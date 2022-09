Los trabajadores de TVE denuncian un “enorme riesgo de politización” a las puertas de las autonómicas

El Consejo de Informativos de TVE, organo deontológico interno elegido por los trabajadores, ha emitido un durísimo comunicado en el que advierte al Gobierno que «no permitirán» que se vuelva a someter al servicio público a «intereses partidistas», a las puertas de varias citas electorales.

Un día después de que el presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, presentara su dimisión, el Consejo denuncia que la Corporación se encuentra otra vez «en una situación límite», ante un escenario «de bloqueo, con falta de proyecto y nadie en el timón». Y asegura que existe un «enorme riesgo de sufrir una fuerte politización a las puertas de un año con varias citas electorales».

A los trabajadores de Informativos de TVE les produce «auténtico hastío escuchar en los medios de comunicación que RTVE fue moneda de negociación partidista entre Gobierno y PP en el contexto de renovación de otros órganos institucionales».

Y no dudan en señalar directamente a los partidos políticos, fundamentalmente PP y PSOE, a los que acusan de «no resistir la tentación de atar en corto a RTVE» y «dar carpetazo al concurso público para elegir la Presidencia y el Consejo de Administración de esta corporación, prefiriendo instalar un sistema de cuotas y repartos partidistas en RTVE», una decisión que tildan de «enormemente perjudicial para los intereses de esta casa y de la propia ciudadanía». Por ello, afirman, «ningún partido está legitimado para erigirse en defensor de la radiotelevisión pública«.

COMUNICADO:

Gobierno, Parlamento y partidos políticos tienen una misión: procurarnos las mejores condiciones para ejercer un servicio público de calidad, independiente y bien financiado, no elaborarnos el guion de los Telediarios. pic.twitter.com/efa3ARjmVN — Consejo de Informativos TVE (@CdItve) September 27, 2022

Ante esta situación lanzan un mensaje al actual Gobierno y a todo el arco parlamentario: «Si los presentes o inmediatos movimientos en RTVE tienen por objetivo someter a este servicio público a intereses partidistas, los trabajadores no lo permitiremos«.

Y añaden: «Si detectamos adulteración del relato informativo al dictado de cualquier consigna, los trabajadores no nos plegaremos. Esta redacción no se vistió de negro en su día para presenciar, sin más, que corremos el riesgo de volver a la casilla de salida y al oscurantismo de aquella etapa. No importa quién esté en la Moncloa o cuál sea la composición del Parlamento, volveremos a defender la independencia editorial de RTVE con contundencia«. El Consejo deja constancia de que «se mantendrá atento a los acontecimientos» porque -asegura- «la viabilidad más esencial de esta casa está en entredicho y nos estamos jugando la radiotelevisión pública».