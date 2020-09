Los mejores brokers para invertir y conseguir ingresos extras

Tanto las inversiones, como la compra de acciones en distintos brokers, son cosas con las que hay que tener mucho cuidado. Antes de hacer una inversión, primero necesitas estar seguro sobre la plataforma en que vas a operar para no tener ninguna pérdida.

Al momento de elegir una buena plataforma, tendrás más oportunidades de hacer inversiones seguras, y que obtengas buenas ganancias. Hay muchos portales que son muy buenos, lo único que tienes que saber, es cómo reconocer cuáles son seguras y cuáles no.

Características que diferencian a los buenos brokers

Existen varias características para conocer cuales son los mejores brokers para comprar acciones. Las condiciones son bastante claras y precisas, solo debes tener cuidado con el tipo de plataforma que elijas, y verificar que no sea una que no esté respaldada por entes reguladores.

Lo primero en lo que tendrás que fijarte, será en todas las regulaciones y certificados con los que cuenta la plataforma. Por lo general, estos aspectos están presentes en la página de inicio del broken.

Si no posee autorizaciones de entes como Fca, Cnmv, Consob o CySec, entonces es mejor que no hagas inversiones en ese broken. Plataformas de este estilo, pueden traerte problemas con tus inversiones y quizás no tengas a quien acudir para solucionarlo.

También tienes que saber si la plataforma cuenta con un servicio al cliente rápido, y puntual. A veces suelen ocurrir fallas a la hora de registrarse o en el momento de realizar una transacción. Por eso, es importante que haya un buen servicio al cliente listo para apoyarte en lo que necesites.

Otro aspecto a tomar en cuenta (no obligatorio) es verificar que la plataforma tenga la opción de crear y utilizar cuentas demo. Estas son una forma de poner en práctica las funciones del broken sin tener que perder nada de tu dinero.

Antes de iniciar, es conveniente que te informes para invertir con consciencia. Eso se verá reflejado en tus ganancias, ya que no se trata de azar. CursoTrading.info es una web que te da noticias actualizadas para que inviertas en la bolsa.

Los mejores brokers

Aunque en el mercado actual hay muchos brokers con fácil acceso, la realidad es que no todos son tan seguros, ni tampoco generar tantas ganancias como otros. Por eso a continuación se muestra una lista con los mejores brokers del momento para crear nuevas acciones.

eToro

eToro se posiciona como uno de los mejores brokers para hacer cualquier tipo de inversión, y hacer trading. Es una de las plataformas más confiables y seguras en el mercado. También, hay que tomar en cuenta que tiene la ventaja de que es gratis usarla.

Este brokers es especialmente beneficioso para comprar grandes acciones en empresas como Google o Coca cola. Lo cual lo hace ideal para generar grandes ingresos al invertir en compañías seguras.

Es posible generar ingresos extras invirtiendo en Forex mediante esta plataforma. Conseguirás ganancias en diferentes criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, y Riple. Solo tienes que estar al tanto de los índices correctos para aprovechar las ganancias.

A su vez, eToro funciona como una red social pero dirigida a la temática de las inversiones. Funciona para contactar con otros empresarios que hayan tenido éxito en otras inversiones, y ver de cerca sus operaciones en el mercado.

ForexTB

Si lo que buscas es un plan diferente para tus estrategias bursátiles, con ForexTB lo puedes hacer, y de una forma bastante segura. Es reconocida dentro de la comunidad por ser un asociado de Trading Central.

Esta plataforma en particular, posee un algoritmo que es capaz de buscar, analizar, y representar muchos datos que una persona no podría hacer. El algoritmo usa estos datos para crear una estimación de cuándo es seguro entrar al mercado, y cuándo no.

Trade.com

Esta plataforma es considerada como una de las mejores para comprar acciones. Cuenta con más de 2000 activos con los que puedes interactuar para comercial. Es un broker muy versátil, ya que tienes la opción de invertir en diferentes tipo de acciones, como criptomonedas, y productos básicos.

La diferencia entre los precios de compra, y el activo siempre son bastante bajos. Cabe destacar que, existe la opción de que tengas a un experto del trading que te ayude en tus primeros pasos en estas inversiones. Así, te será más sencillo comenzar a tener buenas ganancias desde que entras al bróker.

IQ Option

Esta plataforma aunque es una de las más simples, también es de las mejores que existen en la actualidad. En este bróker puedes conseguir certificación europea en el trading que muchas otras plataformas no otorgan. Además, posee una plataforma online que es muy fácil de usar y solo cuesta 10 € para ingresar a ella.

Si no eres muy experto en el trading, ni tampoco con el tema de las inversiones en línea, no te preocupes. En Iq Options tienes la posibilidad de crearte una cuenta demo con 50.000 $ virtuales para realizar operaciones de prácticas, y aprender antes de realizar inversiones reales.

Todos los brokers mencionados antes son espacios muy seguros y con una buena reputación. Elige la plataforma con la que te sientas más cómodo y comienza a tener ganancias extras invirtiendo en acciones que te funcionen.