Los ‘orgullosos’ guionistas pro pedofilia detrás de la canción LGBT que amenaza con «convertir a tus hijos»

En honor al Mes del Orgullo, el radicalizado Coro de Hombres Gays de San Francisco lanzó una canción en la que advierten a los padres heterosexuales, que van a por sus hijos y los van a «convertir». Los dos autores de la controvertida canción, Charlie Sohne y Tim Rosser, son muy conocidos por su obra que romantiza y normaliza el tráfico de niños y la pedofilia islámicos.

La canción, titulada «Un mensaje de la comunidad gay», se burla de los padres que temen la agenda intolerante y discriminatoria de la comunidad LGBT de izquierdas.

En 2018, los escritores de la canción crearon la música para la obra de teatro altamente polémica, “El niño que bailaba en el aire». La obra romantiza la agresión sexual de los jóvenes afganos, que es una «tradición» islámica muy practicada en Afganistán y Pakistán llamada Bacha Bazi, «juego de niños”. Esta práctica sexualmente abusiva consiste en obligar a los jóvenes a vestirse de mujer y bailar seductoramente para hombres mayores. Estos jóvenes, llamados Bacha Bareesh, o niños imberbes, suelen ser propiedad de hombres ricos y suelen ser víctimas de agresiones y abusos sexuales.

Como admite el izquierdista New York Times en su crítica de la obra: «El contenido sexual… en bailes encantadoramente coreografiados por Nejla Yatkin y en unos cuantos arrumacos sin camisa que sugieren romance más que depredación».

Entonces, cuando la izquierda pide «tolerancia», ¿está pidiendo a los padres que «toleren» la pedofilia y los abusos sexuales?, ¿Piden a los padres que «toleren» que otros enseñen a sus hijos sobre el sexo?, ¿Qué es lo que la propia izquierda debe «tolerar»?

La tolerancia es «la capacidad de convivir con personas con cuyas opiniones y comportamiento no se está de acuerdo». Sin embargo, la izquierda ya no tolerará la diversidad de pensamiento ni a nadie que no apoye su agenda sexualizada.

Los padres que no quieren que la izquierda enseñe a sus hijos sobre sexualidad o educación sexual no son «tolerados» por la izquierda; en su lugar, a menudo son atacados verbalmente, cancelados y etiquetados como homófobos o intolerantes. Por desgracia, esta es una táctica habitual de la izquierda; si no te sometes a su ideología, te destruirán o te harán daño físicamente.

Como informó recientemente la Fundación RAIR de Estados Unidos, la Unión Europea de izquierdas está furiosa por una nueva ley húngara que sólo permite que «los padres decidan sobre la educación sexual de sus hijos», no las escuelas. Los izquierdistas que luchan por despojar a las madres y los padres húngaros de sus derechos parentales están recabando apoyos acusando falsamente al gobierno húngaro de adoptar leyes discriminatorias y homófobas.