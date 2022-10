Los sindicatos de RTVE rechazan la “argucia legal injustificable” del Gobierno para dar más poder a Elena Sánchez

Los tres Consejos de Informativos de RTVE han rechazado el acuerdo adoptado en el último Consejo de Ministros por el que se modifican los Estatutos Sociales de la Corporación para dotar a su presidenta interina, Elena Sánchez, de poderes ejecutivos para desempeñar su cargo.

En un comunicado, los Consejos recuerdan el criterio del Gobierno para adoptar el acuerdo -para evitar la paralización de la gestión en la Corporación RTVE- y advierten de que esa «paralización se arregla cumpliendo la ley y no saltándosela con una argucia legal injustificable y éticamente discutible, que apuesta por una presidenta interina por decisión gubernamental y sin ningún aval parlamentario».

Además, se quejan de que «ni siquiera» se ha abierto un plazo para que el Parlamento elija a un nuevo consejero para el puesto vacante tras la marcha forzada de José Manuel Pérez Tornero y a un presidente de la Corporación, tal y como establece la ley de 2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal.

Rechazamos la argucia legal que establece una presidencia interina sin ningún aval parlamentario. Un precedente muy peligroso que abre la puerta a que cualquier partido al frente del gobierno pueda gestionar RTVE con intereses partidistas. #DefiendeRTVE pic.twitter.com/koaYmKcQwF — Consejo de Informativos TVE (@CdItve) October 6, 2022

«Modificar los Estatutos Sociales de RTVE como pretende hacer el Gobierno sienta un precedente muy peligroso al que debemos negarnos en defensa de nuestro servicio público porque abre la puerta a que cualquier partido al frente del Ejecutivo, independientemente de sus siglas, pueda repetir en el futuro este atajo legal en función de intereses partidistas y no profesionales», sostienen.

Por eso, y ante el «rifirrafe político de estos días a cuenta de RTVE», los tres Consejos temen que la solución que se les «vende como transitoria acabará prolongándose sin un horizonte temporal». Recuerdan así el caso de Rosa María Mateo, que iba a ser administradora única durante tres meses, pero acabó ocupando el cargo casi tres años y, tras su marcha, la Justicia declaró inconstitucional la norma que permitió su «nombramiento provisional».

Para los trabajadores de Informativos, «repetir aquel error no haría más que dañar la imagen y la credibilidad de RTVE de cara a la ciudadanía». La radiotelevisión pública -reclaman- «necesita estabilidad y un proyecto profesional a largo plazo», pero en los últimos cuatro años se han sucedido una administradora provisional única y luego un presidente y un Consejo de Administración pactados por PP, PSOE, UP y PNV «después de traicionar las bases del tan demandado concurso público«. «Y ahora iniciamos una nueva etapa con una presidenta interina», se lamentan. «Sin un concurso público de verdad y no viciado, la gestión de esta casa está abocada al fracaso», concluyen.