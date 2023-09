Los nervios de Úrsula Corberó en su regreso a la alfombra roja (por su nueva serie de Netflix)

Úrsula Corberó, una de las actrices más aclamadas de nuestro país, ha vuelto a pisar la alfombra roja con un look de infarto, un collar que ronda los 80 mil euros y muchos nervios. Lo ha hecho en Madrid con motivo del estreno de su nueva serie, El cuerpo en llamas.

El regreso de Úrsula Corberó

«Estoy nerviosa. Me he dado cuenta de que hacía mucho tiempo que no estrenaba nada, pero bueno son nervios buenos», ha dicho con una sonrisa para las cámaras de Gtres. La que fuera Tokio en La casa de papel está de regreso y, una vez más, imparable.

La catalana se ha sincerado y, visiblemente emocionada, ha confesado tener una mezcla de sentimientos en esta nueva aventura. «Me siento muy orgullosa del producto que hemos hecho», ha dicho nerviosa.

Úrsula Corberó en la premier de ‘El cuerpo en llamas’. Gtres

«Desde el principio era muy importante no caer en lo obvio, ni en lo amarillista, ni en la sexualización del personaje que interpreto, entonces siento que hemos hecho algo de calidad», ha zanjado, orgullosa de todo el trabajo realizado.

La polémica de la serie

Esta nueva apuesta de Netflix relata la historia de Rosa Peral y su amante, Albert, que juntos acaban con la vida de Pedro, la pareja de ella en ese momento. Una producción que se estrenará el próximo viernes, 8 de septiembre, en la plataforma.

Pero, más allá de haber creado mucha expectación -y promete ser una ficción muy buena-, no ha estado exenta de polémica. La protagonista de la historia presentaba hace unos días una demanda civil en los tribunales de Barcelona en un intento de paralizar su estreno.

Úrsula Corberó y Quim Guitierrez en la premier de ‘El cuerpo en llamas’. Gtres

Peral, argumentando que podría afectar a su derecho al honor, ha pedido que se tomen medidas cautelares para retrasar su estreno y poder verla antes que el resto del mundo. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado su petición.

Cabe recordar que Rosa fue condenada en 2020 a 25 años de prisión por dicho asesinato. Junto a ella, también fue condenado Albert López, que ayudó a la acusada a matar a Pedro y quemar su cuerpo dentro del coche, encontrándose su cadáver en el pantano de Foix.

Un look de lo más rompedor

Para la ocasión, Úrsula Corberó le ha quitado el puesto a Georgina, enfundándose en un vestido rojo cual femme fatale. Se trata de un diseño rojo de gala, con hombros descubiertos, escote asimétrico y una maxi abertura en la falda, obra de Vivienne WestWood.

Úrsula Corberó en la premier de ‘El cuerpo en llamas’. Gtres

Para darle el toque final, lo ha combinado con unos tacones negros de terciopelo y una cuña de lo más original que recibe el nombre de ‘pez‘ y que podremos verla mucho esta temporada en las pasarelas. Un calzado que pertenece a la nueva colección de Ferragamo y que están disponibles por 880 euros.

Úrsula Corberó en la premier de ‘El cuerpo en llamas’. Gtres

Y por último, pero no menos importante, el accesorio que ha llamado especialmente la atención. En su cuello, la actriz de La casa de papel, ha lucido un impresionante collar de Tifanny & Co en platino y diamantes de 10 quilates.

Aunque es una pieza disponible para su compra, no se la puede permitir todo el mundo, lo que le otorga el título de ‘exclusiva’. Su precio asciende a 79 mil euros y ha recordado mucho a Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes, aunque más sencillo.