«Los teatros de los centros cívicos también necesitan mejoras y el Teatro Beñat Etxepare una reforma integral»

Todos apuntan a que la prioridad es la exhibición y la programación de espectáculos. El contenido, más que el continente. A partir de esa premisa esperan que la elevada inversión que el Ayuntamiento de Vitoria estaba dispuesto a realizar para la reforma del Teatro Principal con la compra del edificio Ópera –en torno a 40 millones– permanezca en el sector cultural.

«Si no se puede acometer la gran reforma por en el Principal hay que invertir en la Red Municipal de Teatros, un modelo de proximidad que no tienen otras ciudades. Necesitamos infraestructuras del siglo XXI», señala Pilar López, directora de Teatro Paraíso que estuvo presente a principios de esta semana en el elkargune en el que el Ayuntamiento de Vitoria les trasladó a diferentes agentes de la ciudad que esa ambiciosa reforma no era posible porque había que respetar el corte clásico del centenario teatro. Lo cierto es que en un repaso por el estado de los teatros municipales de la mano de diferentes compañías alavesas no faltan tachas. Los diferentes profesionales del sector comentan que en el Centro Cívico Lakua (Teatro Federico García Lorca) tiene «problemas de accesibilidad» y está «infrautilizado»; en el Teatro Félix Petite (C.C. Ibaiondo) hay unos camerinos «ínfimos en relación a su tamaño»;y todos coinciden en señalar que el Teatro Beñat Etxepare (C.C. Iparralde) le hace falta una «reforma integral».

López conoce bien el Teatro Beñat Etxepare como impulsora del programa de representaciones para escolares por el que pasan 20.000 alumnos cada curso. «Se encuentra en un estado lamentable», asegura. «Todos estos teatros son potenciales lugares de encuentro y lo que hay que favorecer es el encuentro entre el público y los creadores», apunta el actor y dramaturgo Raúl Camino, quien plantea dos cuestiones: «¿Todos los teatros son mejorables? Sí. ¿Es el mejor momento para la reforma? Quizá no sea la máxima prioridad». En este sentido surgen otras voces como la de la compañía Altraste, «partidarias de que el dinero vaya al contenido y no tanto al continente». Más allá de la exhibición, la escena apunta a que Vitoria carece de un centro o espacio de creación de carácter público para que las compañías puedan desarrollar sus trabajos en residencia como en las ciudades del entorno. La sala Baratza, Garaion o Azala cumplen esa función en la provincia.