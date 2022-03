Los problemas de Rosatom antes y después de la guerra: implicaciones para la asediada industria nuclear rusa

Artículo publicado originalmente en DiaNuke.org.

Difícilmente se puede subestimar la participación de los recursos energéticos en la guerra si se toman como referencia las experiencias del pasado. Como es sabido, poco después del final de la Primera Guerra Mundial, el aumento de la necesidad de recursos naturales para garantizar el progreso industrial debido al crecimiento de la población alimentó las tendencias que apuntalaron la segunda guerra al amparo del desarrollo. Posteriormente, durante el periodo de la Guerra Fría se vio que esta posibilidad se reforzaba con la profundización de la dependencia de los recursos y la internacionalización. Lamentablemente, este estado de agresión se justifica de diversas maneras, como se vio en Siria. Se puede decir que la energía solar y eólica, conocidas como fuentes de energía renovables, no sirven al objetivo de la acumulación continua mediante la apropiación capitalista. Las fuentes de energía renovable no crean adicción ni dependencias, no pueden desencadenar una guerra y son menos propensas a servir a la acumulación inhumana.

Cuestiones sobre el pico de radiación en Chernóbil

Lo que me hizo pensar en lo anterior en el contexto de la reciente invasión de Ucrania fue que el asedio comenzó desde Chernóbil, mientras que las declaraciones hechas con respecto a las dos regiones separatistas, Donetsk y Luhansk, y los mensajes de hostilidad continuaron, el presidente ruso Putin parece haber decidido proteger el legado de la antigua URSS. La ocupación militar de Chernóbil hizo que la atención pública se centrara en los niveles de radiación de la planta asediada, que se cree que han aumentado entre 20 y 30 veces. Y lo que es más interesante, se afirmó que este aumento se había producido debido a los vehículos militares que entraron en la zona de la instalación, levantando nubes de polvo radiactivo presente en el suelo de la superficie. Lo que hay que preguntarse es si tal afirmación se hizo para acallar a la opinión pública adversa que estaba preocupada por la posibilidad de que las fuerzas rusas causaran contaminación radiactiva en Chernóbil, o si se hizo para ocultar las muchas preguntas que estaban surgiendo sobre otra operación. Otra pregunta importante que ha surgido es ¿por qué se desactivaron los monitores de medición utilizados para medir la propagación de la radiación en el campo? ¿Qué hay de los informes que indican que hubo combates entre las fuerzas rusas y los soldados ucranianos en las instalaciones de Chernóbil, que estos últimos fueron tomados como prisioneros y que la gestión de las instalaciones de Chernóbil cambió de manos? Además de las 21 mil barras de combustible en las piscinas del 4º reactor, que está cubierto por un sarcófago, en el propio emplazamiento de Chernóbil hay 4.000 metros cúbicos de residuos nucleares de alto nivel en el almacén de residuos nucleares que se construyó y abrió para un nuevo uso en el emplazamiento de la instalación.

Además, ¿no era un riesgo para las fuerzas rusas que los técnicos de estas instalaciones fueran puestos a la fuerza bajo el mando y control ruso? ¿Había expertos y científicos nucleares en el bando ruso ocupante? Algunos politólogos y expertos afirman que Chernóbil es el camino más corto hacia Kiev y que, por lo tanto, la instalación había sido rodeada porque estaba “en el camino”. Sin embargo, la toma de la instalación requiere una reflexión más profunda, que es de lo que trata este artículo, una perspectiva que muestra el panorama general de la energía nuclear. Porque la acumulación por desposesión está en la naturaleza misma del capitalismo, y apuntala todas las desigualdades, por lo tanto, lo que está ocurriendo hoy en Ucrania posiblemente nos esté indicando que observemos de cerca esta práctica de usurpación/confiscación en el contexto de la energía nuclear. Ahora vamos a completar las piezas que faltan para poder ver el panorama general.

Los residuos nucleares son “preciosos”

La producción de energía nuclear debe considerarse junto con su ciclo de combustible. En otras palabras, la producción de energía nuclear nunca es una simple operación en una instalación para la que se necesita combustible nuclear. El combustible obtenido por el procesamiento del uranio crudo se convierte en residuo nuclear después de su uso, y tras un enfriamiento de 20 a 30 años; o bien se almacena en seco, como en Ucrania, o en una de las limitadas instalaciones que existen en el mundo (Francia, Inglaterra, Rusia, EE.UU., India, Japón), se reprocesa. Por último, aunque todavía no hay ningún ejemplo plenamente operativo en el mundo, es el almacenamiento final. Puede decirse que Rusia está a la cabeza en el tratamiento y reaprovisionamiento de residuos nucleares.

