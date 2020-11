Lucía Vargas, empresaria y militante de VOX Málaga: «Las elecciones internas han sido un fracaso para todos. El partido está hoy más dividido que nunca»

LR.- La militancia de Vox en Málaga vive con expectación e incertidumbre la ratificación por la dirección nacional del partido de la victoria de Enrique de Vivero en las elecciones internas del partido verde en la provincia. Pese a las tres semanas transcurridas desde los comicios internos, Madrid no ha puesto fecha aún a la asunción oficial de su cargo por parte del ex candidato alternativo, lo que ha levantado algunas suspicacias y desencadenado rumores y especulaciones de todo tipo. Para analizar la situación hemos conversado con una de las militantes más antiguas de VOX en Málaga y también de las que mejor conoce a Enrique de Vivero, al haber trabajado con él codo con codo cuando el militar retirado ejerció la coordinación del partido en Alhaurín de la Torre. Ella se llama Lucía Vargas, quien ya descuella, para muchos militantes de VOX, como una esperanza política en ciernes. Madre de dos hijos, Vargas dirige una empresa exportadora y ve con inquietud el frentismo que existe dentro del partido, fruto a su juicio de una campaña marcada por los enfrentamientos y los ataques personales.

– ¿Cómo está viviendo la situación de Vox en Málaga tras las elecciones internas? ¿Cree que el partido sale fortalecido?

Antes que nada permítame que le responda a las preguntas de un forma mixta: entre mi opinión íntima y la visión que me llega de los afiliados y todo ello intentando ser objetiva. Dicho esto, la situación de VOX en Málaga, después de estas elecciones, no es buena y en manera alguna el partido ha salido favorecido. Todos los candidatos se han enfrentado entre sí como si se trataran de partidos diferentes en unas elecciones generales, sacando trapos sucios a nivel público que en nada benefician a VOX.

– ¿Confiaba en la victoria de Enrique de Vivero? ¿Cuál cree que ha sido la clave de su inesperado triunfo?

Como hubo una anulación de los primeros resultados y pasamos a votar por segunda vez, nadie podía asegurar la victoria de nadie. No hay clave de triunfo porque para mi no ha habido triunfo de nadie: Enrique de Vivero ha ganado con unos pocos votos de más que José Enrique Lara y eso no se puede llamar triunfo. Es obligado reconocer que sin la influencia que ha ejercido Alerta Digital entre los votantes, José Enrique Lara habría arrasado y muy probablemente Enrique de Vivero no habría podido superar el corte de los avales. En definitiva, el resultado electoral solo evidencia una cosa clara: la división y la fractura entre la afiliación y eso es sólo responsabilidad de los candidatos.

– Usted ha formado parte del equipo de Enrique de Vivero en Alhaurín de la Torre. Incluso se dice que es usted de las militantes que mejor lo conocen. ¿Qué valora más del nuevo presidente del CEP en lo bueno y en lo malo?

Debo aclararle que efectivamente, por mi residencia en Alhaurín de la Torre, he luchado por VOX a nivel local, apoyando a los coordinadores que estaban en todo momento, incluido Enrique de Vivero, que por cierto renunció por propia voluntad, pero también lo hice por Málaga y por quien entonces era el presidente, José Enrique Lara.

Mi guía y mi dedicación está exenta de personalismos, siempre fue y será VOX. Fruto de mi participación en todas y cada una de las actividades organizadas es que conseguimos unos excelentes resultados en Alhaurín de la Torre, pero fue un trabajo de equipo y en nada atribuible sólo al coordinador.

Respecto a lo que me pregunta que valore de Enrique del Vivero le diré que lo bueno es su disciplina, supongo derivado de su condición militar, y lo malo es su egocentrismo y el poco respeto a las opiniones contrarias y a las críticas.

– ¿Cree que los militantes tendrán mayor participación si finalmente Madrid ratifica la victoria del candidato alternativo?

La militancia y la afiliación en Málaga, antes de la moción de censura, sufrió una merma importante, debido a toda esta desagradable lucha por el poder interno entre todos los candidatos. Fueron muchas las bajas del partido y de hecho fue noticia el escaso numero de afiliados de cara al censo para las primarias.

