Los padres cargan contra el Gobierno: «Estamos en manos de ineptos. Es absurdo»!

La medida estrella del Gobierno, aquella que permitiría a nuestros menores salir por fin del confinamiento no era más que una trampa. Y es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez arrebataba hoy cualquier atisbo de esperanza de poder salir a dar un breve paseo con ellos. El próximo 27 de abril los niños podrán acompañar a sus progenitores siempre que vayan al supermercado, a la farmacia o el banco. O lo que es lo mismo, lejos de tener en cuenta las medidas de protección básicas, los menores de hasta 14 años podrán ir a aquellos lugares donde el contagio es más viable, lo que ha provocado la indignación de miles de padres y un sentimiento compartido: “Estamos en manos de ineptos”.

A los pocos minutos de que el Gobierno anunciase los puntos claves de su medida, ya había una campaña en marcha para exigirle que “rectifique” y piense las cosas dos veces: “Paseo sí, compras no”. Simple y directa, esta iniciativa que cuenta con el apoyo de miles de padres, pone sobre la mesa lo “surrealista” que llega a ser la propuesta del Ejecutivo.

“Tras mas de 1 mes sin salir a la calle, donde nuestros hijos han sido infravalorados en todos sus derechos y aún así han aceptado la situación, llega el Gobierno y nos dice que el día 27 los niños son podrán salir a la calle”, relata Iratxe López, promotora de esta campaña. Su iniciativa tiene el respaldo de los padres que se sienten estafados por el “anuncio trampa” del Ejecutivo. “El Gobierno está jugando con nosotros y no se puede permitir”, matiza Iratxe, quien no termina de entender en qué se han basado para tomar este tipo de decisión: “Lo que no es viable es llevar a un supermercado a un niño para que toque los productos, las estanterías o incluso chupe el carrito”… o la barandilla mientras espera para entrar.

“Los niños necesitan aire y sol no estar en colas para entrar a supermercados, farmacia, bancos lugares donde pueden infectar o ser infectados”. La queja es unánime, muchos de estos progenitores tachan la medida de absurda, incoherente, ilógica… y una irresponsabilidad. Y reiteran que “es más peligroso ir a un espacio cerrado, con más gente, dónde pueden tocar todo” que dar un simple paseo de 30 minutos para que les dé el aire. Porque en definitiva, argumentan, “es absurdo, eso no es salir”.

Legislan “a golpe de ocurrencias e improvisaciones”

El presidente del Foro de la Familia, Ignacio García-Juliá, criticó “la falta de seriedad del Gobierno para con la salud de los niños y sus familias”, y lamentó que, a pesar de la gravedad de la situación, “funcionen a golpe de ocurrencias e improvisaciones”. A su juicio, la desescalada de las salidas de los menores de 14 años “es una irresponsabilidad que pone en peligro tanto a los propios niños como a sus familias y a los trabajadores de los centros donde acudan a realizar la compra”

Desde el Foro de la Familia destacan que dejar a los menores acudir a centros comerciales “es meterlos en la boca del lobo. Es complicar la ya de por sí difícil situación del padre o madre que acuda a comprar, que tendrá que vigilar que sus hijos no toquen nada, no vayan con otros niños, respeten la distancia de seguridad, no se lleven nada a la boca, en el caso de los más pequeños… Es tirar por la borda todo el esfuerzo de confinamiento de estas semanas pasadas que tanto sacrificio ha costado a las familias”.

Y es que sin en algo coinciden todos es en la necesidad de que los niños puedan salir, dar una vuelta o echar unas carreras en espacios abiertos. Todo lo que no sea eso, no servirá de nada: “Dejarles salir para encerrarles en otro espacio cerrado no es precisamente un plan que vaya a resultarles de ayuda, puesto que para muchos será otro tipo de confinamiento sin más”. Por todo ello, reclaman al Ejecutivo «que recapacite y permita, si los expertos lo consideran seguro, los paseos cortos a las familias, y no exponerlos a centros cerrados, llenos de productos que tocar que pueden estar infectados”.