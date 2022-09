Madrid recurre ante el TC el ‘apagón’ decretado por Sánchez

La Comunidad de Madrid ha presentado este lunes ante el Tribunal Constitucional el recurso contra el decreto energético del Gobierno, tal y como anunció la semana pasada la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Es un decreto, dijo la presidenta, que actúa de forma «arbitraria, autoritaria y, sobre todo, que atenta contra los comercios y demás establecimientos públicos, en un momento muy difícil para ellos”.

El Gabinete autonómico adopta esta vía al entender que el Real Decreto-Ley vulnera e incurre en una invasión competencial que corresponde exclusivamente a la Comunidad de Madrid gestionar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26.3.1.1, 27.8, 27.4, 26.3.1.2, 26.1.21 y 26.1.27 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero.

Asimismo, se considera que el referido artículo 29 vulnera los artículos 23.2 y 86.1 de la Constitución Española. El pasado mes de agosto, una vez conocido su contenido, el Ejecutivo autonómico anunció que interpondría un recurso de inconstitucionalidad, ya que la medida ponía en riesgo a pymes y autónomos, disuadía al turismo y crea una mayor inseguridad en las calles de los municipios madrileños. El texto del Gobierno central convertía, por ejemplo, a Madrid en la única gran capital europea cuyos escaparates quedarían a oscuras a las diez de la noche, entrando en colisión directa con la libertad de horarios comerciales existente en la región.

Igualmente, y desde el punto de vista sancionador, se cuestiona su aplicación, ya que no se especifica cuánto tiempo han de estar apagados los escaparates ni los edificios públicos. El texto va en contra también el Decreto de Salud y Seguridad en el trabajo de 1997, que establece que las actividades denominadas de trabajo ligero, como son las propias del comercio y la hostelería, no se pueden superar los 25 grados de temperatura. Se incumple así un decreto que regula la propia seguridad de los trabajadores, y que ha obligado al Ejecutivo central a rectificar sobre la marcha, ya que establecía temperaturas no inferiores a los 27 grados.

Como continuación a la invasión de las competencias de la Comunidad de Madrid en materia energética, la región dispone de un plan de eficiencia energética desde el año 2017, con el que se han llevado a cabo más de 3.000 actuaciones, muchas de ellas relacionadas con la instalación de luminarias LED, implementación de sistemas de alumbrado más eficientes también relacionadas con las envolventes de los edificios, además de realizar múltiples campañas de mejora de los sistemas energéticos, y de facilitar subvenciones a ciudadanos y a empresarios.