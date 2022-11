Madrid y otras tres audiencias provinciales avalan las rebajas de condenas con la ley ‘del sólo sí es sí’

Alicante ha sido la última provincia en confirmar el nuevo criterio en contra de lo que aduce la Fiscalía.

La Junta de magistrados de las seis secciones penales de la Audiencia provincial de Alicante han acordado, en relación con la ley de solo sí es sí, que se tramitarán todas las peticiones de revisión de sentencias firmes en las que el penado esté cumpliendo la pena o pendiente de cumplirla y se aplicará «la disposición legal que sea más favorable al reo, caso por caso».

Serán objeto de revisión aquellos casos en que la pena procedente con la nueva ley sea más favorable que la pena impuesta en la sentencia firme, y en ningún caso se hará una nueva individualización judicial de la pena, según señala el acuerdo adoptado en una reunión celebrada este viernes y presidida por el presidente de la Audiencia, Juan Carlos Cerón.

«Asimismo, no se revisarán las sentencias cuyo cumplimiento de pena esté suspendido o no se esté llevando a efecto por cualquier circunstancia, sin perjuicio de hacerlo en caso de que se revoque la suspensión y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena», añade.

Además, indica que las resoluciones modificando las penas que se dicten, en el caso de que resulte más favorable para el reo, serán notificadas a las víctimas aunque no estén personadas en el procedimiento y podrán ser objeto de los mismos recursos que las sentencias sometidas a revisión.

El viernes, la Audiencia de Madrid acordó por mayoría respaldar la revisión a la baja de condenas de la ley del sólo sí es sí en contra de lo que propugna la Fiscalía General del Estado, que rechaza rebajar las condenas por el hecho de que se hayan reducido las penas mínimas de prisión.

Comienza así la labor de la judicatura de unificar criterio tras la aprobación del texto legislativo. Se trata de la postura que ha defendido el Gobierno para evitar abordar la revisión de la norma en el Congreso. Dada la disparidad de opiniones entre los jueces de las distintas audiencias españolas, el Ejecutivo mira ahora al Tribunal Supremo, que se espera que se pronuncie en unas semanas.

Así lo ha vuelto a trasladar este viernes Pedro Sánchez. En el acto en el que ha asumido la presidencia de la Internacional Socialista, el presidente del Gobierno se ha referido a las «polémicas» de las últimas semanas por el goteo de rebajas de condenas a agresores sexuales al tiempo que ha vuelto a defender la ley del sólo sí es sí como un «hito importantísimo» y como «necesaria» y «a la vanguardia».

En frente, el PP sigue presionando al Gobierno para que rectifique la ley. Según el líder de los ‘populares’, Alberto Núñez Feijóo, la ley del sólo sí es sí deja «más desprotegidas» a las mujeres. “El mal está hecho y es irreversible, pero debemos arreglarlo cuanto antes”, ha dicho en un acto coincidiendo con la conmemoración este viernes del Día contra la violencia de género.

Madrid, Málaga, Vizcaya, Granada, Zaragoza, Las Palmas…

Con la de Aicante ya son siete las Audiencias provinciales que apoyan las rebajas de penas. También se han pronunciado en ese sentido las de Vizcaya, Zaragoza y Las Palmas, aunque esta última descarta aprobar rebajas generalizadas y sí estudiar caso a caso.

La Junta Sectorial integrada por los magistrados de las Quince Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Madrid matiza que los acuerdos adoptados en Junta de Unificación de criterios no tienen naturaleza gubernativa ni jurisdiccional, es decir que no es vinculante. «Se trata de acuerdos adoptados en reuniones de magistrados que no tienen el valor de jurisprudencia, siendo su utilidad de “consumo interno”, y que constituyen un instrumento valioso para discutir cuestiones procesales dudosas o sobre las que existan discrepancias», señala en un comunicado.

A fecha de hoy, en la Audiencia Provincial de Madrid hay 447 causas por abusos y/o agresiones sexuales condenatorias firmes, con condenado ingresado en prisión, susceptibles de revisión tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022. De estas causas, y de oficio, los magistrados y magistradas de la Audiencia Provincial de Madrid han comenzado ya la revisión de 121. A instancia de parte, se tramita la revisión de 55.

Como consecuencia de la revisión de sentencias condenatorias firmes con condenado en prisión, se ha rebajado la pena en 20 casos, y en siete procedimientos se ha decretado la puesta en libertad, con la salvedad de que en un caso el preso continúa cumpliendo condena al tener sentencia condenatoria firme por otros delitos.