La fractura después de la victoria de Enrique de Vivero ha continuado, incluso alguno que fue candidato por los avales, tras el resultado, se ha dado de baja y ha constituido otro partido. Es evidente que estas elecciones internas han sido un fracaso para todos, ya que en vez de constituir un ejercicio de regeneración, unión y democracia interna, ha sido un ejercicio de separación y discrepancia; he sido testigo de cómo compañeros dentro del partido, por estas pugnas, se han separado y distanciado incluso en la amistad. Lamentablemente, el partido está hoy más dividido y enfrentado que nunca, y no veo que, en las actuales circunstancias, esto pueda corregirse a corto ni a medio plazo.

Fue para mi muy triste que en el día de la Hispanidad, los adeptos de uno u otro candidato permanecían separados en las manifestaciones y celebraciones; el colmo fue la famosa comida a la que asistí (porque me empeñé) en Málaga, supuestamente para celebrar las elecciones y donde expresamente se nos dio la consigna a los que no votamos o no apoyamos a Enrique del Vivero, de que no asistiéramos. Curiosa e irónicamente tampoco asistió él mismo.

Objetivamente, no tengo claro que con Enrique de Vivero vaya aumentar la participación de los militantes, nunca fue su filosofía y no la va a ser, de hecho hay gestos, que no palabras, que anuncian que tal participación va a ser nula.

– Debido a la existencia de dos bloques aparentemente irreconciliables, ¿contempla como posible el ‘sorpasso’ al PP en la provincia?

No creo que eso pase. Desde la moción de censura de Santiago Abascal y gracias a ello la afiliación ha aumentado en toda España de forma exponencial, también en Málaga. El PP no es claramente la alternativa e incluso reniega de su posición política de derechas. La provincia no es ajena al devenir del partido a nivel nacional y estimo que saben diferenciar el partido, VOX, de las personas que en un momento dado la dirigen.

Los principios y los valores de nuestro partido deben prevalecer por encima de todos. Ese ha sido siempre mi mensaje y lo he defendido frente a cualquiera.

– José Enrique Lara asumió la presidencia de Vox cuando pocos confiaban en este proyecto político. ¿Qué valora más del candidato oficial?

Mire, se lo voy a decir claro, como no hablo de otra manera. José Enrique Lara es el responsable primero de toda esta situación. Las elecciones primarias se proponen ante los enormes problemas que su gestión está provocando en el partido en la provincia y la evidencia de todo ello la tiene, antes lo mencioné, en el descalabro de la militancia.

VOX MALAGA evolucionó positivamente con José Enrique Lara porque VOX ESPAÑA ha sido y sigue siendo un proyecto ganador. No le quito méritos a él, ha trabajado duro y ha luchado, pero también se ha equivocado y mucho.

– ¿Y de los otros candidatos que no superaron el corte de los avales?

En cuanto a los otros candidatos que no superaron el corte de los avales, pienso que fueron bien intencionados, hicieron el esfuerzo muy meritorio de presentar alternativas. Después del filtro de los avales, unos se integraron o apoyaron a alguna de las candidaturas restantes y otros decidieron pedir su baja en el partido e incluso crear otro. De todo esto sólo hay una conclusión posible: lo que no sea apostar por la unión debilita a todos.

Los enemigos de nuestro partido, que además lo son de España, que ya nos intentan debilitar con mentiras y subterfugios, ven en estas luchas internas una forma de destruirnos.

– Si finalmente Madrid revalida el triunfo de Enrique de Vivero, ¿contempla como largo su mandato?

Es extraño que Madrid no haya revalidado la candidatura de Enrique del Vivero a estas fechas. Puede ser que haya problemas de agenda o que Madrid no esté muy seguro de que el candidato final sea el idóneo. Pero eso son especulaciones, habrá que esperar.

– ¿Es usted partidaria de la unión electoral de la derecha?

Yo soy partidaria de la unión a todos los niveles, de los españoles primero, de la derecha y de la de mi propio partido. Debe ser el partido y sus dirigentes los que valoren esa posibilidad que dependerá de los compromisos y de la lealtad que muestren los demás a nuestros valores y principios.