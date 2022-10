Los pediatras se suman a las críticas a la ley Trans y piden «extremar la prudencia» con los menores

A pesar del manto de silencio que se ha impuesto en la profesión médica ante el temor a multas millonarias por supuestos delitos de odio, cada vez son más los sanitarios que advierten de los peligros de la ley Trans. Al Colegio de Médicos de Madrid y prestigiosos psiquiatras como Celso Arango, se suma ahora la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), que pide promover un debate «reflexivo» y «extremar la prudencia» en las actuaciones destinadas a niños y adolescentes.

En un comunicado hecho público este miércoles, los pediatras denuncian que la normativa impulsada por Irene Montero «no valora en la medida que sería deseable» la participación de los padres y los profesionales sanitarios en el proceso de autodefinición sexual, en un momento especialmente confuso para los menores. En este sentido, recuerdan que la adolescencia es un periodo en el que las personas pueden tener una cierta «indefinición e inseguridad» sobre los roles sexuales y otros aspectos del desarrollo personal, por lo que consideran que este acompañamiento es absolutamente clave.

«La ayuda de profesionales sanitarios, en especial de la salud mental, puede jugar un papel importante en el desarrollo de la identidad y orientación sexual», subraya la AEPap, que reitera, en todo caso, que «la atención sanitaria a las personas trans, como al conjunto de pacientes y usuarios del sistema sanitario, debe guiarse por los principios de seguridad, calidad, equidad, confidencialidad y accesibilidad».

Lo que Montero no quiere oír

Al igual que otros colectivos médicos, los pediatras lamentan que la tramitación de esta nueva ley haya hurtado a la sociedad de un debate social «necesario» para conseguir una regulación «más ajustada» a las necesidades de las personas trans y un «mayor consenso». Su crítica se suma así a la de las madres de Amanda, la Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia Acelerada de la que ya forman parte más de 300 familias españolas víctimas de lo que han venido a bautizar como el nuevo «contagio social».

En su presentación en sociedad, estas madres denunciaron que el Ministerio de Igualdad se hubiese negado a escuchar su experiencia, pero sobre todo el testimonio de prestigiosos psiquiatras como Celso Arango, que ya hace meses alertó en Libertad Digital del «incremento bestial de adolescentes que asumen ser trans sin serlo«.

En la misma línea que la Asociación Española de Pediatría, el director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental y jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital Gregorio Marañón insiste en que «son personas volubles y que tienen dificultades inherentes a su madurez: un día pueden pensar que su vida es lo más mísero del mundo y que no quiere vivirla, y a la semana o dos semanas no queda nada de eso».

Precisamente por eso, y para hacer un diagnóstico diferencial, es imprescindible la intervención de los profesionales: «A mí, como psiquiatra, me preocupan cero las personas trans, porque hace tiempo que la Organización Mundial de la Salud decidió desmedicalizar la transexualidad y, como no es un trastorno mental, no me preocupa. Ahora, los que sí me preocupan muchísimo, porque los veo todos los días, son los que no son trans y dicen serlo«.