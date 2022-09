Los vocales del CGPJ cometerán un delito si dimiten en bloque tras la renuncia de Lesmes

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial cometerán un delito si dimiten en bloque tras la eventual renuncia del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ en funciones, Carlos Lesmes. En la actualidad, el Consejo está formado por 18 vocales y el propio presidente Lesmes, tras la jubilación de Rafael Fernández Valverde y el fallecimiento de María Victoria Cinto.

Desde el año pasado, vocales del CGPJ, especialmente del denominado sector progresista pero también del conservador, han mostrado su intención de dimitir en bloque con el objetivo de forzar la renovación del Consejo que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018. Esta posibilidad se ha intensificado en las últimas semanas, tras la anunciada marcha de Lesmes.

Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital afirman que «la dimisión en bloque de vocales supondría la comisión de un delito de abandono de servicio público». Concretamente el artículo 409 del Código Penal recoge que «a las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, se les castigará con la pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años«.

«Las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad, serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses«, añade el citado artículo del Código Penal.

Las mismas fuentes consultadas por LD señalan que «no es el momento de abandonar el barco. No se puede dejar el Consejo General del Poder Judicial en estos momentos, es una dejación de funciones». Cabe destacar que incluso vocales conservadores respetan, pero no comparten en absoluto, la decisión de Lesmes de renunciar a su cargo.

Mientras tanto, el propio Lesmes dará cuenta este lunes de un informe sobre su salida encargado al Gabinete Técnico del CGPJ a los miembros de la Sala de Gobierno del Supremo. También hará lo propio con los vocales del CGPJ durante el Pleno ordinario señalado para el próximo jueves 29. Según dicho informe, el presidente de Sala de mayor edad del Alto Tribunal, el presidente de la Sala Primera (Civil) Francisco Marín ejercerá las funciones de Lesmes al frente del Supremo y también del CGPJ cuando éste haga efectiva su renuncia.

Recordamos que el pasado 7 de septiembre durante la apertura del año judicial, Lesmes pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se reuniesen «con urgencia» para pactar la renovación del CGPJ en las «próximas semanas». Además, amenazaba con tomar decisiones que no le gustaban si no se devuelven sus plenas capacidades al Consejo General del Poder Judicial para poder realizar nombramientos.

La fecha clave marcada en el calendario es el próximo 29 de septiembre, cuando el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, visite nuestro país con el objetivo de desatascar la renovación del CGPJ y se entreviste con el propio Lesmes. La reunión entre Lesmes y Reynders tendrá lugar el viernes 30 de septiembre, a las 10:30 horas, en la sede del Tribunal Supremo.

Consternación ante la posible marcha de Lesmes

Tal y como publicó este diario, la eventual dimisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha sumido en la consternación a los magistrados del Alto Tribunal y a los vocales del CGPJ.

Según las fuentes jurídicas consultadas, «cuando Lesmes se marche provocará una crisis y un vacío institucional sin precedentes. Nos llevará a un escenario inimaginable y al Gobierno y al PP no les quedará otra que sentarse a negociar. Será una situación institucional muy muy grave».