De hecho, en el marco de los acuerdos celebrados con muchos países del mundo, Rusia es también líder del proceso de producción de combustible a partir de residuos nucleares. Esto debe llevarnos a considerar que dicho combustible puede causar una destrucción ecológica mucho mayor en caso de accidente o fuga en comparación con el combustible de uranio utilizado en los reactores producidos por Rusia. Así, las instalaciones de Rosatom para los reactores del tipo VVER 1000 y VVER 1200 y los proyectos en curso en Rusia, China, India, Hungría, Irán, Turquía, Finlandia y Egipto son clientes potenciales de ese combustible reproducido.

Rusia tiene un acuerdo de reciclaje de residuos nucleares con Ucrania. Según este acuerdo, Ucrania enviaría a Rusia los residuos de sus 15 reactores nucleares que funcionan dentro de sus fronteras, con un coste de 200 millones de dólares al año. Sin embargo, en 2005, el entonces Ministro de Energía ucraniano, Yuriy Nedashkovsky, cerró un nuevo acuerdo con la empresa estadounidense Holtec para establecer una instalación de almacenamiento que prometía 100 años de protección en el emplazamiento de la central de Chernóbil por 250 millones de dólares, poniendo así fin al anterior acuerdo con Rusia. La instalación de almacenamiento en seco, construida por Holtec con el apoyo financiero de la Corporación Financiera de Desarrollo (DFC), con sede en EE.UU., que se comprometió a ofrecer protección durante un máximo de 100 años, debía entrar en funcionamiento el 6 de noviembre de 2021, con pruebas de ensayo al cabo de 16 años. Aunque actualmente hay 4.000 metros cúbicos de residuos, este almacén es ahora la instalación clave en la que se almacenarán los residuos nucleares de 15 reactores nucleares, que producen el 51% de las necesidades energéticas de Ucrania. almacenados. Así, Ucrania se libró de pagar 200 millones de dólares cada año a Rusia por la retirada de los residuos nucleares, y sólo tuvo que asumir un gasto único de 250 millones de dólares en virtud del nuevo acuerdo. En otras palabras, con la construcción de este almacén por parte de la empresa estadounidense, Rusia había perdido tanto el suministro de residuos nucleares para la producción de combustible nuclear como un ingreso de 200 millones de dólares al año. Además, la empresa de combustible nuclear de origen ruso TVEL, que funciona desde 1991, había invertido cientos de millones de dólares para producir combustible a partir de residuos nucleares e incluso había puesto en marcha una nueva instalación en Moscú.

Por otra parte, teniendo en cuenta que Rusia se ha convertido en un gigante económico en el mundo con sus inversiones extranjeras durante los últimos 10 años, sus necesidades de combustible han aumentado mucho. TVEL, empresa pública creada para suministrar combustible a los reactores de fabricación rusa en todo el mundo, utiliza 5.500 toneladas de combustible de uranio, así como grandes cantidades de combustible nuclear gastado reciclado. Este combustible nuclear es necesario para los 30 reactores de investigación, los reactores flotantes y los rompehielos de Rusia, además de los 13 reactores operativos en sus proyectos en el extranjero y los 76 reactores dentro del país. Para Rusia, que cuenta con el 9% de las reservas mundiales de uranio, incluido el que obtiene de las minas de los Montes Urales, Kalmica y el Mar Caspio, esta cantidad no es suficiente para satisfacer la creciente cartera nuclear extranjera ni las necesidades de sus propias centrales nucleares. De hecho, sólo puede satisfacer la mitad del suministro de combustible que necesita Rusia, por lo que el país se está preparando para abrir otras seis minas de uranio en el próximo periodo.

Otra razón por la que Rusia se enfrenta actualmente a un cuello de botella para producir combustible nuclear es que, desde 2014, Australia ha suspendido las exportaciones de uranio a Georgia y Ucrania, y lo ha justificado ante los intentos de Rusia de invadir Georgia y Ucrania. De hecho, en una declaración oficial realizada en el parlamento, el primer ministro australiano afirmó que “Australia no tiene intención en este momento de vender uranio a un país como Rusia que está violando abiertamente el derecho internacional”. Esta medida confirma también nuestra valoración de que Rusia se ha visto expuesta a un embargo internacional implícito sobre el suministro de combustible nuclear que necesita para sus centrales nucleares. Ucrania dependía de Rusia para su suministro de combustible, así como para sus residuos. De hecho, para acabar con la dependencia de sus 15 reactores, decidió aumentar la producción de uranio dentro de sus fronteras para el año 2026, y para ello, EE.UU. hizo un acuerdo de 335 millones de dólares a través de Westinghouse.

