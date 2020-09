Los sindicatos de Caixabank y Bankia anuncian una negociación dura

18 de septiembre de 2020 (08:27 CET)

Los consejos de Caixabank y Bankia aprobaron este jueves su fusión. Nace así el mayor mayor banco de España con 650.000 millones de euros en activos y más de 51.000 empleados. Y, tras una semana de negociaciones entre los principales accionistas de ambas entidades, ahora será el turno de los sindicatos, encargados de pactar cómo afectará esta operación al empleo y a las condiciones de la plantilla.

“La negociación se avecina dura y complicada”, han advertido este viernes desde CCOO. Los objetivos que perseguirán son adquirir garantías de empleo, salidas voluntarias si se plantean excedentes y preservación y una mejora de las condiciones salariales y laborales. “Sabremos estar a la altura de las circunstancias en este momento histórico ya que el futuro de todas las empleadas y empleados está en juego”, han aseverado.

Y es que saben que no será un proceso fácil. Los sindicados, que advirtieron que no aceptarían los recortes fácilmente, aunque son conscientes de que se plantearán -no hay fusión bancaria que no venga acompañada de despidos- y que tendrán que buscar las opciones menos traumáticas.

En ambos bancos, especialmente en Bankia, hay margen para prejubilaciones y bajas voluntarias, una posibilidad que tanto UGT como CCOO ven viable, ya que defienden que existe suficiente bolsa de trabajadores para incorporarse a un ERE con este perfil. «Si lo que se quiere es realizar un ajuste sensible en la plantilla, lo que se tendría que plantear es un ERE que se prolongara durante varios años», aseguraron. desde la UGT

La fusión provocará 5.000 despidos, según Barclays

El sector financiero especuló sobre cuántos empleos se perderían con la suma de estas dos grandes entidades, ya que existirán duplicidades en oficinas de ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, así como también en los servicios centrales.

Según estimaciones de Barclays, el nuevo mayor banco del país invertiría 1.100 millones de euros en la reestructuración de sus oficinas, que comportará el recorte de casi 5.000 empleos. El ERE se da por hecho. Además, los equipos encargados de la fusión ya informaron a los inversores de que no será necesario pedir una ampliación de capital para acometer la reestructuración.

La compañía de servicios financieros estima que el coste exacto de la reestructuración será de 1.099 millones, con un precio total por persona de 220.000 euros, por lo que la reducción de plantilla, únicamente en sucursales, afectaría a 4.995 trabajadores. Tras esta reorganización, Caixabank y Bankia se ahorrarían 481 millones en costes laborales.