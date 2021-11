Los modelos de guantes más trendy para el invierno

¿Sabías que las extremidades más extremas de nuestro cuerpo son las primeras en congelarse? Pues sí. Es por eso que empezamos a sentir especialmente el frío en la nariz, las orejas, las manos y los pies. ¿No te ha ocurrido alguna vez que quieres coger las llaves de casa, o que tienes que escribir algo y no atinas porque tienes las manos congeladas? Ahora que llega el frío invernal, ¡pongámosle remedio! En realidad, no es tan difícil. Hay orejeras, bufandas, gorros, calcetines y guantes que nos mantienen calientes para poder disfrutar de la fría estación.

Aunque nos parezca que en cuestión de guantes no puede haber mucha variedad de una temporada a otra, en realidad, sí. Cierto es que lo importante es tener las manos calientes, pero mejor si lo hacemos con estilo. Hay guantes más adecuados para realizar deportes, otros para hacer trabajos físicos, otros para ir a la montaña o patinar o para montar en moto. Dependiendo del frío que haga, además, puedes usar guantes finos, largos, cortos, mitones, manoplas… ¿Te has convencido ya de que en torno al mundo de los guantes hay también mucho que decir? Especialmente este año, en el que esta prenda será la tendencia más chic; de hecho, las grandes firmas no han podido resistirse a presentar su propia línea de guantes.

Este invierno hazte con estos guantes para ir con el mejor outfit:

Estilo vintage

Hace un siglo los guantes no solo se empleaban para protegerse del frío; eran una prenda que denotaba clase y elegancia. Este invierno verás guantes con botones o automáticos en la parte de la muñeca, al estilo de las primeras décadas del siglo XX. De ante, de crochet, de gasa o de seda, con un aire retro o vintage que te encandilará.

Dos tejidos

También verás guantes realizados en lana y revestidos, total o parcialmente, de cuero, gamuza o ante. Siendo funcionales y calientes, tienen la característica de ser igualmente elegantes.

Con adornos y apliques metálicos

Puedes encontrártelos de piel con algún detalle o adorno metálico que les otorga distinción. También los verás con cristales, lentejuelas, pedrería, volantes… Si durante décadas esta prenda ha sido bastante lineal y clásica, este año rompe con todos los estándares y los verás de todas las longitudes, formas y colores.

Clásicos de lana

Los guantes de lana de toda la vida, lisos, siempre se llevan, por cumplir con su función primordial de proteger las manos del frío. Como novedad es que los encontrarás de los colores de moda de esta temporada, como el rosa, el verde o el violeta.

Guantes largos

Para un look urbano y sofisticado, vuelven los guantes largos al estilo de Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes y de otras divas de Hollywood; es más, serán el accesorio más trendy. Anteriormente los hemos visto en la alfombra roja, en ceremonias y cenas de gala, e incluso en la ópera. Este año, en cambio, los guantes largos los podrás llevar en cualquier ocasión. ¿Acaso no nos hemos acostumbrado ya a usar guantes para hacer la compra? La moda ha recuperado esta prenda de alto copete para hacerla popular, solo tienes que animarte a ponerte unos. Prueba incluso a llevarlos con un top o suéter de manga corta, para que se vean. Juega a los contrastes de colores y diviértete combinándolos. Y si ensayas un poco, quizá aprendas a quitártelos con el mismo glamour que la mismísima Rita Hayworth en Gilda.

Este invierno no tienes excusa para no usar esta prenda que imprimirá personalidad y sofisticación a todos tus looks, ya sea para ir a fiestas que para ocasiones más informales. Nunca mejor dicho se puede decir “Ande yo caliente ríase la gente”. Eso, lleva tus manos calentitas pero poniéndote lo que te gusta.