian el ataque de Alberto Fernández al Poder Judicial y la oposición dice que busca la impunidad de Cristina Kirchner – La Gaceta de la Iberosfera

Los dirigentes políticos de la oposición y los funcionarios judiciales de toda Argentina rechazaron la propuesta del presidente argentino Alberto Fernández de discutir el mandato de los jueces y limitar sus funciones.

De manera explícita y deliberada Alberto Fernández decidió apuntar nuevamente contra la justicia al realizar unas polémicas declaraciones durante un encuentro virtual que mantuvo con estudiantes universitarios de Derecho y en donde planteó que «debe darse un debate» sobre la elección de los magistrados en el país. “¿Por qué no se le puede poner un término a la duración de los jueces en sus funciones?», cuestionó exaltado el mandatario.

Estos dichos fueron expresados durante el cierre del Segundo Encuentro Federal de Estudiantes de Derecho, donde el Presidente volvió a cargar contra el Poder judicial al manifestar la importancia de dar el debate: “No digo que lo discutamos ahora, pero creo que es hora de poner esa discusión sobre la duración que deben tener los jueces en sus cargos”.

La polémica propuesta de limitar el mandato de los jueces generó un fuerte rechazo en la oposición: ”Otra vez, el presidente cumple con los mandados de su vice para intentar influir en el Poder Judicial y continuar con el plan de impunidad para Cristina Fernández”, denunció el vicepresidente del PRO, Federico Angelini.

Por su parte, el diputado porteño del partido liderado por Elisa Carrió, Hernán Reyes, advirtió: “No quieren reformar la justicia, quieren someterla. Los jueces no son representantes políticos, no tienen ese mandato. Tienen que proteger la Constitución y cuidar a los colectivos vulnerables o minoritarios frente a poderosos, una mayoría o el Estado. Esto es lo que está en juego”.

En tanto, el diputado Luis Petri expresó: “Se imaginan jueces con duración en los cargos con un Senado que invariablemente ha tenido mayoría del partido del gobierno desde el ‘83? De mínima la marcha peronista de memoria y maestría en teoría de lawfare para ser aprobados. Eso nos jugamos en las próximas elecciones!”.

En su charla con los estudiantes universitarios el Jefe de Eatado argentino aclaró que su propuesta sucedió como una solución a una pregunta que le plantearon sobre por qué no eran elegidos los jueces. “A mí no me preocupa que los jueces se sigan eligiendo como se eligen. Lo que podríamos ver son algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto que se está discutiendo en el Senado y que se está discutiendo sobre el jefe de los fiscales, sobre la Procuración. ¿El Procurador tiene un cargo vitalicio o debe durar un tiempo? Y la misma pregunta deberíamos hacerla respecto de los jueces. Porque en verdad, no debería decirlo porque sé que voy a abrir una polémica, pero estoy hablando con estudiantes de Derecho y la mejor forma de enseñar es sembrar dudas”, explicó. “La Constitución dice que un juez dura en su cargo mientras dure su buena conducta, lo mismo dice del Presidente y de sus ministros y lo mismo dice del Procurador”.

“Uno puede decir que un juez es designado por 10 años y al cabo de 10 años deberá revalidar su condición de juez. Eso es algo no reglamentado y no está prohibido. Lo que no está dicho en la Constitución es que los jueces son jueces hasta el día su muerte. Está dicho simplemente que durarán en su cargo mientras dure su buena conducta. Lo mismo que han dicho del Procurador”, añadió.

Mientras tanto, una vez conocidas las declaraciones del mandatario argentino, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial emitió un comunicado en repudio: “La vigencia plena de la Constitución Nacional y de las Constituciones provinciales necesita de Poderes Judiciales independientes que puedan garantizar los derechos de las ciudadanas y ciudadanos”. «Constituye un debilitamiento claro de la independencia judicial relativizar lo dispuesto en el art. 110 de la Constitución nacional en cuanto a la permanencia en los cargos judiciales pretendiendo abrir paso a la transitoriedad o periodicidad en su ejercicio”, explicaron los magistrados en una nota firmada por el Secretario de la Federación, Omar López y el presidente Ariel Ariza.

“La Mesa Ejecutiva de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial expresa su categórico desacuerdo con las manifestaciones del Presidente de la Nación relativizando el valor de la permanencia en los cargos judiciales establecida como base de la independencia judicial”, consideraron los jueces en el comunicado, mientras destacaron que “es esperable desde las más altas funciones del Estado un afianzamiento de las disposiciones de la Constitución como así también el respeto a las reglas establecidas por los constituyentes para garantizar la forma de Estado republicana y democrática”.