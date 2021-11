Los senadores republicanos desafían el mandato vacunal de Biden

El mandato anunciado por Biden por el que se obliga a todas las empresas con más de cien empleados a asegurar que están todos ‘vacunados’ contra el coronavirus ha despertado la resistencia del sistema.

Primero fue un tribunal de distrito, que suspendió la medida. Después fue la Administración para la Seguridad y Salud en el trabajo (OSHA), la agencia encargada de aplicar el mandato, que se declaró impotente para forzarla. Y ahora los cincuenta senadores republicanos han elevado una acción legal contra la demencial medida.

No ha faltado uno solo: los cincuenta senadores, liderados por Mike Braun, de Indiana, han decidido unirse para plantear una acción formal contra el abusivo, divisivo y ruinoso ukase de la administración demócrata, que obliga a todos los empleados de empresas con una plantilla superior a cien a inocularse la terapia génica experimental o presentar semanalmente una prueba negativa de diagnóstico, que no son precisamente baratas, antes del próximo 4 de enero. Esta medida ha llevado ya a despidos masivos y amenaza con dejar numerosos servicios públicos incapaces de operar por falta de mano de obra.

“Aunque hubiéramos preferido con mucho que las medidas no fueran necesarias, hay demasiada gente sin vacunar como para que podamos salir de una vez de la pandemia”, declaró en una nota a principios de mes el presidente Biden al anunciar el decreto. Probablemente no ha sido informado de casos como el de Gibraltar que, vacunado prácticamente al 100%, no solo sigue sin dejar atrás la pandemia sino que se ha visto obligado a cancelar las festividades navideñas por un pronunciado repunte de la incidencia.

La decisión de la bancada republicana en el Senado se ha dirigido al Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones y podría someterse a votación en diciembre. Fred Keller, senador por Pensilvania, ya introdujo en la Cámara de Representantes una resolución similar.

“El mandato vacunal del presidente Biden es una invasión inconstitucional en lo que debería ser una decisión médica personal para cualquier americano, y una vulneración de los derechos de ochenta millones de trabajadores americanos”, ha declarado Braun en el informativo de la cadena Fox. “Hoy, mis colegas republicanos y yo nos opondremos formalmente a esta extralimitación federal, y urjo al Senado a que vote a favor de esta resolución de censura cuando llegue al Senado para lograr una mayoría simple a principios de diciembre”.