Para aclarar, podemos decir que hasta 2015 Ucrania obtenía la mayor parte de sus servicios nucleares y del combustible nuclear de Rusia, pero también redujo gradualmente esa dependencia comprando combustible a Westinghouse. Además, Rusia, que ha sido declarada internacionalmente como “potencia ocupante” desde su declaración de guerra a Ucrania, quedará excluida del mercado mundial de la industria nuclear, del mismo modo que puede ser excomulgada de todos los demás mercados en la coyuntura actual. Los primeros indicios de ello ya han llegado con la decisión de Finlandia de anunciar que el proyecto Hanhikivi-1 ya está muerto. Asimismo, la empresa energética estatal sueca Vattenfall, que suministraba combustible nuclear a Rusia en el marco del acuerdo firmado con la estatal TVEL en 2016, ha anunciado que no suministrará combustible nuclear a Rusia hasta el próximo anuncio. No hay perspectivas de que se reanude el suministro de uranio desde Australia, y otros proveedores también están en la lista negra de Rusia. Como ya se ha mencionado, las minas nacionales sólo pueden suministrar actualmente la mitad de las necesidades anuales de uranio de Rusia, mientras que los bloqueos contra las importaciones de uranio al país significan que éste tiene las manos atadas aún más. Es probable que en los próximos días otras compañías y empresas públicas implicadas en el comercio nuclear civil con Rusia hagan anuncios similares. Obviamente, es probable que esta vez se apliquen restricciones más severas que socaven el suministro de combustible nuclear contra las inversiones extranjeras de Rusia. Por ejemplo, todos los proyectos de nuevos reactores liderados por Rusia podrían ser cancelados como “castigo al estado canalla”. Como está quedando muy claro, además del embargo de combustible nuclear al que se expone implícitamente Rusia como líder de la industria nuclear, su participación en el comercio nuclear mundial también se está reduciendo constantemente. Incluso su propia porción del pastel está ahora en otros platos.

De hecho, Polonia, que tuvo que renunciar al carbón, se decantó por la energía nuclear al incluir la opción nuclear en las soluciones de reducción de impuestos ante la crisis climática. Polonia ha firmado un acuerdo con Estados Unidos para establecer una central nuclear, lo que también refuerza la posibilidad de un conflicto entre Estados Unidos y Rusia sobre la industria nuclear. En cuanto a los proyectos de Rosatom en Oriente Medio, sí hay que aclarar un poco más el panorama, el mercado de la industria nuclear en la región se lo reparten un total de 4-5 países de todo el mundo, como puede verse en el mapa. Lideradas principalmente por Estados Unidos y Rusia, las centrales nucleares son un medio para controlar la geopolítica de la región en la que se han instalado. Por ejemplo, además de la central nuclear de Akkuyu en Turquía, los proyectos de centrales nucleares de Rusia en Irán y Egipto reforzarán sus manos en su competencia con otros estados imperiales y también le permitirán hacerse con el control efectivo del Mediterráneo oriental.

En particular, la iniciativa de Rosatom en Egipto, en la orilla opuesta del Mediterráneo, servirá para dominar el Mediterráneo oriental en el contexto del floreciente conflicto energético de los últimos años en el Mediterráneo oriental. Hacia el final de este artículo, reflexionemos también sobre quienes afirman que al poseer centrales nucleares, un país adquiere necesariamente más poder político. Si Ucrania es una “potencia nuclear” con sus 15 reactores y 4 mil toneladas de residuos nucleares sigue siendo una pregunta crucial que hay que plantearse en la coyuntura actual. En lugar de ser un peón en el mercado tecnológico dominado por los estados imperiales y utilizar una tecnología dependiente del extranjero, es mucho mejor preferir los modos de generación de energía que son compatibles con la naturaleza, no destruyen los derechos ecológicos y, no crean dependencia tecnológica porque no tiene procesos complejos que no alimenten los motivos de apropiación de los estados que tienen que servir a sus empresas. ¿No se perfila evidentemente como la única solución?

La invasión de Ucrania debería servir de oportunidad para que otros estados aprendan la lección y abandonen la energía nuclear. Mientras el mundo debate si la energía nuclear debe ser considerada o no para la exención de impuestos como una solución verde en el contexto de la crisis climática, hay que tener en cuenta que la opción nuclear pone en peligro intrínsecamente la paz mundial, ya que perpetúa las asimetrías de poder y los conflictos arraigados en el sistema capitalista. La ocupación de Ucrania debería encender el inicio de una campaña en la que los opositores nucleares de todo el mundo deberían recordar al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y a los ciudadanos del mundo su oposición a la cooperación nuclear con Rusia y exigir el abandono de los proyectos de Rosatom.

Traducción de Raúl Sánchez Saura.