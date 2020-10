Madrid se desmarca del resto de España y pide a Sánchez cerrar sólo el puente

Querían convencer a Madrid, una vez más, para que decretara el cierre perimetral de la región por compartir lindes, pero al final lo consiguieron sólo a medias. Los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaron ayer por la tarde, desde Ávila donde se reunieron, la decisión de prohibir las salidas y entradas de cada una de las regiones, aunque con diferencias. Las dos Castillas, hasta el próximo 9 de noviembre, fecha en que decae el toque de queda. Ayuso, por su parte, buscó una fórmula particular distinta a la del resto de las comunidades que han tomado también esta decisión, inclusive las gobernadas por el PP (excepto Galicia), y anunció que pedirá por escrito a Pedro Sánchez poder realizar el cierre de sus fronteras por días. Si no, no confinará Madrid. ¿La justificación? Que no hay evidencias claras de que los cierres perimetrales largos sean efectivos.

Sin contar con Madrid, ya son doce las autonomías (incluidas las dos ciudades autónomas) que han decidido cerrar sus fronteras (Catalunya lo hará en las próximas horas). Solo Valencia, Galicia, Extremadura, Cantabria, Canarias y Baleares no lo han decretado.

Los presidentes de las dos Castillas indicaron que, ante la evidencia de la expansión del virus, no les quedaba otra opción que reducir en lo posible la movilidad, uno de los instrumentos más efectivos en la lucha contra la pandemia.

Ayuso era reticente, mucho, a adoptar esta decisión, máxime cuando durante semanas ha enarbolado la bandera de la libertad de la movilidad frente al Gobierno de Sánchez, que apuesta por las restricciones. Durante los quince días que duró el estado de alarma específico para Madrid, decretado para evitar las salidas del puente del 12 de octubre, la presidenta se dedicó cada día a arremeter contra una decisión que calificaba de dictatorial por ser impuesta y no dialogada. Consciente de ese viraje de su actualización política, utilizó ayer la comparecencia para enumerar todas las medidas que está adoptando para controlar el virus, algo que no hicieron los otros dos presidentes, mientras aseguraba que su plan es el mejor.

Los presidentes de las comunidades del PP se suman al cierre perimetral ante la expansión del virus

Y, aunque acepta el cierre perimetral, se niega a que sea hasta el 9 de noviembre, pese a que la ciudad de Madrid también disfrutará de otro puente por la celebración de la Virgen de la Almudena. Ayuso se desmarcó de sus colegas y anunció que iba a pedir una solución intermedia al Gobierno: que se puedan realizar cierres perimetrales por días, en concreto solo para el puente de Todos los Santos. Si no le autorizan, los madrileños podrán salir de su región con libertad. Aunque pocos son los territorios en los que podrán entrar.

Poco después, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, anunció el cierre perimetral de toda Andalucía y también de Granada, Sevilla y Jaén, porque la situación es extremadamente grave. Y señaló que aunque las medidas son impopulares, es su deber como presidente velar por la seguridad de sus ciudadanos. Un discurso muy diferente al de Ayuso, en permanente confrontación con el Gobierno de Sánchez.

Horas antes, el Gobierno de Murcia anunciaba el cierre perimetral de toda la región, así como de los 45 municipios que la componen, una decisión que se tomó tras la reunión del Comité de Seguimiento la Covid-19.

La noticia llegó justo cuando la comunidad ha alcanzado una incidencia media de 457,66 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y de 208,38 en los últimos 7 y una tasa de positividad en las PCR de alrededor del 15% en las jornadas recientes, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad.

Cantabria, Valencia, Extremadura, Galicia y las islas, las únicas regiones que tienen abiertas sus lindes

El presidente Fernando López Miras justificó la decisión por la “grave, muy grave, situación epidemiológica” de la región, “una medida necesaria para evitar otras más restrictivas”. Y apeló, junto a sus responsables técnicos, a la responsabilidad ciudadana, ya que, aseguran, está en su mano evitar el confinamiento total.