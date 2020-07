Los resultados electorales en el País Vasco certifican que España ya es una quimera imposible

AR.- Ayer, el parte meteorológico señalaba un aumento de las temperaturas en toda España. Sin embargo, esta canícula no llega ni a simbólica en lo que a los resultados de las elecciones vascas se refiere, aunque no faltan políticos, periodistas, financieros, tertulianos y politólogos que interpretan la crónica de España en base a su propia feria.

En Polonia, el católico conservador Andrzej Duda, apoyado por el gubernamental partido Ley y Justicia (PiS), fue reelegido presidente de Polonia con un 51,2 % de los votos. Zasca en toda la boca a los promotores del nuevo quilombo mundial. Duda propone una Polonia aferrada a sus raíces católicas y alejada de la putrefacción de países como España, que a la misma hora recibía la mala nueva de los herederos políticos de ETA aupados hasta la segunda posición en las elecciones regionales vascas, con hegemonía insultante de los separatistas. Por si fuéramos capaces de soportar aún más el hedor del cuerpo agusanado de esta vieja y patética nación, una jueza paralizó hoy el confinamiento en Lérida porque el Gobierno de Sánchez no lo había autorizado. Pareciera que las encargadas de interpretar las leyes en España han dejado ya de estar al servicio de las personas para convertirse en mentores legales de la izquierda gobernante.

Pero hoy toca hablar del triunfo de ETA en las elecciones vascas. ETA ha ganado. Algunos de los 22 diputados de la formación heredera de Batasuna fueron condenados por ser miembros de la banda asesina. El mito triunfante son las muertes de mil españoles que han sido olvidadas por el posibilismo que defienden políticos tan miserables como Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Los últimos restos de dignidad pública se desvanecen mientras ETA, supuestamente derrotada, le marca al Gobierno la agenda de su tramposa capitulación. Todos los sacrificios, todas las muertes, todo el sufrimiento, frente a ETA y su padre, el nacionalismo vasco, han resultado inútiles. ETA no necesita seguir matando para rentabilizar su victoria. El brazo político de los etarras gobierna en 83 municipios vascos y mantiene una privilegiada interlocución con el Ejecutivo. Por si fuera poco, se les ha concedido Navarra para hacer efectivos sus planes de euskaldunización de la comunidad foral, previo paso a su incorporación a la comunidad autónoma vasca. Para que la victoria sea completa, ya se vislumbra el cambio de política penitenciaria para acercar a los presos etarras a sus casas.

Las víctimas de ETA y la entera nación española han sido las grandes derrotadas. Familiares de los asesinados viven desterrados desde hace años. Es el caso de la viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar, su hijo Javier, así como su hermana, Consuelo. El asesino de Gregorio, Valentín Lasarte, se encuentra ya libre tras cumplir menos de veinte años de prisión. La tumba de Gregorio Ordóñez ha sido profanada varias veces, mientras los etarras salen libres de las cárceles y reciben homenajes públicos. Gregorio Ordóñez, líder del PP en Guipúzcoa, fue asesinado antes de las elecciones de 1995 porque estaba a punto de convertirse en el alcalde de San Sebastián.

Más de trescientas muertes siguen sin esclarecerse. No se conoce actuación de solicitud de sumarios para reabrir estos casos que no prescriben como crímenes de lesa humanidad. Para que los familiares de esos asesinados por ETA no mueran sin haber visto al menos interés por llevar a juicio a los asesinos de sus seres queridos. En España la memoria histórica se extiende a la guerra civil pero yace amnésica ante el terror prevaleciente en el periodo democrático.

Sorprende que los políticos constitucionalistas lamenten ahora la aplastante victoria del separatismo en las tres provincias vascongadas. ¿Y qué esperaban? El desistimiento del Estado en ejercer su poder en el País Vasco alcanza los cinco lustros. Hay decenas de municipios vascos donde la presencia estatal se limita a los anagramas de Correos y de la Lotería Nacional. La incomparecencia del Estado le privó de la autoridad que ningún Gobierno de España se atrevería a reclamar. Los vascos no han pasado a la fase rupturista simplemente porque la balanza fiscal ejerce aún el efecto disuasorio sobre las pretensiones soberanistas.

Sorprende que los políticos constitucionalistas se alarmen por el voto masivo a Bildu de los jóvenes vascos. ¿Y qué esperaban? ¿Esperaban otra cosa de una juventud ayuna de referencias nacionales en los centros de enseñanza, que nada en el odio a España como pez en el agua? ¿Esperaban otra cosa cuando el Estado ha dimitido, por acción u omisión, de la responsabilidad de imponer su autoridad en la enseñanza? Los jóvenes vascos viven en un mundo en el que no hay memoria de la violencia, la extorsión y la falta de libertad que hasta hace muy poco tiempo protagonizó la banda terrorista. Y la culpa no la tiene Bildu.

Por consiguiente, no debería extrañarnos de los resultados electorales en las provincias Vascongadas. Solo han sido la consecuencia lógica de un proceso político que está siendo letal para España. No vale las lamentaciones; es más, muchos de los que se lamentan son más culpables de esta situación que los propios bilduetarras. La responsabilidad rechazada no suele arrojar buenos frutos. Todas estas cosas que ahora nos ocurren ya fueron anunciadas hace 40 años por españoles tan sabios, tan rectos y tan decentes como Blas Piñar. A ellos se les hizo oídos sordos y fueron difamados, perseguidos y civilmente asesinados. Muchos españoles de buena voluntad se dejaron engatusar por los encantadores de serpientes y se creyeron la estafa, mil veces repetida, de que en el sistema autonómico actual estaría la panacea, la solución antiséptica a todas nuestras heridas.

Esa es la diferencia entre la talla de unos y la de otros. Mientras algunos renunciaron a todo para seguir a su pueblo, otros, muchos, por no decir todos los demás, ni siquiera se acuerdan hoy de que existimos.

España ya es una quimera imposible. Abstengámonos de llorar como mujeres lo que no hemos sido capaces de defender como hombres.