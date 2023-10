Mal fin de semana para Alonso y casi pódium para Sainz en el GP de Estados Unidos

Eso de que lo que mal empieza bien acaba tuvo que ser en otra parte, porque lo de Fernando Alonso empezó mal y mal acabó. Mejor le fue a Carlos Sainz en el Gran Premio de los Estados Unidos. Disputado en el Circuit Of The Americas, y conocido en el mundillo como COTA, uno de sus gerentes es el ex piloto madrileño Andy Soucek, que en dos ocasiones ha probado monoplazas de Fórmula 1.

La carrera, programada a 56 vueltas, fue entretenida a pesar de que no hubiera apenas incidentes. Ningún coche estrellado, ni una sola bandera amarilla, ni roja; ni siquiera un mal Safety Car que dinamitase las estrategias y añadiera un poco de salsa. La diversión residió en dos o tres puntos: uno, saber quién iba a ir a dos o tres paradas con cierta variabilidad en los resultados, el avance de Verstappen que salía sexto y acabó ganando, y el implacable ritmo de Lewis Hamilton al final de la prueba, que casi da caza al neerlandés.

El flamante Campeón del Mundo logró el mejor registro en la clasificatoria, pero los comisarios decidieron desposeerle de su pole position en favor de Charles Leclerc, que recabó el segundo mejor tiempo. Max salió desde la sexta plaza en parrilla, pero de poco sirvió al resto; ya era líder en la vuelta 29. En una pista que se le suele atragantar, cruzó el primero la meta con el único riesgo, y muy al final de la prueba, de ser atrapado por un Hamilton que avanzaba desatado en los últimos giros. A la postre, Max primero, Lewis segundo, y un Lando Norris que aguantó lo que pudo como líder, hasta que los dos anteriores dieron buena cuenta de él con superiores mecánicas.

La Armada Española

Carlos Sainz salió cuarto, y cuarto llegó a meta, a 15 segundos del ganador y a solo cinco de tercer clasificado. Fue el mejor de los Ferrari, y mantuvo su plaza inicial. Peor le fue a su compañero Charles Leclerc, que logró la pole position perdida por Verstappen, y que solo pudo convertir en una sexta posición final. El monegasco se quejó amargamente por radio cuando desde boxes le pidieron que dejase pasar a Carlos, que llevaba un mejor ritmo. «Luego hablaremos», dejó caer por los auriculares de su ingeniero de pista, pero que fuera superado por el mexicano Checo Pérez delata su falta de ritmo. De no haber realizado esa jugada estratégica, es probable que el piloto de Red Bull hubiera dado cuenta no de uno, sino de los dos Ferrari. Debe escocer al considerado primer piloto rojo que su compañero le supere con 156 puntos por 151. El cabreo era tan lógico como la jugada de su escudería.

Pero, mucho peor lo tuvo Alonso. Su formación decidió llevar piezas experimentales con miras a 2024 a Austin, y todo lo que podía salir mal… salió mal. Su monoplaza se mostró lento desde la primera sesión, reflejó problemas de refrigeración en unos frenos que no detenían al coche como debían, y los dos AMR23 clasificaron mal para no pasar de la Q1. El equipo verde decidió tocar y retocar su coche, lo que les condujo a salir no desde parrilla, sino desde la calle de boxes. En el caso del asturiano fue directamente desde su box; ni siquiera quiso estar en la salida a pista.

A base de oficio y algún acierto estratégico, pudo avanzar hasta un muy meritorio octavo puesto, pero en la vuelta 50, a seis del final, su bólido perdió ritmo. Los ingenieros encontraron un problema en el fondo de su coche, con una pérdida notable de adherencia aerodinámica, y le pidieron llevar el coche hasta los garajes, abandono y cero puntos. El que salvó la honrilla de los de Silverstone fue Lance Stroll, que tras cinco aciagas pruebas sin recaudar punto alguno, logró dos, tras acabar noveno.

En Aston Martin se tiran de los pelos cuando ven que McLaren los van a pillar. A falta de cuatro pruebas, los tienen a siete puntos, y van en trayectoria ascendente. A menos que hagan algo radical, tiene aspecto de que acabarán trocando sus puestos en la tabla. Al salir de COTA Aston Martin acumula 239 puntos por 232 de los hombres de naranja.

Y llegó Marta

Este fin de semana también se ha marcado, y en el mismo escenario, un pequeño hito en la historia de la velocidad. La valenciana Marta García se ha proclamado vencedora de la categoría F1 Academy. ¿Qué significa esto? En 2019 una compañía británica promovió un campeonato de monoplazas para que participasen solo chicas. La importancia y presencia de las mujeres en la velocidad se está incrementando poco a poco, y es el deseo nada oculto de los promotores de eventos que haya cada vez más. Ya sea por corrección política, marketing, o verdadera justicia social, se está impulsando esta tendencia con fuerza. En 2019 se inauguró una categoría que disputasen solo mujeres, a la que se denominó eufemísticamente ‘la F1 de las chicas’, y se denominó W-Series (Women Series).

Las W-Series sucumbieron ante la maldición de la tercera temporada, y el promotor quebró antes de llegar a su cuarto campeonato, con el covid de por medio. Los organizadores de la Fórmula 1 retomaron el testigo y armaron una categoría similar, con monoplazas pequeños y baratos, y con estructuras deportivas que ya disputan la Fórmula 3 y Fórmula 2. Marta García despuntó en ocasiones en las W-Series, pero ha sido en la F1 Academy donde ha crecido de forma visible. La de Gandía se ha llevado el primer título de esta novedosa categoría en su año de estreno, lo que en principio debería abrirle las puertas con mayor facilidad a categorías superiores.

La F1 Academy ha corrido este 2023 integrada en eventos de tipo medio, pero en 2024 correrá ante las cámaras y el público de la Fórmula 1. Se le presupone un mucho mayor éxito mediático y promocional. Y a Marta, felicitarla, desearle la mejor de las suertes, y ojalá pueda dar continuidad a su carrera deportiva creciendo.

Tres tazas

En Austin el circuito estuvo lleno hasta la bandera, con un público en el que la categoría parece haber calado como nunca antes. En tierra texanas comenzó lo que en la F1 se denomina un triple header, esto es, una carrera de carreras con tres pruebas consecutivas en tres fines de semana seguidos. Los mecánicos y encargados de montar y desmontar ‘el circo’ desguazan contrarreloj todos los cacharros, y se los llevan a México, donde correrán el fin de semana que viene, y de allí saltarán a Brasil. Si quieres chocolate, aquí tienes tres carreras.