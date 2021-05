Los militares franceses vuelven a alertar del fin de su país: «Se está gestando una guerra civil en Francia y ustedes lo saben perfectamente bien»

Tras su polémica primera carta alertando del riesgo de desaparición al que se enfrenta una Francia devastada por el globalismo y la multiculturalización, el mismo grupo de militares ha publicado una segunda misiva en la revista Valeurs Actuelles.

«Entraremos en la cantera cuando nuestros mayores se hayan ido. Allí encontraremos su polvo y las huellas de sus virtudes. Mucho menos celosos de sobrevivirlos que de compartir su ataúd, tendremos el sublime orgullo de vengarlos o de seguirlos. Nuestros mayores son luchadores que merecen ser respetados. Estos son, por ejemplo, los viejos soldados cuyo honor ha pisoteado en las últimas semanas. Son estos miles de sirvientes de Francia, signatarios de una carta de sentido común, soldados que dieron sus mejores años para defender nuestra libertad, obedecer tus órdenes, hacer tus guerras o implementar tus restricciones presupuestarias, que ensuciasteis mientras el pueblo de Francia los apoyó. A estas personas que lucharon contra todos los enemigos de Francia, las han tratado como a facciosos cuando su única culpa es amar a su país y lamentar su caída visible. Así que depende de nosotros, que recientemente ingresamos a la carrera, entrar en la arena solo para tener el honor de decir la verdad. Somos lo que los periódicos han llamado la generación del fuego. Hombres y mujeres, soldados en activo, de todos los ejércitos y de todos los rangos, de todas las sensibilidades, amamos a nuestro país. Estos son nuestros únicos reclamos a la fama. Y si no podemos, por ley, expresarnos con el rostro descubierto, es igualmente imposible que nos quedemos callados. Afganistán, Malí, República Centroafricana o en otros lugares, algunos de nosotros hemos experimentado fuego enemigo.

Algunos han dejado compañeros allí. Ofrecieron su sangre para destruir el islamismo al que estás haciendo concesiones en nuestro suelo. Casi todos hemos conocido la Operación Centinela. Vimos con nuestros propios ojos los suburbios abandonados, el alojamiento con delincuencia. Hemos soportado los intentos de instrumentalizar varias comunidades religiosas, para quienes Francia no significa nada, nada más que un objeto de sarcasmo, desprecio e incluso odio. Marchamos el 14 de julio. Y a esta multitud benévola y diversa, que nos aclamaba porque somos su emanación, nos pidieron que la cuidáramos durante meses, prohibiéndonos circular en uniforme, haciéndonos víctimas potenciales, en un suelo que sin embargo somos capaces de defender. Sí, nuestros mayores tienen razón sobre la esencia de su texto, en su totalidad.

Vemos violencia en nuestros pueblos y aldeas. Vemos que el comunitarismo se afianza en el espacio público, en el debate público. Vemos que el odio por Francia y su historia se está convirtiendo en la norma. Puede que no sea para los militares decir eso, argumentarás. Al contrario: porque somos apolíticos en nuestras valoraciones de la situación, es una observación profesional que entregamos. Debido a este descenso, lo hemos visto en muchos países en crisis. Precede al colapso. Anuncia caos y violencia, y contrariamente a lo que ustedes afirman aquí y allá, este caos y esta violencia no vendrán de un pronunciamiento militar sino de una insurrección civil. Para discutir sobre la forma de la plataforma de nuestros mayores en lugar de reconocer la obviedad de sus hallazgos, hay que ser cobarde. Para invocar un deber de reserva mal interpretado para silenciar a los ciudadanos franceses, hay que ser muy engañoso. Para alentar a los oficiales militares de alto rango a tomar una posición y exponerse, antes de sancionarlos ferozmente cada vez que escriben algo que no sean historias de batalla, hay que ser muy perverso. Cobardía, engaño, perversión: esta no es nuestra visión de la jerarquía. Al contrario, el ejército es, por excelencia, el lugar donde nos hablamos con sinceridad porque comprometemos nuestra vida. Es esta confianza en la institución militar lo que pedimos. Sí, si estalla una guerra civil, los militares mantendrán el orden en su propio suelo, porque se les pedirá que lo hagan. Esta es incluso la definición de guerra civil. Nadie puede desear una situación tan terrible, nuestros mayores no más que nosotros, pero sí, de nuevo, se está gestando una guerra civil en Francia y ustedes lo saben perfectamente bien. El grito de alarma de nuestros ancestros finalmente remite a ecos más distantes.

Nuestros mayores son los luchadores de la resistencia de 1940, a quienes gente como tú, a menudo, trató de facciosos, y que continuaron la lucha mientras los legalistas, paralizados por el miedo, ya apostaban por concesiones con el mal para limitar el daño.

Es el soldado del 14, que murió por unos metros de tierra, mientras abandona, sin reaccionar, barrios enteros de nuestro país a la ley del más fuerte; son todos los muertos, famosos o anónimos, caídos al frente o después de una vida de servicio. Todos nuestros mayores, los que han hecho de nuestro país lo que es, los que han diseñado su territorio, han defendido su cultura, han dado o recibido órdenes en su idioma, han luchado por vosotros. ¿Dejaremos que Francia se convierta en un estado fallido, que sustituya su cada vez más evidente impotencia soberana por una tiranía brutal contra aquellos de sus sirvientes que todavía quieren advertirle?

Actúen, señoras y señores. Esta vez no se trata de emociones personalizadas, fórmulas prefabricadas o cobertura de los medios. No se trata de extender sus términos o ganar nuevos. Se trata de la supervivencia de nuestro país, de vuestro país».